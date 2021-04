Lluvia de suerte en Granada: la ONCE deja una parte de la fortuna del sorteo del sábado

Lluvia de suerte en Granada. La ONCE ha repartido una parte de la fortuna del sorteo de este sábado en Granada donde Miguel Ángel Martín ha vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Ciego de nacimiento y vendedor de la ONCE desde 2012, Martín dio ayer la suerte en su punto de venta ubicado en la plaza Guitarrista Manuel Cano, a la entrada de la parada del Metro, y esta mañana cuando ha sabido que había dado un premio mayor a sus clientes ha reaccionado con entusiasmo. "Lo estoy asimilando, todavía no me lo creo. El ánimo en la calle está bastante bajo, seguro que esto servirá para levantar el ánimo", ha dicho.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a la Pedrea del Pan y el Quesillo, una de las fiestas más populares de Palencia, y ha repartido el resto de premios entre Castilla León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece el próximo viernes, 23 de abril, un bote de 22 millones de euros. Y para el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que se celebra el próximo 2 de mayo, la ONCE ofrece un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.