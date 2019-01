Granada afronta la cuarta prórroga del presupuesto desde el año 2015

Año nuevo, mismo presupuesto. Así se podría resumir el inicio de 2019 en el área Economía del Ayuntamiento de Granada. La capital afronta los próximos meses con el documento aprobado allá por el 2015 cuando gobernaba el equipo de gobierno municipal del PP y las necesidades, en una ciudad en constante cambio, eran otras.

Así, el equipo de Gobierno socialista se enfrenta una vez más a sacar dinero de dónde no hay para ‘abrir’ cada día la ciudad con la obligación de mantener los servicios y atender a varios sablazos extra. Así, según relató el concejal de Economía, Baldomero Oliver, la capital tendrá afrontar en 2019 la subida del 2% del salario de los funcionarios que supondrán dos millones de euros, 15 millones de amortizaciones que no estaban en el presupuesto de 2015, afrontar otros dos millones de la jubilación anticipada de la Policía Local para no perder plantilla sin contar, según añadió “con las sentencias pendientes, los intereses de demora y resto de desaguisados.

El concejal de Economía hizo estas declaraciones tras conocer que el PP no está de acuerdo con las próximas ordenanzas que llevará el equipo de Gobierno socialista a comisión de Economía y al pleno. En concreto, Oliver llevará una modificación para reducir el tipo impositivo en un 1% a los recibos del IBI de los granadinos, un 5% a las pequeñas y medianas empresas. Este cambio contempla además un aumento del 10% del recibo a grandes empresas.

Oliver defendió que con este tipo de ordenanzas el área de Economía pretende poner orden al caos generado por la anterior gestión del PP que dejó las arcas municipales en un estado precario. Sin embargo, hasta el momento esta encontrando grandes dificultades para sacar adelante las ordenanzas. Como ejemplo, Oliver detalló que en el pasado pleno PP y Cs tumbaron la modificación técnica de las ordenanzas que propiciaba un ahorro en la gestión tributaria del Ayuntamiento y fue aprobado por unanimidad en la comisión de Economía.

"Llegó una alegación de la Asociación de Promotores y Constructores que no se pudo atender porque estaba fuera de plazo pero PP y Cs actúan al dictado de los constructores y, sin despeinarse, dijeron no a estas ordenanzas”. “Creo que es un acto de hipocresía y cinismo político teniendo en cuenta que el PP tiene una política urbanística que está siendo cuestionada e investigada pero también una política errática e irresponsable que ha llegado al endeudamiento de la ciudad negándose a cualquier solución".

El PP reprochó ayer, precisamente, al alcalde de Granada su "inacción en materia económica" en una ciudad sin presupuesto que además intenta gravar a las empresas con "un 10% extra con la subida del IBI". El concejal del PP, Francisco Ledesma criticó ayer el "espectáculo absoluto" que dio el equipo de Gobierno al presentar un proyecto de presupuestos que no cuadraba y no contaba con el informe del interventor. Además, informó de que el PP ha presentado una alegación a la ordenanza fiscal que pretende gravar a las grandes empresas "con la excusa y trampa de que se bajará el 1% a todos loso ciudadanos".

"Las empresas generan empleo y riqueza y no podemos castigarlas", indicó Ledesma quien recordó que el 98% del tejido productivo de Granada son pymes mayoritariamente de hostelería y turismo”.

El concejal criticó que el PSOE haya presentado un proyecto de presupuesto "que no contemplan los ingresos". "El PSOE nos ha llevado a esta inacción económica, no hay presupuesto, se ha triplicado el periodo medio de pagos superando a los 190 días... Deben barajar otras fórmulas... lo fácil es subir los impuestos. Nosotros somos 11 (refiriéndose al PP) y ellos 8 (PSOE), mayoría suficiente para sentarnos pero tenemos una línea roja y es que no se pueden subir los impuestos”.