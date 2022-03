Granada recupera el tercer AVE con Madrid el 4 de abril: billetes a la venta desde hoy y horarios

Renfe ha hecho oficial la vuelta del tercer AVE entre Granada y Madrid, el último de los servicios ferroviarios de Alta Velocidad que le quedaba recuperar a la provincia casi dos años y un mes después de que se suspendieran a causa de la pandemia del coronavirus. Será el lunes 4 de abril cuando se inicien de nuevos estas relaciones que tendrán horario de salida a las 19:10 horas desde la capital de España y a las 19:25 desde la Estación de Andaluces. Los billetes se pueden adquirir desde esta misma mañana del martes. Lo que aún no se ha confirmado es qué día comenzarán a funcionar las relaciones Avant Granada-Málaga, anunciadas también para Semana Santa.

El tercer AVE Granada-Madrid tendrá tres paradas intermedias y una duración de viaje de 3 horas y 35 minutos, saliendo de la Estación de Andaluces a las 19:25 horas (siete minutos más tarde que en la circulación existente antes de la pandemia) y llegando a Puerta de Atocha a las 23:00 horas. Efectuará paradas intermedias en Antequera-Santa Ana (20:25), Puente Genil-Herrera (20:46) y Córdoba (21:11).

Por su parte, el tren que sale desde Madrid lo hará a las 19:10 horas desde Puerta de Atocha y el viaje tendrá una duración de 3 horas y 22 minutos, también haciendo paradas intermedias en todas las estaciones del recorrido salvo en Puente Genil. Así el tren dejará y cogerá pasajeros en sentido Granada en Ciudad Real (20:01), Puertollano (20:17), Córdoba (21:06), Antequera-Santa Ana (21:38) y Loja (22:11),

De esta manera, los trenes AVE que salen desde Granada se quedan programados con horarios de salida a las 7:12, 15:40 y 19:25 horas (llegadas a las 10:32, 19:11 y 23:00); mientras que desde Madrid lo harán a las 7:35, 14:35 y 19:10 horas (con arribadas a las 10:54, 17:52 y 22:32).

La nueva oferta de Renfe entre Granada y Madrid se elevará a partir del 4 de abril hasta los 42 trenes semanales, con una oferta de 14.000 plazas a la semana, ha informado Renfe esta mañana a través de un comunicado de prensa.

Además, la vuelta de este tren diario implicará el final de los servicios de refuerzo de los fines de semana de los trenes que circulaban los viernes desde Madrid y los domingos desde Granada, establecidos desde el pasado mes de junio como mejora durante los fines de semana.

Lo que se tendrá que anunciar en los próximos días, también, será la puesta en marcha del servicio Avant de media distancia entre Granada y Málaga, anunciado al mismo tiempo que la recuperación del tercer AVE con Madrid por el alcalde Francisco Cuenca tras una reunión con Renfe. La estimación era que se pusieran en marcha estos trenes también "para Semana Santa". En el caso del tren con Puerta de Atocha, en concreto, se pone en funcionamiento en la semana previa a la festividad. Del caso de Málaga aún no se sabe nada, solo que serán dos frecuencias diarias.

Una de las novedades, o de las sorpresas, es que estos trenes con Madrid no efectuarán parada en la nueva Estación de Antequera-Ciudad y sí en Santa Ana. Esto implica que a día de hoy, ningún AVE se detiene en la nueva terminal, considerada clave para la puesta en servicio de los trenes Avant con Málaga. Con la puesta en servicio del tercer AVE con Madrid tan próxima en el tiempo, no hubiera sido de extrañar que ya en esta se hubiera previsto paradas en esta, pero no ha sido así, por lo que hay muchas dudas de cómo se hará la operativa de la nueva estación: si Renfe cambiará paradas intermedias de Santa Ana a Antequera, si las añadirá (incrementando en varios minutos, pues, los tiempos de viaje que ya de por sí son largos), o si la misma estación servirá como lanzadera para que los antequeranos enlacen con los AVE en Santa Ana. Estas dudas son importantes para Granada, ya que pueden sumar tiempo a trayectos que no son del todo competitivos con otros medios de transporte como el bus o el coche privado.