Un Día de la Hispanidad entre lo solemne y lo festivo llena las calles de Granada

El 12 de octubre en Granada ha trasladado a las calles de la ciudad el espíritu festivo pero con la solemnidad de una celebración arraigada en la ciudad que ha llenado las calles del Centro durante el desfile civil que ha sido el gran atractivo de la jornada.

La celebración comenzó temprano en la Capilla Real de Granada, donde se encuentran las tumbas de los Reyes Católicos. Una celebración religiosa oficiada por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, suponía el arranque de los actos oficiales programados para la jornada. En la homilía, que Martínez ofreció sentado por sus problemas de espalda, el arzobispo ha hablado del significado del nombre Pilar, como "columna", y de la relación de los nombres marianos en todos los pueblos.

También ha hablado del proceso de beatificación de Isabel La Católica, animando a "pedirle milagros" para que no se suspenda el proceso eclesiástico. Sobre la reina católica ha dicho que "es una figura muy singular". "Sólo pensando en cómo educaba a sus hijos, en que el campamento de Santa Fe ardió porque se durmió orando y se cayó en la tienda y se inició el fuego, cómo trató a los reyes, la poca sangre que hubo en la guerra y cómo trató a los vencidos, sentados a su propia mesa, algo tan diferente a las guerras actuales", ha dicho el arzobispo, que ha asegurado que "hay que dar gracias porque fuera la reina católica la que comenzó la gran aventura cristiana en nuestra tierra".

En la homilía ha tenido también palabras para los políticos, a los que ha pedido que "no miren todo por los votos". "Los dictadores no crecen más que cuando el pueblo es dócil y se deja arrastrar por las mentiras. tenemos que pedir ser un pueblo que sabe lo que quiere, que no somos manipulables, no estamos en venta. La dignidad no nos la da el Estado, nos la da Dios, y nadie tiene derecho a arrancárnosla", ha dicho.

Mientras se celebraba la eucaristía en la Capilla Real, en la Plaza del Carmen se organizaba el desfile histórico, civil y militar. Primero ha desfilado la comitiva de los siglos XV, XVII, XVIII y XIX, con los elementos característicos como las capitulaciones, los escudos de la ciudad, la corona y el cetro de la reina y la espada del rey, así como la bandera de la ciudad. Después el elemento central, el Estandarte Real, que este año ha llevado la concejal del PSOE Sandra Rodríguez Salas, que lleva apenas tres meses en la corporación.

Después la corporación municipal bajo mazas, con la presencia de concejales de todos los partidos menos de UP, que no suele participar en este evento. Han estado Beatriz Sánchez, Paloma Gómez y Mónica Rodríguez de Vox, la no adscrita Lucía Garrido, los concejales del PP Luis González, Pepa Rubia y Carlos Ruiz Cosano, y del equipo de Gobierno los no adscritos Luis Salvador y José Antonio Huertas y los socialistas Francisco Herrera, Eduardo Castillo, María de Leyva, Miguel Ángel Fernández Madrid, Raquel Ruz, Jacobo Calvo, Ana Muñoz y el alcalde, Paco Cuenca.

El desfile lo cerraba la representación del ejército con desfile militar y la banda de música. Han participado también el jefe del Madoc y otros cargos militares.

Desde Plaza del Carmen desfilaron hasta la Capilla Real, donde les esperaban el resto de autoridades civiles, entre ellas la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, el delegado del gobierno de la Junta, Antonio Granados, además de diputados provinciales.

Una vez dentro de la Capilla Real se ha desarrollado el protocolo de tremolación del pendón, del Estandarte Real, que este año por primera vez desde los años 90 ha realizado el propio alcalde de Granada, Paco Cuenca. No tremolaba el pendón un alcalde desde la época de Gabriel Díaz Berbel porque cuando por edad tocaba hacerlo, solía renunciar y eran otros concejales los que lo hacían. Pero esta vez ha tocado por edad al alcalde y ha ejercido su derecho. Normalmente Protocolo divide la corporación en dos entre los de mayor edad y los de menos y se va eligiendo a concejales por turno de forma que se encarga de llevarlo el de menor edad (en este caso Sandra Rodríguez) y de tremolarlo el de mayor (ahora el alcalde) según el turno que le toque ya que este mismo proceso se sigue también en el acto de la Toma de Granada.

Así, el alcalde, con chistera y el Estandarte Real en el brazo derecho, ha realizado las tres tremolaciones del Estandarte ante el altar y las dos tremolaciones ante los sepulcros reales, mientras se interpretaba el himno nacional. Antes del desfile, el alcalde, Paco Cuenca, señaló que para él era un "auténtico orgullo" tremolar el pendón "ya que hace varias décadas que no tremolaba un alcalde en la Capilla Real, lo que es un honor". Sobre la fiesta, destacó el papel "y el significado que en la historia del mundo tuvo y tiene Granada, ya no solo en la decisión de los Reyes Católicos de descansar en nuestra ciudad sino que desde aquí se gestaron algunas de las grandes estrategias y grandes alianzas y es una ciudad de encuentro de civilizaciones, de encuentro cultural y ese papel relevante sigue estando y lo defendemos hoy".

Dentro, junto a las tumbas, la corporación municipal y los representantes civiles y militares, y enfrente la representación religiosa con el arzobispo de Granada y el capellán mayor de la Capilla Real, Manuel Reyes, entre otros.

Después de tremolar el pendón las autoridades han bajado a la cripta donde están los sepulcros a entregar una ofrenda floral.

Una vez terminada la parte religiosa, el desfile tomó forma de nuevo para dirigirse también por Gran Vía hasta la Plaza de Isabel la Católica, donde el monumento estaba adornado con las banderas de España, Andalucía, Granada y todas las naciones americanas. Allí se hizo la ofrenda de una corona de laurel con lazos con los colores de las banderas de España, Andalucía y Granada. Y para cerrar el desfile, vuelta a la Plaza del Carmen.

Después tocaba el turno al desfile del mestizaje, que se ha recuperado este año tras la pandemia. Salió desde el Paseo del Salón y recorrió la Carrera de la Virgen, Puerta Real, Mesones, para terminar en la Plaza de las Pasiegas. Sobre la recuperación de este desfile del mestizaje, el alcalde destacó el entendimiento que se vive en Granada. "Hoy más que nunca propiciar espacios en los que valoremos y conozcamos otras culturas que son también parte de nuestra identidad, es esencial. Junto con distintos colectivos de tradiciones latinoamericanas vamos a propiciar un desfile que permita conocer nuestra historia y las señas de identidad que nos unen al otro lado del Atlántico".

En este desfile se han llenado las calles de la música y el colorido de los trajes típicos de los países latinoamericanos. Baile y mucha diversión han sido la tónica del desfile, que ha tenido buena representación en número de países participantes.