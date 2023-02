El investigador que trae a Granada dos millones de euros gracias a las ERC, las ayudas a la ciencia más prestigiosas del continente

Día de alegría para la ciencia en Granada. El investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Granada (UGR), José Alberto Padrón Navarta ha sido seleccionado dentro del programa Consolidator Grants del European Reseach Council (ERC). Se trata del programa de financiación a investigadores más prestigioso a nivel europeo, muy bien dotado y extremadamente complejo de conseguir. De hecho, Padrón Navarta es el tercer investigador vinculado a la Universidad de Granada que consigue una ayuda ERC. Antes que él consiguieron ser ERC Daniel Rodríguez y Araceli González.

El programa de Consolidator Grants para este año, dotado con 657 millones de euros, financiará investigaciones de 321 investigadores repartidos en 21 países. 24 de estos investigadores están en centros españoles, cuatro de ellos pertenecen al CSIC y entre ellos se encuentra el canario formado en Granada José Alberto Padrón (Santa Cruz de Tenerife, 1982). Recibirá dos millones de euros tras ser seleccionado por su excelencia investigadora, dinero que le permitirá investigar en un área que está en la frontera del conocimiento: qué ocurre en el manto de la Tierra. Los 24 investigadores nacionales con ERC en esta convocatoria pertenecen, abrumadoramente, a centros que están en Barcelona y Madrid, señal -una más- de lo descompensado que se encuentra el mapa científico nacional.

La presidenta del Consejo Europeo de Investigación, Maria Leptin, aseguró en declaraciones remitidas por la Comisión Europea que "las subvenciones ERC Consolidator apoyan a los investigadores en un momento crucial de sus carreras, fortaleciendo su independencia, reforzando sus equipos y ayudándolos a establecerse como líderes en sus campos. Y este respaldo, sobre todo, les da la oportunidad de perseguir sus sueños científicos". En total, han sido 2.222 los investigadores que han solicitado financiación con este programa europeo.

Para Padrón Navarta ha sido la tercera intentona. "Es difícil encontrar algo lo suficientemente novedoso" y atractivo para que sea seleccionado. Su apuesta para este tercer intento recibe el nombre de Deep Earth’s Oxygen recycling at subduction Zones -rebautizado con el acrónimo de OZ- y aborda la investigación sobre el ciclo que experimenta el oxígeno en el manto de la Tierra, entre 100 y 200 kilómetros debajo de nuestros pies. Para estudiar este proceso -al que no se tiene acceso directo ante la imposibilidad de ver qué ocurre en capas tan profundas de la Tierra- se plantea la necesidad de modelos teóricos y de experimentos científicos, bien con simulaciones de qué puede ocurrir en el manto o con el estudio de las rocas a las que sí se tiene acceso. El proyecto de Padrón permitirá contar en Granada con un laboratorio único a nivel nacional en el que se reproduzca qué ocurre en el manto.

"Vemos la Tierra como algo estático, y no es así", señala el investigador sobre su objeto de estudio. Sobre la finalidad de su proyecto, añade que se trata de ciencia fundamental. Trata de responder preguntas, no tanto de buscar aplicaciones directas, prácticas, aunque no se descartan. "Se trata de preguntas fundamentales para entender cómo funciona la Tierra", apostilla el investigador, que señala que estas claves pueden ayudar a comprender qué ocurre en otros planetas, por ejemplo.

José Alberto Padrón nació en Santa Cruz de Tenerife y de niño se trasladó a Málaga. Estudió Primaria y Secundaria en Torre del Mar. Cursó sus estudios en Geología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. "Fue en la carrera cuando me di cuenta de lo que es la geología" y se avivó el interés científico por una materia que, asegura, tiene "muchos campos de aplicación" y en el que trabaja movido por la "vocación". Desde la minería al estudio de materiales.

Tras realizar su tesis en la Universidad de Granada completó su formación en Australia, donde estuvo siete años. Posteriormente se incorporó a un centro de investigación francés, en Montpellier. Hace dos años regresó a Granada, al IACT, con una prestigiosa beca Ramón y Cajal. En el Instituto forma parte de la unidad de Petrología, Geoquímica y Geocronología.

Los dos millones de financiación europea se destinarán a contratar a cuatro investigadores y a contar con el laboratorio experimental donde se reproducirán los procesos que ocurren en la zona del manto de la Tierra. El IACT cuenta ya con varios equipos, que podrán completarse para contar con unos medios que, según revela el investigador, tienen muy pocos centros en Europa y con los que ahora Granada -que en el campo de la geología "tiene mucho que decir", asegura el investigador- entrará en "competencia positiva".

El programa ERC, creado por la Unión Europea en 2007, es la principal entidad de financiación europea para la investigación de vanguardia, indica la Comisión Europea en su comunicado sobre el listado de científicos seleccionados dentro del Consolidator Grant. Financia a investigadores creativos de cualquier nacionalidad y edad, para ejecutar proyectos en toda Europa. El ERC ofrece cuatro modalidades, en función de la etapa en la que esté el investigador; subvenciones iniciales (Starting Grant), de consolidación (Consolidator Grant), avanzadas (Advanced Grant) y de sinergia (Sinergy Grant).

El presupuesto total del ERC de 2021 a 2027 es de más de 16.000 millones de euros, como parte del programa Horizon Europe, bajo la responsabilidad de la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel.

Desde hace años la Universidad de Granada tiene como objetivo estratégico contar con investigadores ERC, que además de dinero suponen un sello de prestigio y excelencia investigadora. Hasta ahora habían conseguido ser seleccionados por parte de la UGR Daniel Rodríguez y Araceli González. Otros centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada, como el propio IACT y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) también han contado en sus plantillas de científicos con investigadores de primer nivel reconocidos dentro de este ambicioso programa de financiación científica. Tal es el caso de Rainer Shödel y Alejandro Luque.

El IACT

El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, ubicado desde 2011 en Armilla, abrió sus puertas hace 35 años como centro dedicado a la geociencia, capaz de cubrir "todos los aspectos, desde lo micro hasta lo macro", destaca su director, Francisco Javier Huertas Puerta. Éste apunta la importancia de las investigaciones desarrolladas sobre el manto terrestre que se hacen en el centro. "Se está revelando que tiene un papel importante en procesos geológicos y geofísicos".

La consecución de la ayuda ERC por parte de uno de sus investigadores supone, en palabras del director del IACT, "un enorme refuerzo" que por un lado destaca el "valor" del trabajo de Padrón y "por nuestra parte" revela la "capacidad de atraer personal" del Instituto.

El IACT cuenta con otro ERC, Juan Manuel García Ruiz, que consiguió entrar en el programa dentro de la modalidad Advanced y ahora está en proceso de evaluación de otro proyecto dentro de la categoría Sinergy.