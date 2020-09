Granada Green: una nueva llamada a la movilidad sostenible

El director gerente de Rober, ha incidido en que "no hay nada más beneficioso que la red transporte público" aunque reconoce que la pandemia lo ha cambiado todo y no han recuperado todavía los niveles previos. De hecho, siguen las restricciones. Así, "las últimas cifras muestran que por la pandemia estamos en un 50 o 55% de la demanda del año pasado y confiamos en que con las nuevas campañas se llegue a un 70% ", ha dicho.

La capital sigue evaluando los carriles reservados y la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones

El concejal de Movilidad, César Díaz, ha repetido hoy que siguen evaluando 24 tramos de carril bus-bici (los carriles reservados o carriles amarillos) y haciendo ajustes en función de las necesidades. Se mantienen todas las semanas reunión técnica con Rober, taxi, movilidad y Policía Local "y vemos niveles de intensidad del tráfico y cómo afecta a la movilidad este carril". "Si queremos más espacio para el transporte público es en detrimento del vehículo privado, no hay otra barita mágica. Somos conscientes de que se reduce ese espacio para el coche, pretendemos ese llamamiento a la reflexión, que se valore si es imprescindible el uso del vehículo privado o si hay otras maneras, incluso combinarlo", insiste. Ya se cambiaron los carriles de Méndez Núñez y en Tráfico para ajustar horario "y la información que tengo es que está funcionado bastante bien, lo cual no quita que haya retenciones puntuales que intentaremos evitar con presencia policial. No hay otra alternativa. El espacio es el que es, la calzada es la que es. Es a costa del vehículo privado", matiza. Respecto a las Zonas de Bajas Emisiones, que se implantarán en 2021 en Albaicín, Realejo y Centro, Díaz ha dicho que están haciendo un "análisis de los residentes que hay que acreditar". "La fecha elegida era el 1 de enero pero para mí lo importante no es la fecha, es que ese camino lo recorramos y no tenga vuelta atrás, que trabajemos por hacer un gran espacio protegido y que la contaminación baje y que ese espacio quede favorecido para los residentes".