GRANADAUn territorio prohibido para la acampada

Dormir en una furgoneta en el mirador de San Miguel Alto puede ser un plan apetecible. Abrir a primera hora de la mañana la compuerta para ver como Granada amanece con la Alhambra como telón de fondo, sin duda, es un bonito plan. Sin embargo, lo agradable no tiene por qué ser legal. En los últimos meses los agentes de la Policía Local de Granada han realizado multitud de visitas a este espacio para expulsar a posibles viajeros que obvia la señal de prohibido aparcar autocaravanas o caravanas en este espacio protegido donde, una simple chispa de un hornillo para cocinar puede generar un importante incendio.

Tampoco hay aquí aseos o otros espacios para acoger a estas personas por lo que se pueden generar problemas de salubridad. Así, aquí no se puede pernoctar en el interior de un vehículo pero tampoco en ningún otro espacio de la ciudad. Varios artículos de la Ordenanza de la Convivencia así lo corroboran. Por ejemplo, en el artículo 84 referente a las Prohibiciones se informa de que "no se puede acampar, sin autorización expresa, en todo el término municipal, ya sea con caravanas remolcadas o autopropulsadas, tiendas de campaña, furgones u otras variantes". Pero hay más, cuando se trate de la acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a su retirada e ingreso en el depósito municipal" . En este sentido, la web de Turismo del Ayuntamiento de Granada ofrece información útil al respecto.

Lo primero que aclara es que, en Granada "no existe ninguna zona habilitada especialmente para el estacionamiento de las autocaravanas (aunque por la normativa municipal esto se amplía a cualquier otro vehículo que se utilice para pernoctar estando aparcado en la vía pública).

Esta misma web municipal se detalla que las zonas con aparcamientos más amplios se encuentran en los barrios periféricos: Zaidín (alrededor del estadio de fútbol) Almanjáyar (en torno al Ferial) y alrededor del Parque de las Ciencias. En cuanto a la circulación de caravanas y autocaravanas, limitadas por sus dimensiones, el Ayuntamiento informa de que "dado que la anchura es superior a los 1,90 metros, requieren autorización para acceder a los barrios del Albaicín y el Realejo donde existen señales con ese límite de anchura instaladas en todos sus accesos.

Las únicas opciones que ofrece esta web para estacionar son el aparcamiento de la Alhambra, donde hay una zona que permite la pernoctación pero carece de servicios de agua o electricidad o en el aparcamiento Nuevo Los Cármenes construido por el empresario José Julián Romero. Esta instalación subterránea se ha especializado en autocaravanas y dispone de zona de luz para cargar las baterías, toma de agua para los depósitos, evacuación de aguas grises y negras, cámara de vigilancia así como vigilante las 24 horas del día. La pernocta también está prohibida por lo que esta instalación está más concebida para alquileres de plaza para larga temporada con un coste de 91 euros al mes; 18 euros al día.

Otra opción legal pasa por introducir la caravana en un camping. En la capital ahora mismo sólo hay uno denominado Sierra Nevada y ubicado en la avenida de Juan Pablo II muy cerca de la estación de autobuses y la parada del Metro y de los buses urbanos.

En internet hay multitud de foros donde los amantes de las autocaravanas recomiendan espacios para pernoctar en Granada. Cabe resaltar que según el portavoz de la Policía Local, Jacinto Sánchez, esta acción está prohibida salvo en los dos estacionamientos previamente citados (Alhambra y parking de Los Cármenes).

En los últimos meses, precisamente, la Policía Local ha intensificado la vigilancia en zonas como el Cerro de San Miguel Alto o la Abadía del Sacromonte. El pasado miércoles, también se dio una orden interna para señalizar la prohibición expresa en el aparcamiento junto al polideportivo Bola de Oro donde suele haber furgonetas y otros vehículos aparcados. Según Sánchez, este punto suele ser atractivo para los viajeros porque tienen cerca el baño y las duchas de este espacio deportivo municipal. La multa por estacionar y pernoctar tanto aquí como en el resto de la ciudad sea con autocaravana o con furgoneta asciende a 200 euros. En este punto, el pasado miércoles se encontraba una pareja con un bebé en el interior de su furgoneta. Eran las tres de la tarde y estaban comiendo en su interior con la puerta cerrada y sin hacer ruido ni molestar a nadie. Según relataron, realizan multitud de viajes en este vehículo. En Francia es donde menos problemas han encontrado.

Por el contrario, en España si han tenido, reconocen, más problemas sobretodo en cuanto a la normativa que no queda demasiado clara. En el inicio de la calle pone específicamente, "prohibido autocaravanas y caravanas" pero no se explica nada de otros medios de transporte que puedan ser utilizados para comer o dormir. Sin embargo, el portavoz de la Policía Local es rotundo, "no está permitido acampar en ninguno de estos puntos de la ciudad". Tanto es así, que se va a señalizar la zona para evitar que se siga acampando en este y otros puntos como San Miguel Alto donde se han denunciado varias autocaravanas en los últimos meses.