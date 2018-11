Granada ahorra 8 millones en 6 años con la sustitución de bombillas por LED

Sin 'luz' para la Catedral

Hace meses grupos municipales como el PP denunciaron la falta de iluminación de la Catedral. Sin embargo y teniendo en cuenta el plan de ahorro del área de Medio Ambiente por el momento esta intensificación de la luz no será posible. El concejal del área, Miguel Ángel Fernández Madrid ha detallado que, con un presupuesto prorrogado desde 2015 la capital no dispone de dinero para sufragar el coste de esa medida. El edil no obstante reconoció el esfuerzo que se está haciendo desde el área que lidera para lograr reducir la factura eléctrica al máximo sin dejar de alumbrar a los vecinos. En esta línea Medio Ambiente ha priorizado los proyectos de mejora de la eficiencia energética que con una inversión de 2,3 millones han logrado una reducción en el periodo 2012-2018 de 8,1 millones de euros. “Seguiremos trabajando porque todo lo que se haga en esta línea favorece a la reducción de la contaminación y a hacer de esta ciudad un lugar más sostenible para vivir”.