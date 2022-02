“Los arquitectos de Granada se preparan para el nuevo escenario de Rehabilitación que surgirá con las subvenciones Next Generation”

Han transcurrido casi cuatro meses desde que el pasado 18 de octubre el Colegio de Arquitectos de Granada, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Granada, presentó a la sociedad granadina la campaña “¿Necesitas arquitecta/ necesitas arquitecto? Capacitados para hacerlo fácil y seguro”. ¿Han cubierto los objetivos que se marcaron? ¿Puede hacernos un balance del resultado?

El principal objetivo con el que se lanzó la campaña era concienciar a la ciudadanía de las capacidades profesionales de los arquitectos, poniendo en valor aquellas que van más allá de las que tradicionalmente conoce la sociedad como son la edificación y el urbanismo. Bajo la premisa de ‘quien puede lo más, puede lo menos’ los arquitectos estamos capacitados para desempeñar proyectos de diferente entidad que quizás no estaban presentes en el imaginario de la conciencia ciudadana.

- Trabajos relacionados con la conservación de inmuebles (Reformas en Comunidades de propietarios, Pisos y Locales, Informes de Evaluación de Edificios, ITEs, Certificados Energéticos, etc),

- Tasaciones, Valoraciones, Peritaciones

- Asesoramiento en contratación de obras, compraventa de inmuebles, gestión de licencias o tramitación de subvenciones

- Obras de Rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de los edificios

Todas estas capacidades han sido dadas a conocer durante la campaña y, a la vista de las consultas dirigidas al Colegio de Arquitectos, han debido calar en la sociedad y esperemos repercutan en un mayor trabajo para nuestros colegiados.

La campaña surge en un momento muy oportuno coincidiendo con la aprobación del Real Decreto 853/2021 por el que se regulan los Programas de Ayudas en materia de rehabilitación residencial, más conocido como fondos Next Generation. ¿Cómo van a incidir estas subvenciones en la sociedad?

La convocatoria de la Junta de Andalucía que regula las ayudas en materia de rehabilitación residencial es inminente. Contempla 4 líneas de actuación con subvenciones dirigidas fundamentalmente a la mejora de la eficiencia energética, contemplando también la mejora de la accesibilidad. Estas 4 líneas son Redacción del Libro del Edificio Existente (Línea 3), Redacción de los Proyectos de Rehabilitación (Línea 4), Obras de Rehabilitación de edificios de viviendas (incluyendo también las viviendas unifamiliares) (Línea 1) y Obras de Mejora de la eficiencia energética de las viviendas (Línea 2).

Quisiera destacar la figura del Libro del Edificio Existente (L.E.E.), de especial importancia y que debiera redactarse como paso previo a las líneas restantes, ya que se trata de un documento que recoge el estado de partida del edificio existente con expresión de su nivel de Eficiencia Energética en su estado actual, para continuar con un análisis del potencial de mejora del edificio y finalizar con un plan de posibles actuaciones para la renovación del mismo. Es decir establece la foto fija del estado actual del edificio, evalúa sus potencialidades y traza la hoja de ruta de las posibles actuaciones de mejora, que podrán realizarse en sucesivas fases. El coste del Libro del Edificio se establece mediante unos baremos subvencionables, IVA incluido, por lo que, si finalmente es concedida la ayuda, no supondría, salvo excepciones, coste alguno para el solicitante, de ahí que sería deseable se solicitara como primera intervención que preparase el camino de las otras líneas subvencionables (proyectos y obras).

¿Qué papel desempeñarán los arquitectos al respecto de estas ayudas?

En primer lugar asesorando e informando a los posibles solicitantes de las ayudas En un segundo nivel pueden ofrecer sus servicios en la tramitación de la solicitud y finalmente si ésta es concedida redactando tanto el “Libro del Edificio”, referido anteriormente, como los Proyectos que cuando actúen sobre la envolvente del edificio alterando su configuración, por estar encuadrados en el grupo A del primer apartado del artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), son competencia exclusiva del arquitecto, pudiéndose constituir, en función de la complejidad de la intervención, equipos multidisciplinares coordinados por aquel.

Dado el ingente volumen de peticiones que se espera se tramiten, el Real Decreto del Estado introduce otra línea subvencionable para la constitución de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación, en las que la Administración tendrá un colaborador en la gestión y tramitación de las subvenciones. Los colegios profesionales de Arquitectos están constituyendo una red integrada de Oficinas para tal finalidad, estando a la espera, en Andalucía, de conveniar con la Administración Autonómica y con otros colectivos profesionales el alcance de dicha colaboración.

Y ¿quién puede acceder a esas subvenciones?

Para la redacción del Libro del Edificio Existente, Proyecto de Rehabilitación y Obras de Rehabilitación cualquier persona (física o jurídica) propietaria o usufructuaria de los edificios o viviendas, Comunidades de propietarios, Agrupación de propietarios, Administraciones Públicas, Sociedades Cooperativas y Empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios.

Para las obras de Mejora de la Eficiencia Energética se amplía el elenco a los arrendatarios con autorización de los propietarios.

¿Cómo ha se ha desarrollado el año 2021 para los arquitectos? ¿Aumentará el mercado de trabajo con las ayudas?

2021 ha sido un buen año con un crecimiento del 28% en el número de viviendas visadas, respecto del año anterior. De esas viviendas visadas un 14% lo han sido de reforma-rehabilitación. Este porcentaje de rehabilitación va a experimentar un aumento por la nueva tendencia fomentada desde Europa impulsando la rehabilitación a través de los fondos Next Generation ya referidos. No obstante hay que ser cautos ya que el RD 853/2021 así como la orden reguladora de las ayudas de 22-11-2021 de la Consejería de Fomento. Infraestructuras y Ordenación del Territorio, establecen el cumplimiento de unas exigencias muy elevadas de rehabilitación energética que habrán de justificarse tanto en los proyectos presentados, con los que se anticipa el 50% de la subvención, como en las obras finalmente ejecutadas y que darán lugar a la concesión del 50% restante o a la devolución de la cantidad anticipada en caso de no justificar favorablemente el cumplimiento de dichas exigencias energéticas.

¿Por lo que informa se prevé un buen escenario de trabajo para los arquitectos en los próximos años?

Las ayudas Next Generation, que en principio se extienden hasta 2026, van a suponer un impulso a la rehabilitación del envejecido parque inmobiliario español, que habrá de continuarse durante los años siguientes hasta alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda del Clima para el año 2050. El sector de la construcción va a ir virando hacia la rehabilitación para dar respuesta al nuevo escenario que surge fomentado también por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) recientemente aprobada y que entró en vigor el pasado 23 de diciembre.

¿Cómo puede un ciudadano, comunidad de propietarios o incluso un ayuntamiento de la provincia aclarar las dudas que le surjan en relación a cualquier obra de reforma enmarcada en ese nuevo escenario de rehabilitación energética?

Pues puede dirigir su consulta a cualquier arquitecto o también al Colegio Oficial de Arquitectos de Granada a través de las direcciones habilitadas www.necesitasarquitecto.com y www.necesitasarquitecta.com, y en breve se habilitará también en la página web del Colegio www.coagranada.es un apartado denominado Oficina de Apoyo a la Rehabilitación en el que en un primer nivel se dispondrá toda la información relativa a las subvenciones y ayudas, estando previsto para más adelante, y en función del convenio de colaboración a suscribir con la Junta de Andalucía, la constitución de oficina presencial en nuestra sede colegial sita en Plaza de San Agustín nº3 de Granada.