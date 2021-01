Fondos Covid de Europa: el alcalde de Granada defiende que aún hay plazo para pedirlos y que ya tienen proyectos preparados

Next Generation. Es el nombre que reciben los fondos que Europa repartirá para la recuperación postcovid. Y como no podía ser menos en Granada han sido objeto de polémica política y enfrentamiento en el Ayuntamiento. El PSOE lleva tiempo advirtiendo de que el equipo de gobierno no ha presentado ningún proyecto para recibir ayudas como sí han hecho otras capitales como Sevilla o Málaga y cientos de municipios de Andalucía. Unas críticas que han llevado a la comparecencia hoy del alcalde, Luis Salvador, quien ha defendido sus plazos y ha asegurado que los ayuntamientos que ya lo han presentado ha sido por "ir avanzando". Por ganar tiempo, en su opinión.

Salvador ha relatado con documentos de la Junta y de la Federación Española de Municipios y Provincias que el Gobierno no ha definido todavía cómo será el reparto de estos fondos y ha defendido estos plazos: los proyectos tienen que estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2023 y ejecutados y pagados antes de 2026. Hasta el 31 de marzo se tramitan proyectos de nación, no locales, y a partir de esa fecha se convocarán conferencias sectoriales para que el Gobierno central termine de definir los proyectos y plazos.

Con estas fechas, Salvador defiende que Granada todavía está a tiempo, que "no hay urgencia".

Esto contrasta con la información hecha pública por la propia Junta de Andalucía, por el vicepresidente Juan Marín, que el 26 de diciembre informó de que había validado 154 proyectos de los 317 analizados por valor de más de 35.000 millones de euros ya que había hasta el 31 de diciembre para elevarlo al Gobierno. Proyectos de las propias Consejerías, de empresas, diputaciones y ayuntamientos. En la provincia de Granada, la que menos había presentado, se han validado 42 proyectos (de Diputación y otros ayuntamientos de la provincia) por más de 1.800 millones de euros. La propia Junta ha incluido entre sus proyectos la ampliación del Metro de Granada.

Pero Salvador se mantiene en sus plazos y defiende que sólo porque no se hayan tramitado aún no significa que Granada no vaya a pedirlos, acusando al PSOE de poner "palos en las ruedas" e insistiendo en que primero el Gobierno tiene que definir cómo será el reparto para ver lo que corresponde y que la Junta lo que ha elaborado es un documento de "propuesta de actuación" para su inclusión en los fondos.

Y preguntado sobre si tienen los proyectos ya definidos, aunque no se hayan presentado, asegura que ya tiene preparados proyectos y que han comunicado ya directamente a la Junta de Andalucía algunos por más de 50 millones de euros, aunque dice que habrá más. Los proyectos tienen que tener un mínimo de 10 millones de euros. Entre los que están por incluir en estos fondos está uno para el Palacio de Congresos de Granada por 13 millones de euros. Pero ha dicho que se detallarán más adelante.