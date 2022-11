Más de 3.000 jóvenes de Granada han solicitado el Bono Alquiler Joven en Andalucía

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cerraba este jueves a las 23:59 horas la convocatoria de petición del Bono Alquiler Joven, tras recibirse 17.000 solicitudes, superando las 14.000 marcadas como tope en la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 26 de octubre.

De estas peticiones, un total de 3.096 han sido cursadas desde la provincia de Granada, siendo la tercera andaluza en la que más jóvenes han demandado esta ayuda para pagar el arrendamiento.

El hecho de que Granada sea una ciudad universitaria, y de que, dentro de las posibilidades de opción para la ayuda se incluía la subvención de renta por habitación, ha espoleado las peticiones en la Ventanilla Única de la Junta de Andalucía.

Por provincias, se han recibido 946 solicitudes de la provincia de Almería, 1.826 de Cádiz, 1.328 procedentes de Córdoba, 3.098 de Granada, 661 de Huelva, 973 de Jaén, 3.257 de Málaga y 5.151 de la provincia de Sevilla. Además, se han registrado 26 solicitudes que no se ha determinado la provincia de origen.

Según detalla el departamento que dirige la granadina Marifrán Carazo en un comunicado, hasta la medianoche del viernes se han recibido 17.266 solicitudes, por lo que se cierra el plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de que pueda reabrirse en caso de que se produzca desestimación o desistimiento de las solicitudes presentadas admitidas a trámite, o en caso de que, de las solicitudes admitidas, resulte un importe inferior al previsto.

A partir de ahora se inicia el plazo para resolver las solicitudes y notificar la resolución, que será de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía.

Problemas a la hora de presentar la solicitud

Desde las 09:00 horas de este lunes 14 de noviembre, la web de la Ventanilla Única de la Junta de Andalucía ha registrado un aluvión de intentos de entrada para poder solicitar esta ayuda a la renta. Tanto es así que muchos jóvenes de Andalucía se han quedado sin la posibilidad de entregar la petición a tiempo debido al mal funcionamiento de los servidores.

Desde la Junta alertaban que ese mismo lunes la página web del gobierno andaluz llegó a registrar hasta 350.000 intentos de conexión de usuarios, lo que hizo que la web colapsara. Durante los cuatro días en los que se han podido solicitar estas ayudas, eran más los momentos en los que la web estaba sin servicio que funcionando.

A raíz de estos problemas, fueron muchas personas las que se lanzaron a las redes sociales para denunciar la situación y demandar que la Junta de Andalucía hiciera algo al respecto.

Es el caso de Lorenzo Vidal, un joven de Granada, que según ha contado a este periódico, consiguió entregar tanto su solicitud como la de su pareja el martes 15 de noviembre a las 21:30 de la noche, tras más de 36 horas de intentos infructuosos en la Ventanilla Única de Andalucía.

"Desde el lunes por la mañana he estado pendiente del ordenador, continuamente actualizando la web, y sin la posibilidad de acceder a los trámites. Revisando la configuración de mi portátil y mirando y remirando los papeles para, cuando tuviera la oportunidad, ser rápido. Ha sido un caos total, y eso generaba mucha frustración. Tengo amigos que pudieron entregarlo antes que yo, otros que lo han hecho después, y algunos que ni siguiera en estos cuatro días lo han podido conseguir", ha comentado.

Vidal ha asegurado que tiene la suerte de trabajar con ordenadores y que, mientras tecleaba, podía estar pendiente de intentar entregar la solicitud. "Pero otra gente no tiene esa suerte, como mi pareja, por lo que tuve que encargarme yo de hacerlo".

"El único momento en el que no estuve delante del ordenador fue en la noche del lunes, y cuando me levante el martes y vi que mucha gente había sido capaz de entregar los papeles precisamente a las cuatro de la mañana, me quería morir. Pensaba que no llegaría a ser uno de los 14.000. Pero por suerte, el martes por la tarde la página me funcionó, y con mucha paciencia y cruzando los dedos pude por fin entregar todo lo que me demandaba la Junta", ha narrado el joven granadino.

Héroes anónimos

Entre este clima de desesperación y nervios por formar parte de las 14.000 personas, surgieron multitud de héroes anónimos que a través de hilos en Twitter, canales de difusión de la red social Telegram, o incluso directos en Twitch, trataban de arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo y daban consejos para intentar que los jóvenes andaluces tuvieran la oportunidad de entregar la solicitud.

Este fue el caso, por ejemplo, del gaditano Alejandro, programador informático que quiso mostrar en directo como el mismo pudo entregar la solicitud de su pareja a través de la famosa plataforma de streaming morada. Algo que consiguió de madrugada, a las 03:00 horas del martes y tras más de 18 horas intentándolo.

A raíz de ahí se decidió a crear un canal de Telegram en el que, durante estos cuatro días, más de 900 personas han compartido sus consejos y experiencias a la hora de pedir esta ayuda de la Junta de Andalucía. Algunos de ellos han conseguido el objetivo final, pero muchos otros se han quedado sin poder pedir esta ayuda al arrendamiento. Al menos de momento.

El Bono Alquiler Joven cuenta con una partida de 68,4 millones de euros y supondrá unas subvenciones a los jóvenes andaluces de 250 euros al mes durante un periodo máximo de dos años. La convocatoria va dirigida a jóvenes menores o igual a 35 años que viven en alquiler y con ingresos menores a tres veces el Iprem y de cuatro veces el Iprem si se trata de unidad familiar. El pago de las ayudas podrá ser con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2022.

Las rentas de los contratos de los solicitantes tienen unos límites máximos en función del municipio y el tipo de contrato. Son de 900 euros mensuales para los municipios de gran población (incluidas las capitales de provincias) y 600 euros mensuales para el resto. La renta de la habitación está establecida en un máximo de 380 euros y 300 euros, también en función del municipio. El límite de renta no tiene en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato.