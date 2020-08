El Gobierno privará a Granada de 25 millones de euros del "municipalismo"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha afirmado que la decisión del gobierno socialista de Pedro Sánchez de “confiscar” los ahorros de los ayuntamientos “lastra” el futuro presupuestario de Granada capital, a la par que “ralentiza” las posibilidades de recuperación económica. “Es intolerable que Sánchez abandone a Granada a su suerte”, ha señalado.

“Cuando Granada acababa de lograr un hito, tras aprobar un presupuesto después de cinco años de parálisis e incertidumbre económica y empezaba a ver la luz, el Gobierno de España da este palo a los ayuntamientos que, en el caso del nuestro, va ver dificultada su capacidad de ahorro y, por tanto, de inversión en nuevos proyectos para la ciudad”, ha aseverado Díaz.

El portavoz popular ha estimado que el Gobiuerno privará a Granada de unos 25 millones de euros que le corresponderían de los 5.000 millones del “municipalismo”. “Vamos a recibir 0 euros de los 5.000 millones que se van a repartir a los ayuntamientos desde el Gobierno de España y, por tanto, no vamos a recibir ninguna ayuda para afrontar la mayor crisis que se recuerda. El gobierno de PSOE y Podemos se olvida de las ciudades que peor situación económica tienen, puesto que solo van a poder optar por esos ahorros del municipalismo los municipios que tengan una buena situación económica”, ha explicado.

En este sentido, César Díaz ha indicado que el Ayuntamiento de Granada no solo no tiene superávit presupuestario, sino que “arrastra” déficit del anterior mandato socialista. “Lo que significa que lo poco que podamos ahorrar a partir de ahora nos será arrebatado por el gobierno de Pedro Sánchez y los granadinos nos quedaremos sin ahorros y sin planes de inversión de ese dinero que debería repercutir en la ciudad de Granada y no en los fondos de reptiles del bipartito PSOE-Podemos”, ha lamentado César Díaz.

Díaz ha incidido en que este acuerdo da “vía libre” a la toma por el Ejecutivo de Sánchez de los ahorros municipales, “lo que merece nuestro rechazo y desaprobación”. Asimismo, ha recordado que todos los grupos políticos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han optado por rechazarlo, votando en contra o absteniéndose y aislando al PSOE en su decisión de seguir adelante con este expolio a los ayuntamientos”.

“Además, que el presidente socialista Abel Caballero lo saque adelante con su voto de calidad rompe el consenso que ha presidido todas las actuaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias”, ha añadido.

César Díaz ha destacado que con la “pérdida” de estos recursos “desaparece la posibilidad de poner en marcha un plan de reactivación para la economía de la ciudad, que se ha visto duramente golpeada por la crisis económica”.

El portavoz del grupo municipal del PP ha defendido que el presupuesto del Ayuntamiento de Granada aprobado semanas atrás es un presupuesto “de rescate” para atender “las necesidades de los colectivos más vulnerables y el sector económico afectado por la crisis”. “Un compromiso absoluto con la ciudad para la reconstrucción de Granada”, ha apostillado.

Por ello, el Partido Popular “no está dispuesto a aceptar un chantaje que supone entregar los ahorros de todos los vecinos” -15.000 millones de euros en toda España- para que el Gobierno los utilice en “su agenda política” durante los próximos años, mientras que los ayuntamientos “nos vemos privados de dichos fondos y, por tanto, no podremos atender las necesidades de los granadinos”.

“Como siempre el PSOE, entiende que las instituciones están a su servicio y no al servicio de los españoles, y las coloniza y desprestigia”, ha subrayado César Díaz.