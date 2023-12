El Gordo de Granada está en Pinos Puente: "Esto es como ganar la Champions”

El Gordo llegó a Pinos Puente a ritmo de villancico flamenco. Alguien desde la barriada de Las Angustias, al otro lado del puente de la Virgen, atronaba a todo el pueblo con un altavoz. Parecía un belén. La música llegaba perfectamente a la Administración de Loterías número 1 de Pinos Puente donde Alfonso Entrena, su propietario, no cabía en sí de gozo. Ya le tocaba. Por fin le tocaba dar el Gordo de Navidad después de tantos años. Doce desde que lleva el despacho que heredó de su tía y sus abuelos, que la fundaron en 1963. Y aunque no han sido tantos los millones como los que repartió en 2016 con el Segundo Premio, el 88.008 ha sido “como ganar la Champions”, como completaba David Valero, trabajador de la Administración.

En total 21 décimos del número agraciado con el Primer Premio del Sorteo de Navidad que llegaron a Pinos Puente vía Dos Hermanas. “Entre Administraciones solemos cambiarnos números, ellos nos mandaron un billete de este y nosotros otro”, relata Valero, botella de anís en mano y gorro de Santa Claus de publicidad. Vendieron todos los décimos que les llegaron de Sevilla y uno más por máquina del otro lotero del pueblo, el que va por las calles vendiendo cupones, Camacho, que se estaba yendo ayer mismo de vacaciones: “Le dije que cuando se bajara del avión le iba a reventar el móvil a mensajes y así ha sido”.

Adolfo, mientras tanto, no para de hacerse fotos. La sudadera la tiene ya perdida de champán. Siempre se dice que todo llega cuando menos lo esperas. Esta es una de las verdades de la vida. “Es el año que menos esperanzado estaba en darlo. Venía en plan ‘ya está, un año más’, con menos ilusión que otras veces. Y mira”, relata con un acento canario de Santa Brígida que ni veinte años viviendo en Pinos Puente han variado un ápice. Salvo cuando tiene cuenta que vino para “dos añillos” y la lleva diez veces más.

El Gordo más tardío de la historia no se celebró en la propia oficna de Lotería. A las dos se cerraba y cien metros más abajo de la calle Real, la asociación cultural Sendero Bike 2010, era el punto neurálgico del festejo. Varios de sus miembros juegan a La Primitiva y con el dinero de los botes compraron un décimo del 88.008. Jorge, Mohamed, Antonio, Miguel, Johny y Modesto decidieron jugársela a ese número tan particular y les salió a la perfección: 66.000 euros por barba. “Esto no me lo esperaba. Alegría y suerte. Yo que no bebo alcohol ya estoy liado con el champán...”, cuenta Jorge a los medios como portavoz de los seis.

A Antonio no se le disimula la sonrisa, aunque intenta medirla: “Un pellizquillo viene bien siempre, y en estas fiestas hace que la Navidad sea más amena”. Es uno más de los premiados a los que le hacía falta una inyección así de dinero. Una vecina y él mismo. “No estabamos bien del todo, hay rachas, pero esto allana el camino” cuenta Antonio, que en la asociación es “más de andar” que de salir en bici, aunque tiene una eléctrica. En el fondo, devuelven lo que dan a la sociedad: actividades en fiestas de pueblos, actividades culturales, y excursiones a pie y en bici. La vida sana.

También anda por ahí Modesto en su silla motorizada, quejándose de que lo han puesto “perdido” de champán. Pero se queja casi por vicio porque es la segunda vez que le toca algo del sorteo de Navidad: en 2016 fue de los que compró el Segundo Premio. “No sé cuál es el secreto. Seguro que es el lotero que tenemos en Pinos, que es el mejor”. “Esto es para dárselos a mi hermana que yo ya tengo bastante”, expresa también feliz.

“Nos colgamos las medallas, pero no vendemos hacer rica a la gente, vendemos ilusión”, sigue contando un poco más apartado David Valero, el dependiente. Una ilusión que toca a Pinos Puente una vez más. Vecinos y amigos felicitando y cantando a ritmo flamenco “nos ha tocado la lotería”. Alejados del follón, unos jóvenes fuman y uno dice resignado. “Que si está para ti, está”, dicen mientras miran un décimo. Por si por arte de magia cambiaran las cifras para el Gordo.