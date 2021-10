'Granada Conectada', una propuesta para plantear el futuro de la provincia

Con el espíritu de aportar estrategias de desarrollo asoma a la escena el proyecto Granada Conectada. Se trata de una iniciativa de la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios y CaixaBank, que buscan crear un espacio para sumar en la construcción de un modelo de futuro para la provincia. La planificación se desarrollará en base a ocho foros en los que compartan experiencias y se aporten propuestas desde los ámbitos político y empresarial.

La primera cita se producirá bajo el paraguas del deporte y tendrá lugar en el estadio Los Cármenes, instalación en la que habitualmente compite el Granada Club de Fútbol dentro del a Primera División del fútbol nacional. Esta convocatoria se desarrollará el 29 de octubre y contará, como principal protagonista, con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, del motrileño Luis Rubiales. A él se sumarán destacados deportistas granadinos así como dirigentes o gestores de diversas entidades, clubes e instituciones.

Dentro de la programación de foros Granada Conectada hay un segundo ya cerrado, según se anunció ayer, y tendrá lugar en Loja con la figura de Ferran Adriá, el cocinero del que se dice que hace años revolucionó la gastronomía española desde el restaurante El Bulli. El encuentro será el 24 de noviembre.

Los otros seis foros previstos están pendientes de ser concretados, tanto por lo que a los intervinientes como de lugares y fechas para su celebración.

La puesta en escena de Granada Conectada ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en la céntrica Plaza de las Pasiegas, en pleno centro de la capital y con la Catedral como marco incomparable y testigo de las intenciones del proyecto y que no se quede en simplemente una llamativa puesta en escena que se diluya con el paso del tiempo.

El acto de presentación estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, que no dudó en decir que Granada Conectada "parece una gracia, una mala broma", en alusión a todas la personas, especialmente empresarios, que están constantemente desplazándose a otros lugares del país o de Europa para realizar negocio. Al hilo, apuntó que este proyecto debe de servir "de queja, de grito o de reivindicación de que si queremos una Granada mejor, la conexión de infraestructuras es más que necesaria".

Cuerva ha subrayado que el mundo empresarial "está convencido" de la responsabilidad que tienen con la sociedad y por ese motivo se lanzan a plantear este proyecto "mediante el que queremos darle a las administraciones herramientas a medio y largo plazo" para el desarrollo de futuro de la provincia. Es por lo que ha recordado a los representantes políticos allí presentes, que se olviden de "la vorágine del corto plazo y los procesos electorales que impiden mirar un poco más allá y presentar la estrategia que Granada necesita".

El líder de los empresarios granadinos ha expuesto que Granada Conectada se estructura bajo tres criterios fundamentales: "Posicionar a la provincia a nivel nacional e internacional, así como generar debate, incluso polémica para analizar cuáles son las alternativas de futuro y, finalmente, contar con aquellos que saben".

El director territorial de Caixabank, Juan Ignacio Zafra, ha señalado como una de las entidades promotoras de Granada Conecta ha argumentado que "este proyecto tiene poco sentido sin las instituciones y sin los empresarios", a lo que ha agregado que "tenemos una oportunidad enorme de hacer que Granada progrese y se desarrolle y esto puede ser una ayuda y un empuje para que se produzca".

Zafra ha remarcado que CaixaBank tiene claras motivaciones para participar en la propuesta lanzada desde la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, ya que en la empresa a la que representa "siempre nos hemos apoyado en el debate como forma de desarrollar nuestra organización". Es por lo que ha remarcado que en los ocho foros que se lleven a cabo "es muy importante escuchar a los que saben para mejorar en los procesos". A renglón seguido ha recordado los antecedentes de CaixaBank en Granada: "Siempre recuerdo dos fechas, 1982, cuando se creó la Caja de Ahorros de Granada, y 1964, cuando se creó el Banco de Granada. Ambos están en nuestros orígenes". De igual modo, ha apostillado que "ahora mismo el 53% de los granadinos son clientes de CaixaBank", a lo que ha agregado que con ese dato "cómo no vamos a ser responsables de lo que pase en Granada", para añadir: "Ha llegado un momento en Granada que o vamos para adelante o vamos para adelante".

A partir de ahí ha llegado el turno de los representantes de las tres instituciones en la presentación de Granada Conectada, el delegado de la Junta en Granada, Pablo García; el presidente de la Diputación, José Entrena, y el alcalde de la capital, Francisco Cuenca. Los tres han manifestado la necesidad de mirar al futuro de la provincia y la importancia que para ello tiene ir todos de la mano, sin mirar a los colores políticos de cada una de las administraciones.

Pablo García ha afirmado que Granada Conectada ha de “ser un punto de inflexión después de haber vivido una guerra con la lucha contra el Covid”. Ha hecho hincapié en las conexiones ferroviarias o por avión y el Corredor Mediterráneo y ha esgrimido que "no podemos estar conectados si no tenemos infraestructuras". Es por lo que ha afirmado que "desde la Junta de Andalucía vamos a seguir trabajando para que sea una realidad" y ha recordado que están trabajando en "la bajada de impuestos y las bajadas fiscales para ayudar a que las empresas puedan seguir invirtiendo y los ciudadanos puedan salir a la calle a gastar o a ahorrar, sin lo consideran". Es por lo que el delegado de la Junta en Granada ha considerado que Granada Conectada "es una hoja de ruta que debemos de analizar y que ha de marcar un futuro en el que todos tenemos que ir de la mano", para concluir diciendo sobre la proposición del proyecto que "nosotros vamos a impulsarlo y vamos a apoyarlo para intentar dinamizar la provincia".

José Entrena, por su parte, ha tildado Granada Conectada como "muy importante para la provincia de Granada". A propósito del envite inicial realizado por Gerardo Cuerva, el presidente de la Diputación ha recogido el guante de "hablar de futuro", que ha considerado como "útil para el desarrollo del presente y medio y largo plazo de la provincia". En su alocución ha recordado cuando se dieron los primeros pasos para llevar a efecto el Acelerador de Partículas y todos los pasos que desde las instituciones se dieron en Madrid, ante el Ministerio, y ha recordado que "vendimos nuestra candidatura como que Granada es una ciudad amable, con todos los servicios, con un sistema sanitario muy potente, una provincia única con la Sierra, la Costa, el Geoparque y comarcas como la Alpujarra o el Valle de Lecrín". Es por lo que Entrena ha apuntado que "es fundamental que nos creamos la capacidad que tiene esta provincia y esta ciudad de salir adelante exitosamente" y ha añadido que "íbamos como un cañón en comunicaciones antes de la pandemia, entre conexiones de vuelos y con la llegada del AVE y ahora hay que recuperarlo lo antes posible y mejorarlo". Ahí ha destacado la iniciativa de Granada Conectada, pues "va a venir gente que va a analizar con otras perspectivas distintas lo que nosotros tenemos en nuestro día a día y eso nos va a indicar el futuro". Ha hablado también de la necesidad de que la provincia se desarrolle de forma equilibrada, una situación que no está sucediendo y "ahí es donde la Diputación quiere jugar un papel imprescindible y ahí es donde queremos captar y recoger todas las conclusiones y aportaciones que puedan surgir para llevarlas a la práctica".

Finalmente, el alcalde de Granada ha reflejado que desde el Ayuntamiento "nos volcamos con la idea planteada". Francisco Cuenca ha sido rotundo al decir que "no va a existir ninguna solución a los problemas si no trabajamos de forma conjunta" y ha abundado sobre la idea de "trabajar bajo el marco de la alianza y ser capaces de transmitir confianza a los granadinos". Ha reconocido también que "el gran mal de los políticos es el cortoplacismo", por lo que ha expuesto que con este programa "tenemos un espacio para plasmar los pilares para la Granada que queremos ahora y dentro de unos años". El regidor de la capital ha hablado de los 25 millones de euros que desde el Consistorio se ha puesto en manos de la Federación de Comercio, de la hostelería, del tejido productivo para solicitar fondos europeos y ha aducido que "en la capital tenemos proyecto", una afirmación que ha argumentado reflejando que "los grupos municipales hemos sumado unas 300 ideas, medidas de futuro y de ellas al menos hay 40 en la que todos los grupos políticos estamos de acuerdo", a lo que ha apostillado: "Pongámonos a trabajar sobre ellas". Ha insistido en la necesidad de "mimar" el sector tradicional y en el productivo, pero ha apuntado hacia "la ciencia y la tecnología y la biotecnología como forma de lograr un salto de calidad". Y ahí se ha referido al proyecto Granada Conectada como la "oportunidad de escuchar y aprender y ponernos las pilas para que no sólo sea una voluntad, sea una realidad y así tirar del carro para tirar de nuestra ciudad y la provincia".

Gerardo Cuerva no ha querido cerrar la presentación de Granada Conectada sin referirse a Joaquín Rubio y María Vera, que desde la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, "han sido los grandes promotores de este proyecto y los que junto a sus equipos son los que viven el día a día de la reivindicación empresarial".