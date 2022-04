Granada recibe 15 millones de financiación extraordinaria del Estado que permitirán mejorar servicios y acabar con los "pufos" que dejó el bipartito

El Ayuntamiento de Granada recibe casi 15 millones de financiación extraordinaria que permitirán mejorar servicios y proyectar inversiones una vez superados los "pufos" y facturas en el cajón que dejó el anterior bipartito PP-Cs. Así lo han explicado hoy el alcalde de Granada, Paco Cuenca, y el portavoz de UP, Antonio Cambril, tras el acuerdo alcanzado entre ambos grupos para definir en qué invertir este dinero para mejora de la ciudad y potenciación, entre otros, de los Servicios Sociales.

La partida es de 14,8 millones de euros y procede de la recaudación de impuestos del Estado. Según Cuenca, hace meses emprendieron un camino de diálogo con Unidas Podemos que les ha llevado a un marco de prioridad en asuntos clave para la ciudad y que fueron objeto de un acuerdo con 51 puntos de gestión para el impulso del comercio, la hostelería, el sector productivo, el apoyo social o el desarrollo de una ciudad más amable, verde y sostenible situando a las personas como eje fundamental de las políticas a desarrollar. "Fruto de ese acuerdo concretamos unos puntos que tienen que ver con la economía. El incremento de los precios y los consumos hace que sea difícil llegar a fin de mes y hay que buscar soluciones. Y hoy trasladamos una solución que afecta a una modificación puntual de crédito de 14 millones de euros fruto de la participación en los tributos del Estado y la compensación del IVA. Y hay que priorizar a qué los dedicamos y ahí ha entrado el trabajo de entendimiento con Unidas Podemos".

Refuerzo de Servicios Sociales, limpieza, mantenimiento y pago de suministros

La prioridad en el uso de esos 14,8 millones de euros será el refuerzo al área de Servicios Sociales. Se permitirá contratar a unos 40 profesionales de aquí a final de año y paliar así los efectos en la cancelación de programas y contratos de la Junta de Andalucía, "que deja a gente sin contrato y sin ser atendida". A esos 40 contratos se destinará una partida 800.000 euros.

Además, se invertirán 500.000 euros en mejora de espacios públicos, en jardines, con una prestación de servicios que se veían deteriorados.

Del resto, habrá partida para la cobertura del incremento de costes de los suministros y para garantizar que se prestan los servicios que aumentan sus costes sin que merme la calidad, entre otros.

Un acuerdo económico que se ha fraguado en las últimas semanas y que será objeto de un pleno extraordinario la semana que viene en el que el alcalde espera que el resto de formaciones se sumen.

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha explicado que este acuerdo se cerró en comisión de Hacienda y que aunque quedan "flecos" como una partida destinada a productividad, que "no impedirá la concordia", el convenio asegura "partidas para inversiones que generan sostenibilidad y empleo.

Acuerdo clave para los presupuestos

Cambril ha detallado que se destinará 1,6 millones a mejora de la recogida de basura, 1 millón a la cofinanciación de fondos Next Generation de proyectos de modernización informática, 275.000 euros al mantenimiento de la limpieza en los colegios y sus empleos, refuerzo de personal de servicios sociales (40 contratos durante 6 meses), cofinanciación de la movilidad, regulación y repoblación del arbolado y naturalización de las "plazas duras", con más de 500.000 euros entre ambos proyectos, entre otros como la recuperación de caminos de la Vega con 130.000 euros.

"Es un acuerdo necesario para elaborar además un expediente de presupuestos porque cubre agujeros que dejó el PP. No hicieron a tiempo la renovación del contrato de suministro eléctrico, lo que supone 5 millones de euros por subida de coste, o 1,6 millones para servicios de limpieza para elaborar un proyecto de presupuesto sin trampas ni facturas en el cajón", ha asegurado Cambril.

Los detalles los han ultimado entre los concejales de ambos grupos José María Corpas, Francisco Puentedura y Jacobo Calvo, con el acuerdo de todo el grupo de UP y del equipo de gobierno. "Los efectos se verán de manera inmediata en algunos casos, otros a partir de agosto y todos antes de fin de año. Seguiremos navegando aportando al equipo de gobierno en lo que consideremos positivo para la ciudadanía aunque no entremos en la gestión ni mantengamos cargos".

Avances en el modelo de ciudad verde

El portavoz del PSOE, Jacobo Calvo, ha señalado que el llegar a acuerdos como este es "lo bonito de la política". "Buena parte son soluciones que se dan a una herencia recibida del PP que nos había dejado atascados muchos asuntos en los servicios cotidianos de la ciudad, con consecuencias en el área de jardines, en la limpieza, recogida de residuos, asuntos que tienen que ver con la transformación de la ciudad. Durante muchos años el modelo ha sido de asfalto y coches y no se ha pensado en un modelo de ciudad verde, pero por fin con acuerdos como este vamos avanzando en ese modelo de ciudad que la gente demanda".

Con este acuerdo se consigue también "dar estabilidad laboral, mantener jornadas de trabajo, no tocar a las plantillas de los trabajadores y eso significa que la situación de la ciudad estará en las mejores condiciones". Según Calvo, "esto no podía ocurrir con lo recibido del PP, con modificaciones presupuestarias dentro de marco de pandemia pero que requería una actualización por estar ya en una situación de normalidad". "Cuando buscamos apoyos están en otra dinámica, no en buscar soluciones. Aquí altura de miras la ha tenido Unidas Podemos y fruto de varias reuniones es este acuerdo, donde en lo esencial estábamos de acuerdo y algunas cosas necesitaban ajustes de tipo técnico".

Calvo ha detallado también que habrá inversión en mantenimiento, medio ambiente, 250.000 euros para el reajuste presupuestario de Granada Educa, para la consolidación de puestos de trabajo y la consolidación de servicios. Además, ha confirmado que se sigue tras este acuerdo "en una línea favorable de cara a unos nuevos presupuestos".

Ir con la mochila sin carga

El concejal de Unidas Podemos Francisco Puentedura ha explicado que había que resolver por ejemplo 1,6 millones para Inagra por la limpieza de la ciudad y recuperar 6.000 jornadas de limpieza y 130 empleos o el contrato de limpieza de colegios, donde 278 trabajadores que apenas ganan mil euros hubo que hacer un suplemento de crédito para no tener recorte de horario y no afectar a este empleo vulnerable.

Puentedura ha matizado que estos son ingresos extraordinarios. "Cados dos años hay una revisión de la participación en los impuestos del Estado y este año el saldo era positivo para el Ayuntamiento". El último año, en 2019, se recibieron 12 millones e iba acompañado con un fondo de compensación a los ayuntamientos. "Y había dos formas de hacerlo, o como gasto corriente improductivo que no resuelve problemas de economía o que vaya a lo que pueda suponer una mejora en servicios públicos y que incida en la creación de empleo y en inversiones verdes en la ciudad, que tienen poco coste en material y mucho en mano de obra, por lo que beneficia el empleo".

"Y hemos aprovechado para acabar con los pufos económicos que dejó PP-Cs. Si nos vamos a la negociación este año con 8 millones de déficit del transporte público y facturas en el cajón, al final el proyecto de presupuesto era imposible. Para facilitar cuadrarlo, era necesario este expediente que resuelve los pufos y libera al Ayuntamiento de esos agujeros que dejó el PP para que permita ir con la mochila sin carga y de una forma sana poder negociar un presupuesto".