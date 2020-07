GRUPO3 , 26 años, cuatro crisis y una pandemia dedicados al marketing y la comunicación

Inmersos en el aquí y ahora, en el mundo tecnológico y la era digital cuesta trabajo pensar en cuando empresas como GRUPO3 Marketing&Comunicación empezaban a dar sus primeros pasos introduciendo a los empresarios de entonces en los primeros tecnicismos del marketing, haciéndoles ver que era mucho más que publicidad, "a muchos les costaba entender la importancia de conocer aspectos tan básicos como qué quieren mis clientes, dónde están o cómo llegar a ellos, porque asociaban el marketing a empresas grandes como Coca Cola, sin ser conscientes de que las pequeñas son las que más lo necesitan".

Inicios de GRUPO3

Corría 1994, y aún no había despagado la era de Internet, el aparato de comunicación más novedoso, entonces era el fax, recuerda María José Mesa, fundadora de GRUPO3 Marketing&Comunicación, que nacía como una consultora de investigación de mercados, aunque en poco tiempo tuvieron la necesidad de transformarse en agencia de marketing, para poder dar respuesta de manera integral a las demandas de sus clientes. En estos 26 años, la innovación constante y la reinvención continua han sido el ADN de esta empresa granadina, que de hecho, sigue adaptándose a los nuevos tiempos de la Covid-19, reinventándose día a día, para seguir dando soluciones a las empresas.

En el año 2000, Belén Mesa, hermana de María José, se unía a este proyecto que juntas lideran desde entonces con gran energía y empuje. La suya es una historia de aprendizaje continuo marcado por el tiempo, y los ritmos rápidos a los que avanza la tecnología, tan relacionada con el mundo del marketing y la comunicación. "Nos hemos movido mucho y siempre hemos estado en pleno contacto con la realidad y con el día a día de la innovación", comentan las hermanas Mesa.

Su larga trayectoria y su carácter sociable y emprendedor les ha permitido despuntar en distintos ámbitos a lo largo de estos años: en formación crearon con titulación propia el primer Master de Turismo y Desarrollo Local que hubo en España, lo que les abrió las puertas tanto a Europa del Este como a América latina. En 2006, comenzaron a trabajar en proyectos europeos asesorando a diferentes gobiernos regionales de Bulgaria fundamentalmente. "En esa época ya teletrabajábamos utilizando Skype, así que para nosotras lo sucedido en esta época, no nos ha supuesto un cambio en nuestra forma de trabajar, sólo que ahora utilizamos más Zoom, que Skype", subraya María José Mesa. Esto les proporcionó intensos años de viajes internacionales y formación.Marketing y comunicación

Con la motivación de ofrecer lo mejor para sus clientes, sumaron a su cartera de servicios el marketing digital como una herramienta más para conseguir los objetivos de las empresas con las que trabajan. De la misma manera incorporaron el gabinete de comunicación o la gestión de publicidad en medios. Las hermanas Mesa arreglan igual un roto que un descosió, y es que "GRUPO3 Marketing&Comunicación ofrece soluciones para empresas de todos los tamaños y edades. Desde que una persona tiene la idea de montar un negocio, hasta que se consolida en el mercado, estamos ahí.

Le acompañamos desde el minuto cero, estudiamos la viabilidad para el mercado del proyecto, le ayudamos a elegir la marca, tramitamos subvenciones, le mostramos el camino para darse a conocer, aumentar las ventas, mejorar su comunicación, establecer sus estrategias de marketing, gestionamos sus redes sociales y toda su presencia digital... Desarrollamos los contenidos digitales, siempre buscando el mejor copy para web, blog, redes sociales o newsletter, le asesoramos sobre las herramientas telemáticas que le pueden ser más interesantes, siempre con el objetivo de que mejoren su posición en el mercado. Relata y remarca Mesa: "Nos convertimos en el departamento externo de Marketing y Comunicación de las empresas, ya que siempre nos ha movido democratizar todas estas cuestiones para que a las pequeñas empresas puedan disponer de estos servicios". Si tienen una asesoría fiscal o contable, ¿por qué no una de marketing y comunicación para ayudarles a vender más?

Entre sus trabajos destaca la organización de las seis ediciones de la Noche en Blanco de Granada, trabajando de la mano del Centro Comercial Abierto y el Ayuntamiento de Granada. Esta es una cuestión de la que especialmente se sienten satisfechas porque entienden que es un legado para la Ciudad. Pertenecen a diferentes asociaciones de carácter empresarial, habiendo trabajado siempre por la visibilización de las mujeres empresarias.

Suma y sigue

Conscientes de la creciente oferta de empresas que desarrollan alguna de las actividades que ellas también prestan, aseguran que en muchas ocasiones colaboran con la competencia. De hecho, "nuestra filosofía es sumar y estamos dispuestas a unirnos con otras empresas del sector, poniendo en valor lo que mejor hacemos cada una, para así competir por proyectos mayores a los que de otra manera no podríamos aspirar ninguna", razona María José Mesa, que concluye afirmando que "la competencia es positiva, ya que entre todos educamos al cliente para que sea cada vez más consciente de la necesidad de nuestros servicios".

En esta época, y teniendo muy en cuenta la situación especialmente complicada que viven muchas pequeñas empresas y autónomos, se han volcado en lanzar una oferta que da respuesta a las necesidades de incrementar la notoriedad de estas en el mercado para conseguir incrementar sus ventas. A través de la red social que mejor se adapte a la empresa, del vídeo como contenido estrella, ¿quién no visita YouTube?, de la gestión de la presencia en Google y la generación de contenidos de calidad; copy, gráfico y audiovisual, ayudan a los más pequeños a seguir adelante pese a la Covid-19. Entienden que "más que un negocio es un compromiso social, y una forma de trabajar por el bien de todos y de devolver a la sociedad parte de lo que ellas han recibido", comenta Belén Mesa.

Con las ideas claras desde los inicios, siempre han defendido que no hacen "Prêt-à-porter hacían alta costura", no hay dos empresas iguales, por lo que no puede haber dos proyectos iguales, y según María José este carácter camaleónico ha sido lo que las ha mantenido tanto tiempo al pie del cañón. "Nuestros clientes nos han fortalecido, porque han sido los primeros que han valorado nuestro trabajo y cómo nos sentimos parte de sus empresas", comenta Belén, quien añade que se sienten orgullosas de todo lo conseguido en estos 26 años de carrera profesional de GRUPO3.