Granada capital tendrá que esperar al 20 de febrero para el fin del confinamiento perimetral

Hace apenas dos semanas el escenario era totalmente opuesto. El 28 de enero, Granada capital superó la tasa de 1.000 contagios alcanzando el pico de 1.005,6, aunque no se llegó al cierre del comercio no esencial porque la estadística bajó de esta barrera cuando se reunió el comité de alerta que toma las medidas restrictivas. Hoy, la capital se sitúa en una tasa de 556,8 casos por cada 100.000 habitantes, bajando casi 50 puntos desde los 600,9 de ayer y que confirman la tendencia a la baja de las últimas dos semanas. Pero no se ha bajado de 500, la barrera marcada por la Junta para poner fin al cierre perimetral.

En este escenario, y teniendo en cuenta que la Junta no actualiza durante el fin de semana las tasas de contagio, Granada podría bajar a comienzos de la próxima semana de los 500 casos.

En todo caso, la Junta ha cambiado su protocolo para imponer nuevas restricciones o abrir el grifo y la situación epidemiológica ya no se revisará dos veces por semana y sólo se hará los jueves para que las medidas entren en vigor el sábado.

Por esta razón, la capital, aunque baje de los 500 contagios, tendrá que esperar a la reunión del jueves para que se evalúe su situación y al sábado 20 de febrero para poder salir del cierre perimetral que impide a los vecinos salir del término municipal.