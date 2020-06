Granada aprueba sus presupuestos

El presupuesto de Granada para 2020 ha pasado hoy su aprobación inicial en un pleno municipal extraordinario que da luz verde a las primeras cuentas del Ayuntamiento de Granada desde 2015. Un pleno histórico que concluirá en el mes de julio con la aprobación definitiva del presupuesto.

El proyecto ha contado con los votos a favor de PP, Cs y PSOE (en base al 'pacto del codo' acordado entre los tres grupos), la abstención de Vox y el voto en contra de Podemos-IU.

Durante la defensa del expediente, el concejal de Economía, Luis González, ha señalado que "el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado" y está seguro de que "este lo es". Granada, con una deuda a diciembre de 2019 de 285 millones (que se ha bajado en 13,7 millones desde 2018), necesita una reducción del déficit.

Para González, se producía una "grave disfunción" en la economía de la ciudad con las cuentas de 2015 para "tomar decisiones" y las nuevas incluyen un "alto nivel de consonancia con las estrategias que deben marcar las líneas del Ayuntamiento".

"Granada tenía un hándicap negativo que ha condicionado la actividad económico-financiera y la actividad de gobierno con una situación heredada condicionada por las realidades económicas no corregidas en años anteriores con magnitudes no acordes a la realidad", ha dicho, admitiendo que la ciudad lleva años "trabajando con compromisos no reflejados", por lo que las nuevas cuentas son una "oportunidad para poner negro sobre blanco la capacidad económica de la ciudad, reflejando la realidad, procediendo a las modificaciones de mejora con los grupos".

González ha incidido en que es una "necesidad estructural y no estrictamente política" contar con un presupuesto que detalle el presupuesto de gastos, ingresos y superávit.

Según el concejal, se dará "respuesta a las necesidades sociales siempre teniendo en cuenta en función de la disponibilidad y la posibilidad". "Tenemos la necesidad de establecer prioridades teniendo en cuenta la coyuntura actual" y "llevar a cabo una planificación prudente y transparente" con los criterios de planificación, gestión, reducción y eficiencia en gasto, además de adoptar medidas proactivas para la búsqueda de nuevos ingresos y la optimización de nuevas vías de financiación.

González asegura que el presupuesto "mantiene su compromiso social". "La forma de conjugar economía y sociedad es el reto al que nos enfrentamos", asegura.

Sobre el acuerdo con el PSOE y las 22 medidas pactadas, González ha reiterado que se han asumido "grandes compromisos económicos, sociales y políticos, que serán reflejados acorde al acuerdo firmado, que van a redundar en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Deben ser los presupuestos de una ciudad y tengo confianza en la unión de todos. Es un punto de partida para el futuro de Granada y de un Ayuntamiento que necesita de compromiso y de acuerdo".

El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, cuyo grupo es fundamental para sacar adelante las cuentas gracias al pacto firmado el 28 de mayo, ha dado "gracias a la política, a las ideas y a los valores" y se ha referido al "valor de la política útil que de forma generosa se pone a disposición de Granada".

Cuenca ha incidido en la "posibilidad cierta y real de dar a Granada unas cuentas y estabilidad, certezas y garantías", por lo que ha agradecido a César Díaz y a Manuel Olivares, portavoces de PP y de Cs con los que firmó el pacto, la altura de miras que otros no supieron tener", en alusión directa al alcalde.

"Nosotros no hubiéramos hecho este presupuesto pero es lo que necesita la ciudad, lo primero es tener tranquilidad y a partir de ahí la capacidad de tener fondos para pasar las dificultades que ha planteado la pandemia. Ojalá hubiéramos recibido la misma sensibilidad de ustedes", ha dicho Cuenca.

Con todo, el PSOE advierte. El pacto "ni es un pacto de gobierno ni es un cheque en blanco ni un pasaporte a la impunidad al equipo de gobierno. El pacto caduca el 31 de diciembre y está supeditado a un documento que se debe presentar no más tarde de 15 o 20 días en un segundo pleno para abordar las medidas pactadas".

Y es que tras la aprobación inicial de hoy, en el próximo pleno el PSOE espera que se incluyan dos puntos: la aprobación definitiva del presupuesto y los 22 puntos para la modificación presupuestaria que detalle cómo se ejecutarán esas medidas y sus consignaciones presupuestarias.

El portavoz del PP, César Díaz, ha recordado que "planteamos un SOS" político cuando estalló la pandemia y que "no bastaban las palabras, necesitábamos hechos, y Granada necesita los presupuestos". "No se trata de imponer sino dar respuesta desde la lealtad y el trabajo conjunto en un futuro incierto que hoy transformaremos en garantía y en solvencia. Respetamos las estrategias políticas de todos los grupos pero no es el grupo de hacer política, es el día de sumar", ha dicho Díaz, que no obstante ha invitado insistentemente a Vox y a Podemos-IU que se sumen al pacto y apoyen los presupuestos en este momento histórico para Granada.

Por su parte, el portavoz de Cs, Manuel Olivares, insiste en que "atravesamos un momento histórico, el momento más difícil que ha atravesado el país con la pandemia. Una situación que requiere anteponer el interés general de Granada a cualquier particular de cada grupo. Algo que PP, Cs y PSOE entendieron, olvidándose de cualquier diferencia. Se ha hecho un trabajo muy importante para encontrar lo que nos une y hace la diferencia. Es duro que nos vean que no nos ponernos de acuerdo y es una oportunidad demostrar a los granadinos que nos pagan un sueldo para defender sus intereses".

"Con el PSOE pactamos 22 medidas importantísimas que asumimos como propias, un compromiso que se va a cumplir y que estamos trabajando para que sea así pensando en los granadinos. Hoy es un día muy importante para la ciudad, un día de buenas noticias para los granadinos, que tendrán un presupuesto que atiende sus demandas", ha insistido Olivares.

Los otros dos grupos que se han quedado fuera del pacto, Podemos-IU y Vox, han criticado el proyecto, aunque Vox finalmente se ha abstenido en la votación, como ya hizo en la comisión.

En Podemos-IU, su portavoz, Antonio Cambril, "el pacto presupuestario es un desatino y una crueldad debido a dos razones: la falta de compatibilidad de un presupuesto realizado en febrero y que a raíz de la crisis económica Granada tendrá más trabajadores pobres". "Es inexplicable que Cuenca haya optado por a belén pastores y haya pactado a oscuras presupuestas ajenos a la realidad y que no incluyen sus medidas. Se ha pegado a la derecha por ser el centro de una foto que antes de un mes ya tiene color sepia. No se ha pactado más que su posición en la foto, el centro", asegurando también que los tres partidos "han traicionado el pacto por Granada".

Desde Vox, Onofre Miralles, portavoz, ha lamentado que "hoy aprobamos una herramienta que mañana tiene que ser modificada de forma obligatoria. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué se han ido a un pacto bastardo que se aleja de lo que tendría que haberse producido porque nosotros éramos socio preferente? Se han ido a la política del gasto, la carga fiscal y el disloque económico. Esperamos que en el futuro no caigan en manos de esta izquierda ni ustedes ni la economía municipal", ha dicho.