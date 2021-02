Firma con tu huella o reconocimiento facial tus compras online y hazlas más seguras con Caja Rural

La pandemia ha disparado las compras online tanto de los productos de primera necesidad como del resto. Según estudios de la plataforma Ecommerce, el comercio electrónico experimentó un crecimiento en España del 67% durante el primer semestre de 2020.

Con el objetivo de mejorar la seguridad de sus clientes en compras online, a partir de ahora Caja Rural Granada activa una doble validación de seguridad, incorporando nuevos elementos biométricos en la autentificación de las transacciones electrónicas como la huella digital o el reconocimiento facial, que además cumplen con la nueva normativa de pagos PSD2. Ahora el teléfono móvil pasa a ser protagonista en las compras a través de internet, ya que al realizar una operación, en el momento del pago, el usuario recibirá un aviso o notificación push en el móvil para validar la identidad a través de la huella o el reconocimiento facial.

Seguridad

Para acceder a esta autentificación reforzada, que aumenta la seguridad en las operaciones de internet, el usuario sólo tiene que activar en su app ruralvía móvil la opción de Biometría para firmar compras online a través del Menú Mis ajustes/Seguridad.

Los clientes que no tengan activada la biometría, bien porque sus dispositivos móviles no dispongan de esa opción o porque no tienen la app de ruralvía instalada, recibirán un SMS en su móvil para autenticarse. Ahora se pedirá el resultado de una operación matemática basada en varios dígitos del pin de su tarjeta con el que autenticará la compra. Por ejemplo, cuando el cliente reciba el siguiente mensaje: Ruralvía: Para confirmar su compra en comercio por 48,50 EUR multiplica las posiciones 2 y 4 de tu tarjeta**2440 y suma 12000 al resultado.” En caso de que el PIN del cliente fuera 3145, el resultado de multiplicar la segunda y cuarta posición, 1*5 y sumarle 12000, sería 12005. Esa es la cifra que el cliente debe poner para confirmar su compra.

De forma sencilla

Los clientes que dispongan de móviles en los que se pueda activar la huella o reconocimiento facial deberían utilizar esta opción, ya que es el método más sencillo, cómodo y seguro para validar sus compras.

El responsable del Departamento Medios de Pagos y Banca Digital de Caja Rural Granada, Salvador Ruiz, recuerda a los clientes la importancia de leer detenidamente los mensajes que reciben en su móvil para asegurarse de que realmente desean autorizar la transacción que están realizando, sobre todo, en operaciones Bizum (envío/recepción de dinero con terceros a través de móvil) o DIMO (envío de dinero a través de cajero automático). Del mismo modo, insiste en que nunca se deben facilitar los datos de la tarjeta, PIN o claves de firma a terceros y reitera que Caja Rural Granada sólo pedirá que se valide la identidad en el momento del pago online.

La Entidad recuerda a los usuarios que hayan olvidado el PIN de sus tarjetas que ahora pueden obtenerlo a través de Ruralvía, en el menú Mis tarjetas, solicitando un duplicado de PIN, que recibirán por SMS.