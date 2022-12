La Gran Granada: referéndum y un alcalde para 44 municipios en 2027

Considerar Granada como entidad metropolitana ya no es algo extraño. Atrás ha quedado la época en la que la capital y los municipios del Cinturón apenas convivían, tiempos en los que la gestión no miraba más allá de las fronteras del municipio. Ahora, la capital y varios municipios trabajan ya en proyectos conjuntos: taxi metropolitano, líneas coordinadas de autobús, mejora de la calidad del aire, e incluso el acelerador de partículas. De ahí que pensar en una Granada Metropolitana como gran proyecto ya no es algo extraño. Son sabidos los beneficios en gestión, servicios y economía que traería la unión de la capital con los pueblos del Cinturón, pero todavía ese paso queda lejos. Proyectos comunes hay, pero de ahí a dar el salto de unificarse hay un abismo y mucho debate y trámites de por medio.

Pero ya no es solo una cosa política sino que se ha constituido incluso una plataforma ciudadana que defiende este proyecto. Se trata de La Gran Granada, que apuesta por hacer un gran ente con la fusión de 44 municipios para superar el medio millón de habitantes y "poder competir como gran ciudad". "Convirtamos Granada en una ciudad mejor para vivir. Con mejores servicios, mejor gestionada, más eficiente, racional, sostenible y más amable para con sus habitantes", dice su presentación. E incluso ponen plazos: un referéndum ciudadano para decidir la fusión para 2024 y un alcalde conjunto para 2027 a través de un acuerdo por mayoría de las corporaciones locale sy una consulta ciudadana regulada por la ley. "No somos políticos ni pretendemos serlo, lo que queremos es presionar para que nos lleven a una consulta popular que decida lo que quiere", explica a este periódico el portavoz de la plataforma, Antonio Jesús Castillo.

Lo que proponen es la fusión de: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Beas, Cájar, Calicasas, Cenes, Chauchina, Churriana, Cijuela, Cogollos Vega, Colomera, Cúllar Vega, Dílar, Dudar, Escúzar, Fuente Vaqueros, Gabias, Gójar, Granada, Güevéjar, Huétor, Güéjar Sierra, Huétor Santillán, Jun, Láchar, La Malahá, Maracena, Monachil, Nívar, Ogíjares, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas, Quéntar, Saanta Fe, Valderrubio, Vegas del Genil, Otura, Víznar y La Zubia.

La Gran Granada se constituyó oficialmente en septiembre de este año como plataforma ciudadana apartidista, sin ánimo de lucro y de interés general. Como misión: "sensibilizar y movilizar a la ciudadanía, agentes sociales, partidos políticos, asociaciones, y resto de grupos y organizaciones sociales, culturales, así como el propio tejido empresarial, de las posibles mejoras que la fusión de los municipios del área metropolitana de Granada en un solo municipio puede ofrecer a la población. Pretende poner el ciudadano de Granada y de su área metropolitana en el centro para resolver los problemas que en la actualidad tiene de manera más eficiente y sostenible". Y aseguran que no darán el paso a convertirse en partido político para poner en marcha esta idea.

Porque considera la plataforma que esta fusión "es la solución que Granada y su provincia comience a crecer y dejemos de ser los últimos. Para tener más ingresos, menos gastos al ser más eficiente y sostenibles, mejores servicios públicos y, en consecuencia, bajar los impuestos al ciudadano".

Al frente de la Plataforma se sitúa como portavoz Antonio Jesús Castillo, que fue delegado de Educación de la Junta de Andalucía por Cs. "Yo en mi etapa de representación política, donde accedí como independiente, siempre defendía esto, un concepto de administración sostenible". Porque la pregunta es clara: ¿Sería gobernable un municipio de ese tamaño? "Claro, igual que Málaga o Murcia", dice Castillo, que asegura que la Granada actual "no puede competir" con las grandes ciudades. También pone como ejemplo el proyecto Gran París, que ya tiene 105 localidades adheridas. "En la primera fase estamos unas treinta personas que estamos empezando a captar apoyos y vamos a comenzar la difusión", explica.

Ponen como ejemplo procesos de fusión en Galicia (Cerdedo-Cotobade) o en Extremadura (Don Benito y Villanueva) para defender esta tendencia ya que fueron considerados como "ejemplo" por los políticos del país, además de cumplir las directrices de la Unión Europea que exigen administraciones más eficientes, sostenibles y con un mayor control del gasto público o potenciar la Administración única para centralizar contratos.

Una gran ciudad con más posibilidades

Para Granada, supondría, según su proyecto, "mejorar la calidad de los servicios con menos recursos, generar más oportunidades de realización de eventos nacionales e internacionales deportivos, sociales y culturales de todo tipo y hacer visible una gran ciudad o estimular que empresas y organizaciones empresariales focalicen su atención en invertir en la Gran Granada, quieran instalarse en ella y participen del desarrollo económico y laboral y comunitario".

También defiende que se un solo interlocutor represente a una gran ciudad "con más capacidad de ofrecer una Granada más atractiva y con más ventajas para instalarse en ella", capaz de "generar más peso político ante las distintas administraciones e instituciones, más peso económico y social a nivel internacional y nacional, y así llegar a ser la séptima ciudad de España y la tercera en término municipal". Otro punto que permitiría la fusión sería, defienden, "abordar con mayor rapidez los grandes problemas y retos de esta gran área urbana que beneficiarán a Granada, antepenúltima de España en renta per cápita y paro o generar más empleo. "La gestión pública será más eficiente y sostenible" y apuestan por unificar servicios públicos como policía, basura, limpieza, alumbrado y un sistema único de movilidad de taxis, autobuses, vehículos privados y vehículos ligeros; y proyectos como un solo plan general de ordenación urbana.

A nivel político, "la fusión de los respectivos sistemas de organización administrativa y de sus ayuntamientos generará mayor eficiencia en la prestación de servicios, evitar el clientelismo y conseguir un mayor control del gasto público, con su consecuente rendición de cuentas a la ciudadanía y desde una óptica de transparencia la mejora en la gestión pública y diseño de las políticas públicas". Según sus cálculos, habría un 95% menos de cargos políticos.

Historial de fusiones en Granada

En la provincia de Granada la última fusión ocurrió en 1976 con la unión de Purchil, Ambroz y Belicena, que se fusionaron en el municipio de Vegas del Genil. Su actual alcalde, Leandro Martín, la ha calificado de "acierto rotundo" ahora que se ve con la perspectiva del tiempo. Desde 1980 hasta 2022 en la provincia de Granada se han producido siete segregaciones y cero fusiones. Así, ha pasado de tener 167 municipios a 174 para una población de 919.000 habitantes. Es la provincia española que más segregaciones tiene de toda España en el periodo 1980-2022. En los últimos 10 años ha creado 5 de los 10 municipios que se han creado en toda España. Ya casi duplica en municipios a Dinamarca que tiene 5’8 millones de habitante y cuenta con un 30% de municipios más que Suecia (10,3 millones de habitantes).

La plataforma considera que de los 174 municipios, Granada debería quedarse para atender a las directivas europeas de eficiencia con unos 30 que percibirían directamente la financiación del Estado y de la Junta de Andalucía, dejando de depender de la Diputación. Una reducción superior al 83% de la planta municipal actual para adaptarse al siglo XXI. Además, un estudio realizado por la Xunta de Galicia en 2021 sobre la fusión en zonas rurales, que concluye que la fusión de los pueblos rurales es la mejor forma de combatir la despoblación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Con la constitución de la Gran Granada, el municipio podría ser el séptimo de España con en torno a más de 550.000 habitantes y el tercero en número de metros cuadrados de término municipal. Por eso defienden su agrupación en Plataforma. "Ante esta pasividad de quienes son los responsables políticos durante décadas, hay que dar un paso hacia adelante para que el interés general se convierta en el protagonista, en contraposición a los intereses partidistas de algunos partidos políticos".

La Gran Granada, con 558.083 habitantes, estaría detrás de Madrid (3.305.408 habitantes), Barcelona (1,6 millones), Valencia (789.234), Sevilla (684.000), Zaragoza (675.301) y Málaga (577.000). En dimensión, sería el tercer municipio más grande de España tras Cáceres (1.750 km2) y Lorca (1.675), con 1.621 kilómetros cuadrados de extensión.

"La idea de fusión de la Gran Granada evidencia que cuanto mayor es la dimensión de los municipios, generan más de actividad económica, y por tanto mayor riqueza y empleo. Por otra parte, existen diversas fuentes de financiación y subvenciones públicas a las que un municipio pequeño no puede acceder, ya que o bien es la entidad provincial la que gestiona o la propia comunidad autónoma, pero sí las grandes ciudades. De hecho, de los 44 municipios, solo 5 actualmente reciben la financiación directamente del estado, Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Unión Europea. De ellos, 39 municipios pueden independizarse de la Diputación de Granada al formar parte de la Gran Granada. Por tanto, la financiación directa aumenta considerablemente en torno al 40-50% de la que reciben actualmente de la entidad provincial al no depender jurídicamente de la Diputación de Granada", recoge el informe de la plataforma.

Un alcalde, diez Concejalías y 30 concejales

Y cómo sería el Ayuntamiento resultante? ¿Cómo se gestionaría? Para la plataforma La Gran Granada se reducirían los representantes políticos en los plenos y juntas de gobierno local al fusionar los 602 cargospúblicos que hay en la actualidad a 30 y la fusión de más de 400 concejalías en 10, lo que "generará una mayor eficiencia en la toma de decisiones y una mayor agilidad administrativa en todos los procesos".

Se eliminarían más de 600 cargos públicos, puestos de libre designación, empresas públicas y de puestos intermedios al unificar 44 administraciones en una sola para cada competencia. Solo los 44 alcaldes y los 557 concejales superaron en sus retribuciones los 7,5 millones de euros anuales en 2021 incluyendo los que, a su vez, forman parte a su vez de la Diputación Provincial de Granada. Más de 30 millones de euros en los cuatro años de cada legislatura, según publica para 2022 el portal de retribuciones de los cargos electos del Ministerio de Hacienda y Función pública. Más de 250 cargos públicos electos entre alcaldes y concejales del área metropolitana tienen dedicación exclusiva o parcial, con una media de salarios por encima de los 36.000 euros cada año. Hay que añadir, las asignaciones económicas municipales a los más de 175 grupos municipales, gastos de manutención, dietas, alojamientos y kilometraje para la relación de sus funciones. Todo ello, eleva el gasto a las arcas municipales de los ayuntamientos de Granada y su área metropolitana en cada legislatura a más de 35 millones de euros. "Ahorrar más es consecuencia de fusionar los miles de contratos para prestar el mismo servicio que en la actualidad se contrata de manera individual por cada Ayuntamiento de los 44, por lo que con La Gran Granada sería uno solo". Además, "el reducir cargos públicos de libre designación, cargos intermedios, empresas públicas al centralizar la contratación de los servicios que se prestan al ciudadano, conllevarán una bajada de impuestos para prestar mejores servicios al ciudadano y más sostenibles", recogen en su documento.

La propuesta sería un alcalde y 30 concejales para 2027 frente a los 44 alcaldes y 557 ediles actuales, cuando hay además 650 cargos de libre designación y 1.500 puestos intermedios, además de 44 secretarios y 44 interventores, según la Plataforma.

"La primera idea es modificar los distritos actuales de la Ciudad de Granada (Distrito Ronda, Distrito Zaidín) y añadir los distritos del primer cinturón que están anexionados literalmente unos a otros y ser más poblados (Distrito Armilla, Distrito La Zubia etc.). El resto de municipios más pequeños o del segundo cinturón, serían anejos (Anejo de La Malaha, Anejo de Escúzar etc.) que son menos poblados o más alejados, pero con muchos espacios para crear La Gran Granada. Todos los actuales municipios mantendrían sus actuales oficinas municipales para la atención cercana a la ciudadanía y su alcalde de distrito o anejo", dicen.

La Gran Granada constituida como gran ciudad "pasaría a aumentar su presupuesto, de tal modo que serecibiría más dinero por habitante (pasando de un coeficiente ponderador de 1,10 en los muchos municipiosde menos de 5.000 habitantes, al 1,50), lo que repercute en la consecuente reducción de pago de impuestos mejorando los servicios". Además, el presupuesto municipal crecería un mínimo del 30% si nos comparamos a Málaga. "Se estiman que, si en los 579 millones que tienen de presupuesto los Ayuntamientos de Granada en 2022 y su área metropolitana que compondrían La Gran Granada, el ahorro estimado en el escenario más conservador del 15%, supondría en una legislatura un ahorro superior a los 347 millones de euros".

La movilidad, la contaminación o el Metro seguirían siendo temas de agenda a solucionar en esta gran ciudad, además de la lucha contra el paro y la generación de riqueza.

Compromiso de los partidos políticos a impulsar la consulta ciudadana

A partir de enero esta plataforma va a iniciar un trabajo de difusión, publicidad y encuentros para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía y conseguir la consulta popular. De hecho, quieren que todos los partidos políticos se comprometan para las municipales de 2023 a "llevar en su programa electoral la celebración de una consulta ciudadana en defensa de la fusión municipal" y que "mediante acuerdo de pleno, en su primer pleno hábil de la legislatura, van a impulsar una consulta ciudadana vinculante para votar a favor o en contra del inicio de la fusión municipal". La aprobación por mayoría simple en cada corporación municipal, debe incluir un calendario coordinado para el proceso de fusión de todos los municipios del área metropolitana en la que su población vote a favor de la misma por mayoría simple. Este calendario de fusión debe concluir antes de la finalización de la próxima legislatura municipal en mayo de 2027. Así todos los municipios del área metropolitana que hubiesen decidido en consulta fusionarse, elegirían por primera vez en mayo de 2027, a su alcalde en una única candidatura en el municipio resultante.

Han creado una web lagrangranada.org, donde se puede conocer el proyecto y colaborar.