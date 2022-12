El ruido está en Madrid, el buen rollo en Granada: El Parque de las Ciencias inaugura la exposición sobre inteligencia artificial "más oportuna"

Mientras de Madrid parece que sólo llega el ruido y la polémica, Granada parece asomarse a un momento dulce. La candidatura de la ciudad a acoger la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ha propiciado un ambiente diferente, sereno, incluso ameno. Así se entrevió en la inauguración de la nueva exposición del Parque de las Ciencias de Granada, bautizada como Inteligencia Artificial, personas, los datos y el control, acto al que asistieron la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (PP), y el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE). Ambos sonrieron, bromearon y mostraron sintonía tanto en el acto de apertura de la exposición, en el salón de actos del complejo museístico, como en el recorrido que completaron en la muestra. Ha sido la inteligencia (no se sabe si la artificial) la que ha conseguido este buen rollo, una unidad que, bajo el paraguas de la candidatura granadina a la AESIA, parece satisfacer a todas las partes.

Si ustedes se preguntan qué es la inteligencia artificial la repuesta no la van a encontrar en esta exposición temporal -estará en Granada hasta septiembre de 2023- organizada por el Parque de las Ciencias, el museo DASA Arbeitwelt Ausstellung y el Technisches Museum de Viena. Gregor Insenbort, director del DASA, ofició de maestro de ceremonias en un recorrido que comenzó con la aclaración de que, todavía, no hay un consenso sobre lo que es la inteligencia artificial. Eso sí, el consenso estuvo en el lado de las autoridades que asistieron a la inauguración, que destacaron el potencial de esta tecnología y el papel que puede desarrollar Granada si, finalmente, el Gobierno decide que la sede física de la Agencia esté en el antiguo Hospital de la Salud. "El Parque es una razón más para que Granada albergue la sede" de la Agencia, expuso Cuenca. "Granada es una ciudad pionera", aseguró el director del Parque de las Ciencias, Luis Alcalá, que se confesó "asombrado" del trabajo hecho en estos años tanto desde la Universidad como desde el sector empresarial para incorporar innovación. "Esta exposición es un hito para la candidatura", lanzó Del Pozo, que además acaba de ser nombrada presidenta del Consorcio Parque de las Ciencias en la celebración del consejo rector del órgano.

El que no haya un acuerdo claro científico sobre la IA no implica que no se pueda aplicar a prácticamente todo en esta vida. En el recorrido propuesto, desde un cepillo de dientes a un robot de cocina. Ahí hay inteligencia artificial. Unos funkos, populares muñecos de cabeza inabarcable, ayudan al visitante a conocer cómo aprenden las máquinas. El machine learning es una de las tecnologías no ya prometedora, sino esencial para entender el mundo. Francisco Herrera, catedrático de la Universidad de Granada, recordó el caso de IBM, que usó millones de imágenes para entrenar al algoritmo, señalado por tener un sesgo racial. Porque de lo que se alimenta la inteligencia artificial es de "datos, datos, datos", resumió Isenbort, que en un momento de la presentación (hubo tiempo para todo) hizo referencia a la eliminación de la selección alemana de futbol del Mundial de Catar en tono de humor. A la semana de tener a Alexa en casa, ésta es capaz de conocer los gustos musicales o culinarios de una persona. Una semana después, ésta comenzará a recibir anuncios de restaurantes que ofrecen sus recetas favoritas...

"Una pedazo de exposición", como alegó llanamente la consejera Del Pozo que permite ofrecer "en un momento muy oportuno" la potencialidad de esta tecnología. La muestra es una producción del museo DASA de Dortmund (Alemania) que se integra dentro del proyecto internacional de cooperación impulsado por el propio DASA, el Parque de las Ciencias y el museo vienés. Inteligencia Artificial se estructura en torno a diez áreas. Las cinco primeras son ‘La IA en la casa’; ‘¿Por qué la IA?; ‘La IA en el mundo laboral’; ‘La IA en la ciudad’; ‘IA y control’. Y se completa con otras cinco áreas destinadas a la investigación, la reflexión, la ética y la didáctica: ‘¿Y ahora?’; ‘Aplicaciones en la IA’; ‘Representaciones de la Inteligencia Artificial a través del cine’; ‘Inteligencia Artificial. Conectando con el futuro digital. Taller didáctico’ y ‘Inteligencia Artificial a debate. Taller de ética y reflexión’. Esta segunda parte está diseñada y producida por el Parque de las Ciencias en colaboración con el Instituto Andaluz interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (DaSCI), reseña el Parque de la Ciencias en un comunicado

A través de la gamificación y el debate, el público se enfrentará a cuestiones éticas como la capacidad de las máquinas para reproducir obras artísticas y literarias, el futuro de la medicina, la seguridad en conducción autónoma, la robotización de la justicia, el control de los datos o la aplicación de la IA en la promoción de la sostenibilidad.

La muestra está dispuesta en un recorrido sinuoso que va de área a área hasta completar las diez que componen la propuesta. "Una idea sustentada en la metáfora de Por la madriguera del conejo, a través de la que cae Alicia al País de las Maravillas al seguir al Conejo Blanco y relatada en el libro homónimo, escrito por Lewis Carrol en 1865", indica el museo. Los cartelones que se pueden leer en el camino ofrecen información sobre lo que se propone y plantea cuestiones para que el visitante se lleve tarea a casa. ¿Puede ser creativa? ¿Y qué pasa con los derechos de autor? ¿Quién controla esto?

Además de destacar la profundidad de la propuesta expositiva Del Pozo destacó en la inauguración el papel de "mediador" que ejerce el Parque entre la sociedad y la ciencia "haciendo hincapié en el valor humano", además de destacar el "recurso educativo de primer orden" que supone contar con este espacio dedicado a la cultura científica. Asimismo, la consejera subrayó el carácter "internacional" de las alianzas que ha establecido el Parque con otros museos, gracias a las que, por ejemplo, ha sido posible contar con esta exposición recién inaugurada.