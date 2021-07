La excelencia también está en la provincia de Granada: Huéscar y Bérchules brillan con estos estudiantes en la Selectividad

Los institutos La Sagra de Huéscar y Ulyssea de Ugíjar están de enhorabuena. Dos de sus estudiantes fueron reconocidos ayer por su gran esfuerzo y excepcional nota en las pruebas de acceso a la Universidad. Se trata de Alberto Sánchez Martínez, que en septiembre cursará el doble grado de Matemáticas y Física en Granada, y Paula Tamborero Gajo, residente en Bérchules y que el próximo curso estudiará Bioquímica en la UGR.

Estos dos estudiantes son ejemplo, en carne y hueso, del valor de la escuela rural. Alberto, oscense, ha conseguido entrar en la carrera universitaria que exige la nota más alta de toda Andalucía. Y lo ha conseguido tras formarse en un instituto que suma medio millar de estudiantes y que cuenta con apenas dos grupos de Bachillerato, uno de Ciencias y otro de Humanidades. Alberto cursó Primaria en el CEIP Natalio Rivas. En La Sagra ha mantenido la constancia que le ha permitido entrar, por la puerta grande, a la Universidad, con un 13,775.

Su padre, José María Sánchez, es profesor de Matemáticas y secretario del IES La Sagra. Destaca que en el instituto la preparación para la prueba de acceso no difiere a la que pueda programarse en cualquier otro centro educativo. El estudiantado es “muy heterogéneo”, con alumnos de Orce, Galera, Castril o La Puebla de Don Fadrique. En cuanto al claustro, como ocurre en la mayoría de los centros educativos en entornos rurales, cuenta con una alta tasa de profesorado interino, que varía de un curso para otro.“El 50% del claustro se renueva cada curso”, explica Sánchez, que también destaca los buenos resultados académicos del alumnado de segundo de Bachillerato. “Las notas han sido buenas”.

Sobre el tránsito que el alumnado de centros como La Sagra afrontan cuando pasan a la universidad, Sánchez explica que “salen muy buenos estudiantes”, acaban sus carrreras y “llegan a hacer lo que quieren”. Otra cosa es regresar al pueblo. “Los que acaban, se van. Cuesta trabajo que vuelvan”. Alberto tiene en mente realizar carrera investigadora. Sobre su pueblo, indica que “la esencia no la voy a perder” y sopesa que “me ha beneficiado” estudiar en un municipio pequeño.

De la misma opinión es Paula Tamborero Gajo. No ha asistido al acto del Hospital Real, pero, desde el otro lado del teléfono, la berchuleña destaca que comenzó a interesarse en serio por la bioquímica hace tres años, tras participar en un proyecto PIIISA promovido por la UGR. Ahora está a punto de matricularse en el grado de Bioquímica tras obtener un 13,770 de nota de admisión. Cursó Primaria en el CPR Alpujarra, en la sede de Bérchules. Después pasó al IES Al-Cadí de Cádiar y terminó Bachillerato en el Ulyssea de Ugíjar. “Nunca me planteé ir a Granada a hacer Bachillerato. Preferí quedarme”. Reconoce que “en parte sí voy a echar de menos” su pueblo, pero que “también me gusta la ciudad”. Aquí residirá con su hermano, que cursa estudios universitarios.

“En Granada hay más opciones de hacer de todo”, valora Paula, que también destaca que estudiar en un instituto pequeño tiene sus ventajas. “Todo es mucho más cercano”. Miguel Martín, director del IES Ulyssea, destaca que su centro apenas cuenta con 300 alumnos y “es de compensatoria”, con alumnado muy diverso, repartido en la zona y que no siempre cuenta con las condiciones más fáciles para avanzar en sus estudios. “En segundo de ESO muchos dejan de estudiar”.