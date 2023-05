Fulgencio Torres, reelegido presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada

Cooperativas Agroalimentarias de Granada celebró este miércoles su Asamblea General en la sede de Caja Rural Granada, en la que se han renovado los cargos de la Junta Directiva para los próximos cuatro años, además de hacer balance económico y corporativo del ejercicio 2022. Fulgencio Torres, presidente de la cooperativa hortofrutícola El Grupo, de Castell de Ferro, seguirá al frente de la Federación provincial otros cuatro años, continuando su etapa en la presidencia iniciada en el año 2015.

Torres estará acompañado en el nuevo órgano directivo por nueve representantes de cooperativas agrícolas y ganaderas asociadas. En la directiva continúan Juan Rafael Granados Moreno (San Francisco de Asís S. Coop. And.), Antonio Francisco Zamora Sánchez (Centro Sur S. Coop. And), Pedro Ruíz García (Granada La Palma S. Coop. And.), José Puntas Tejero (Cosegur S. Coop. And), Francisco Ramos Velasco (Ntra. Señora de Los Remedios de Iznalloz S. Coop. And), Antonio Melguizo (Almendras Alhambra S. Coop. And.) e Inmaculada López (Campo-Agro olivarera S. Coop. And.) y se incorporan como novedades Eva Fernández (Los Pastoreros S. Coop. And.) y Eduardo Valverde (San Sebastián de Benalúa S. Coop. And.),

De igual modo, la federación ha vivido un proceso de elección de los representantes de los sectores agrícolas y ganaderos, encargados de velar por la defensa de las distintas producciones. Estos son Antonio Zamora, en frutas y hortalizas; Rafael Almirón, en aceite de oliva; José Ángel Delgado, en espárrago verde; Francisco Ramos, en suministros; José Antonio Puntas, en ovino-caprino; José Antonio Bolívar, en lácteo; Fernando Villena, en frutos secos y Fernando Martín, en producción ecológica y subtropicales.

De esta manera ha quedado configurada la nueva dirección de la federación que une a 93 cooperativas agroalimentarias con 36.369 agricultores y ganaderos, que facturaron 825 millones de euros en 2022, con un incremento del 10,75% con respecto a 2021.

Torres abrió la asamblea poniendo en valor “el enorme esfuerzo realizado por cooperativas y todo el equipo técnico de la Federación en un año tan complicado como el pasado, donde la sequía, las subidas constantes de los costes de producción y la guerra en Ucrania han marcado la actividad del sector agroalimentario”.

En términos económicos, la facturación de frutas y hortalizas ha ascendido a 336 millones de euros, un 6,56% más que en la pasada campaña. El sector de frutas y hortalizas supone un 40,84% de la facturación total de la federación. Por su parte, las cooperativas de aceite de oliva facturaron más de 319 millones de euros en 2022, lo que representa un 22,91% más que la campaña anterior.

El presidente de la Federación recordó en la Asamblea las líneas estratégicas del trabajo desarrollado por la Junta Directiva durante 2022. “Defendimos la rentabilidad de cada sector, con el apoyo de nuestros representantes sectoriales, a través de la presencia en instituciones y entidades, donde solicitamos acciones para la mejora de la situación del campo y salimos a la calle a reivindicar esas ayudas económicas tan necesarias ante la desorbitante subida de los costes de producción que hemos sufrido este año” explicó Torres.

Por su parte, el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas analizó el crecimiento de servicios profesionales a las cooperativas asociadas. La Federación sigue siendo la primera entidad tramitadora de ayudas PAC, además de reducir considerablemente los índices de siniestralidad en campo e instalaciones gracias al Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales.

La formación, comunicación, proyectos, asesoramiento jurídico y gestión de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas han sido otras áreas destacadas. “La federación ofrece unos servicios profesionales y muy especializados en el sector agroalimentario” resaltó Ródenas.

La Federación provincial sigue a la cabeza en la gestión de ayudas de la PAC en Granada con 11.135 expedientes tramitados. El Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales de FAECA-AC Granada creció un 4% en número de usuarios, atendiendo a un total de 2.360 empresas: 58 cooperativas agroalimentarias, 1.770 explotaciones agrícolas al aire libre y 526 bajo plástico.

La formación alcanzó a 6.203 alumnos con 49 cursos formativos impartidos en toda la provincia. Especialmente numerosas fueron las acciones en materia de igualdad y fomento de la participación de mujeres en consejos rectores de cooperativas. También destaca la intensa actividad de asesoramiento jurídico, así como la labor de promoción ligada a los productos de calidad de las cooperativas granadinas, destacando de manera especial la gestión AOVE con DOP Montes de Granada y la IGP Espárrago de Huétor Tájar.

La clausura de la Asamblea reunió a numerosas entidades y representantes institucionales. Junto a Fulgencio Torres y la Junta directiva, presidieron este acto José Entrena, presidente de la Diputación, Inmaculada López Calahorro, subdelegada del Gobierno en Granada y Celia Santiago, delegada de Agricultura. También asistieron el presidente de Caja Rural, Antonio León y representantes de Denominaciones de Origen, entre otras entidades colaboradoras e invitados.