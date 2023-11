Granada prepara su Plan Navidad: la pista de hielo se traslada al Salón y la noria, a Congresos

El Ayuntamiento de Granada está inmerso en los preparativos de las fiestas navideñas. Una vez que la iluminación está ya instalada, y a la espera del encendido, se está coordinando toda la actividad paralela con eventos culturales, actividades infantiles, mercadillos,...

Según ha explicado el concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, en comisión de Presidencia a preguntas del grupo municipal socialista, el Ayuntamiento ha creado el Plan Navidad, similar al que se organiza por ejemplo en Semana Santa con el Plan Parihuela o en el Corpus. Un plan que busca la coordinación de todas las áreas para el desarrollo de las fiestas navideñas: Policía Local, Movilidad, Protección Civil, Comercio u Ocupación de Vía Pública, y que ha celebrado ya tres reuniones.

Ferreira ha detallado a este periódico algún detalle más de cómo será la Navidad de 2023 en Granada. Y hay dos cambios significativos. La pista de hielo que se instalaba en la Plaza BibRambla se traslada este año al Paseo del Salón después de las quejas que generaba esta instalación en otros años, por el ruido y, según los vecinos, carencias de seguridad por problemas de evacuación, que desde el gobierno anterior negaban al contar con todos los planes de seguridad necesarios. Para evitar esta situación, el nuevo equipo de Gobierno la traslada al Paseo del Salón, donde se levanta el poblado navideño con el resto de actividades infantiles, tirolina o pistas de trineos. Ese espacio conectará también con BibRambla con una ruta de puestos y mercadillos por Carrera de la Virgen, Puerta Real y la propia plaza, donde se instalan los tradicionales puestos de belenes y este año se ha vuelto a situar un gran pino con iluminación de temática infantil, igual que el resto de la decoración de la plaza.

Además, "la noria se volverá a instalar pero irá en el Palacio de Congresos", ha confirmado Ferreira. Granada contó con su primera gran noria navideña en el Salón en 2019 con el gobierno de PP-Cs, que llegó incluso a plantear dejarla de manera fija en la ciudad buscando una ubicación que no afectara al BIC que está nombrado el Salón. En 2021 no se instaló y en 2022 el gobierno del PSOE la recuperó colocándola en el Paseo del Salón. El PP mantiene este año la instalación de una gran noria mirador pero trasladándola a la explanada del Palacio de Congresos.

La noria volverá a ser la que se puso hace cuatro años, con 50 metros de altura. La del año pasado bajó su altura a 30 metros.

Por otro lado, está en marcha la confección de la programación especial de Navidad, se trabaja en el Fin de Año y la Cabalgata, asegurando el concejal que se utilizarán espacios de la ciudad que hasta ahora no se habían usado para actividades navideñas.

¿Cuándo será el encendido de la iluminación?

El día del encendido de Navidad es una fecha clave en la ciudad para poder arrancar las fiestas navideñas. ¿Cuándo será este año? En la comisión municipal el PSOE ha preguntado por esta fecha al concejal de Presidencia, Jorge Saavedra. Y se ha producido un momento curioso. Mientras que la concejal de Fiestas ha dicho desde su asiento que será el 1 de diciembre, Saavedra no ha confirmado esta fecha, por lo que la edil ha dicho que será entre el 1 y el 5, según lo que puedan hacer en la plaza. Y es que el Ayuntamiento tiene la orden de reducir los eventos en la misma para reducir el ruido por un proceso judicial con vecinos. Parece que está claro que será antes del puente pero falta la confirmación oficial de si será finalmente el día 1 o se mueve la fecha.

Saavedra ha dicho después a este periódico que no está cerrado el día y que será en ese entorno de fechas. Y es que también hay que meter en la ecuación lo que se puede hacer en la Plaza del Carmen y lo que no como gran acto de inauguración del alumbrado navideño.

En 2019 y en 2020 el encendido del alumbrado navideño se hizo el 29 de noviembre. En 2021 fue el 1 de diciembre y en 2022 fue el 2 de diciembre.

¿Por qué tiene condicionantes el Ayuntamiento para hacer eventos en la Plaza del Carmen?

En todo caso, el Ayuntamiento tendrá que adaptarse a la sentencia que ordena reducir los eventos en la Plaza del Carmen. Y aunque no está en duda que se realice el encendido en esta plaza y no se traslade a otro punto de la ciudad (ya que los actos propios institucionales del Ayuntamiento o de ciudad como este, la Toma o el fin de año), una sentencia obliga al Consistorio a limitar los actos y manifestaciones en este céntrico enclave, a las puertas del Ayuntamiento, para reducir la emisión de ruidos después de un largo proceso judicial tras el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha dictado auto de ejecución de sentencia de 2019, cuando se condenó al Ayuntamiento de Granada por exceso de ruido en la plaza. El proceso judicial lo inició una vecina de un edificio próximo, que pedía reducir los eventos así como el volumen de los festejos para que no superara los decibelios establecidos y el control horario de las actividades aquí realizadas.

Lo que se hace es reconocer el derecho al descanso vecinal y ahora, varios años después, se está llevando a la práctica por orden judicial tras pedir su ejecución. Así, el Ayuntamiento tendrá que medir el ruido que se realiza en cada evento en la plaza, no pudiendo superar los 70 decibelios. Los aparatos de reproducción de sonido tendrán que tener limitadores. Con esta situación, el equipo de Gobierno tendrá que reducir el uso de la Plaza del Carmen.