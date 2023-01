Los cuatro grandes eventos deportivos de este año en Granada tendrán un impacto económico total de hasta 50 millones de euros

Granada ha presentado este jueves en Fitur los cuatro grandes eventos deportivos que se celebrarán en la ciudad este año y que espera que sean también un atractivo turístico importante puesto que el impacto que generarán en la ciudad será millonario. Según los cálculos del Ayuntamiento de Granada, el impacto económico directo será de 5 millones pero sumado al indirecto llegará a los 50, un impacto "impagable".

Fútbol, baloncesto, pádel y maratón serán los deportes que centren estos eventos con cuatro citas internacionales, tres organizadas por entidades o federaciones y una propia.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, acompañado del delegado de Deportes de la Junta, Fernando Egea, ha presentado estos eventos señalando que "hay una razón fundamental para que un turista visite una gran ciudad: la confianza fundamentada en el prestigio, y eso lo genera Granada, lo que hace que los grandes promotores y entes de eventos nacionales e internacionales en el ámbito deportivo confíen en Granada".

Los eventos se van a distribuir durante todo el año, también en temporada media-baja para "llenar la ciudad" y contribuir al negocio de la hostelería y restauración, ha dicho el alcalde, que ha resaltado el prestigio de la ciudad "no solo por la historia y su patrimonio sino por la gran capacidad organizativa demostrada" y la "gran relación" institucional con organizaciones y el gobierno andaluz.

Los cuatro eventos son la World Padel Tour, la Copa de España de fútbol sala, la gira Ñ de la Selección Española de Baloncesto y la media maratón de Granada, "la carrera más bonita del mundo.

El subdirector de World Padel Tour, Luis Torres, ha agradecido la "fidelidad y lealtad de la Junta y del alcalde para que este evento vuelva a Granada". "Estamos encantados de volver a Granada porque era una de nuestras grandes plazas y por circunstancias dejó de serlo y hoy para mí como subdirector general y director nacional es un día especial por la alegría de volver", ha dicho.

El evento se celebrará del 10 al 16 de abril y convertirá a Granada en el epicentro del pádel mundial, con retransmisión en más de 130 televisiones y un retorno económico directo a la ciudad de más de 1,5 millones de euros. Además, sus redes sociales mueven más de 4 millones de seguidores. "Por fin volvemos a Granada", ha dicho Torres.

El maratoniano Martín Fiz es el embajador de la Media Maratón de Granada, que ha definido como "la carrera más bonita del mundo donde la gente lucha contra sí mismo, no contra el crono" y que se celebrará el próximo 6 de mayo. Fiz ha dicho que "es duro subir hasta la Alhambra" pero se compensa con la belleza del espacio. Tendrá más de 5.000 participantes y más de 50.000 personas de público en un "binomio turismo-deporte" que hace que también mucha gente visite Granada y pernocte.

Granada es "ciudad de baloncesto" y no podía faltar en la programación anual siendo una sede de la Ruta Ñ de la Selección Española de Baloncesto. El alcalde ha agradecido la labor de Jorge Garbajosa y de Fernando Romay que, presente en la presentación en Fitur, ha dicho que Granada no podía dejar de estar en esa ruta este año, en el que se cumple el centenario de la Federación Española de Baloncesto. "La Federación cumple 100 años y lo hace donde más se le quiere y uno de esos sitios es Granada, por eso tendremos a la Selección jugando un torneo increíble", ha explicado Romay, que ha defendido los valores del baloncesto: esfuerzo, equipo, ser ayuda y no más que nadie.

El evento se celebrará en agosto, "un mes fantástico para estar en Granada", ha ironizado Romay.

En cuanto al fútbol, la ciudad acogerá la Copa de España de fútbol sala, un evento que va a propiciar que en unos días se celebre la cita más importante de este deporte del mundo. José Manuel Molina Maza, responsable de la Selección absoluta, que ha disculpado al presidente de la FEF, el granadino Luis Rubiales, por no haber llegado a tiempo al acto por la dificultad de acceso a Ifema, ha dicho que "siempre estamos encantados de bajar a Andalucía y a Granada. Con otros sitios no hay tanta demanda como cuando vamos a Granada", ha dicho. En la copa participarán 8 equipos y se desarrollará entre el 9 y el 12 de febrero en el Palacio de Deportes.

Paco Cuenca ha resaltado la "alianza con el Gobierno andaluz" y ha pedido a quien le guste el deporte que visite Granada no solo para el día del partido sino que "Granada tiene muchas razones para alojarse 4 o 5 días y disfrutar de su patrimonio".

El delegado de Deporte de la Junta, Fernando Egea, ha destacado el apoyo del Gobierno andaluz desde la empresa pública de turismo y deporte. "Vamos a ser un escaparate y vamos a disfrutarlo y estar orgullosos de llevar eventos de esta trascendencia a Granada", ha dicho, resaltando la importancia de "trabajar de la mano".