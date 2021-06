Quejas en el examen de Dibujo de Secundaria: Opositores y sindicatos piden que se repita por varios fallos en las preguntas

El sindicato CCOO ha reclamado la repetición de una de las pruebas celebradas el pasado domingo, dentro de las oposiciones de Educación para cubrir 6.286 plazas de docente, de las que 5.104 corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Se trata, según explicó la secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO, Mercedes González, de tres fallos que se habrían dado en el examen de Dibujo PES (de Secundaria). Según indicó González, una de las partes de la prueba del domingo contó con seis ejercicios, divididos en tres bloques, con dos preguntas por cada bloque. Los aspirantes debían elegir para contestar una pregunta por cada uno de los bloques. En el primero, de las dos cuestiones planteadas el sindicato indica que una estaría mal. En el segundo bloque se habrían detectado errores en los dos enunciados. Así, de seis preguntas formuladas, en tres, según Comisiones, habría erratas.

Según una de las personas que se presentó a las pruenas, a la media hora de comenzar la prueba se advirtió por parte del presidente del tribunal que se habían detectado errores y se trabajaba en subsanarlos. "A mí me fue bien, pero se ha dado una situación de desigualdad. Hay perjudicados" por lo ocurrido, asegura este opositor, que insta a que Educación repita la prueba. "Entiendo que el tribunal lo intentó arreglar de la mejor manera posible", pero considera "injusto" que se diera esa situación.

"Se ha vulnerado el principio de igualdad" que debe regir en las pruebas para optar a un puesto de empleo público, denuncia González. En toda la comunidad estaban inscritos en esta especialidad 1.295 personas, de las que 184 se tenían que presentar en Granada.

Otra persona afectada reivindicó que "al menos que el examen esté bien" planteado. "La exigencia para nosotros es total" a la hora de demostrar sus conocimientos, por lo que "pido que se repita, y en condiciones" y que "el examen esté a la altura" de la exigencia a los aspirantes. Esta persona también destacó el tamaño inadecuado de las mesas en las que se hizo la prueba. "No cabía ni el examen".

Esta afectada también destaca sobre su examen "que yo lo hice entero, pero no tengo garantías". Por ello, se muestra partidaria de repetir. "Todo fue un despropósito", asegura esta opositora, que en 2018 ya tuvo que repetir la prueba de Dibujo. "Que no vuelva a pasar. Llegas y no sabes qué te vas a encontrar. Quiero un ejercicio que tenga la seguridad de que pueda hacerse".

"CCOO exige que se aclare lo ocurrido y que se repita el examen, por lógica", reiteró González, que recordó que hace tres años, también en Dibujo, se dio una situación simular y de hecho hubo de repetirse el examen. "Está en juego un puesto de trabajo", expuso la responsable de Educación de CCOO en Granada, que insistió en la necesidad de que las pruebas pasen por varios filtros que eviten que lleguen hasta los tribunales exámenes con erratas o fallos. "Esto te descoloca, te trastorna", indicó sobre la situación que viven los opositores.

Desde la Delegación territorial de Educación se indicó que "la Administración no es responsable de las pruebas; para eso hay una comisión de selección que es quien las elabora ante notario. Se detectaron algunos errores tipográficos que fueron resueltos sobre la marcha y se dejó a los aspirantes 30 minutos más".