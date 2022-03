Granada hacia la capitalidad cultural 2031: vender lo que ya hay a la espera de grandes proyectos

Luis Salvador, delegado de proyectos estratégicos para la capitalidad cultural de Granada 2031, ha hecho hoy balance sobre lo que ya ha recorrido Granada desde que en 2015 se anunció su intención de competir por esta capitalidad. Un camino largo que ha pasado por momentos de mayor actividad, parones, y que ahora tiene que dar los pasos definitivos para armar una candidatura que tiene también que divulgarse y llegar al ciudadano. Y hasta ahora se vende lo que ya tiene Granada en patrimonio, cultura y turismo, sin fijarse aún las grandes infraestructuras que debe dejar en la ciudad la celebración de esta efeméride, para la que le han salido competidoras que según el ayuntamiento no preocupan pero que podrían adelantar a la ciudad y quitarle sus aspiraciones.

¿Dejará esta capitalidad un gran espacio escénico en Granada? ¿Más festivales? ¿Nuevos museos? Todavía no se sabe y Salvador ha dicho que esto se estudiará a partir de ahora cuando se reactiven las comisiones que evalúan el estado de la candidatura y los pasos a seguir. Hasta ahora, apoyos políticos, ponencias, una plataforma de tv y una futura página web son los hitos que hay que señalar para este proyecto. Pero Salvador ha querido despejar cualquier duda sobre la potencialidad de Granada y su posición de ventaja y sobre el apoyo del actual alcalde al proyecto, por el que han pasado ya cuatro equipos de Alcaldía.

"El arranque de la capitalidad fue hace muchos años y no se es consciente de todo lo que se ha desarrollado desde 2015, por lo que hay tener un marco de cuándo se decide y conocer el momento de otras ciudades como Burgos, Jerez o Las Palmas se han interesado también en presentarse, por lo que quiero romper la frase que he escuchado de que está en peligro la candidatura en riesgo, algo que no tiene nada que ver con la realidad", ha dicho Salvador.

Según Salvador, si Granada opta es "porque es una ciudad con enorme patrimonio cultural, la capital del sur de Europa. Granada no solo es cultura por su actividad y su público que asiste y llena los eventos, sino también por un patrimonio inmejorable por parte de otra ciudad", ha dicho Salvador, que asegura que con el alcalde, Paco Cuenca, y la concejal de Cultura, María de Leyva, trabaja en equipo para ir "promoviendo el concepto de la capitalidad".

Plazos: 2025, año de presentación oficial

Porque, según Salvador, no hay prisa para tener más cosas avanzadas de las que hay. Hasta 2025 no se abre la convocatoria para la presentación formal de candidaturas, en 2026 será la preselección de finalistas y en 2027 la nominación de la ciudad candidata.

"Por eso hay que seguir una línea de programación pero no tenemos que tener urgencia, hay mucho trabajo avanzado y los apoyos ya están, no pueden ir cambiando de apoyos", confía Salvador en relación a las adhesiones políticas o sociales al resto de candidaturas.

Sobre si se atraerán nuevos festivales y museos para no ofrecer solo lo que ya hay, sino que se amplíe la oferta cultural de Granada, Salvador ha dicho que "eso es lo que hay que estudiar para ver las nuevas cosas a traer" pero asegura que eso se verá más adelante, que ahora hay que trabajar para que "nada desaparezca y se consolide". "No podemos relajarnos y hay que seguir dando pasos. Cerca de las fechas clave habrá que guardarse impactos que vuelvan a reverdecer lo hecho pero no vamos a gastar la salva ya, se han puesto los cimientos y son muy sólidos", asegura.

Cronología: lo hecho de 2015 a 2022

Todo arranca en mayo de 2015 con un acuerdo de gobierno municipal en el que se incorpora que Granada aspirara a la capitalidad en 2031, el año que había disponible. Se crea la comisión municipal por el equipo gobierno y los portavoces de los grupos políticos, se constituye la comisión institucional, con Diputación, Junta, UGR y Madoc y se empieza a trabajar. Estas comisiones tienen carácter permanente hasta el desenlace de capitalidad. En 2016 se recibe el espacio de Coimbra, con las universidades más antiguas de Europa, "y empezamos a recabar apoyos. También del resto de capitales de provincia andaluzas y se recibió el apoyo del parlamento andaluz, que blindaba a Granada frente a cualquier otra candidatura andaluza", ha matizado Salvador. Y es que en el caso de Jerez, que presentó su candidatura, la Junta al inicio fue ambigua pese a que ya tenía comprometido su apoyo a Granada.

También se crea la comisión de infraestructuras culturales que preside la Junta de Andalucía y que es la que tiene que promover nuevos espacios culturales y ver lo que necesita Granada. Una comsión que tiene que volver a reunirse y que será la que determine lo que tendrá Granada para ese evento y lo que quedará.

En 2017 se crea la comisión para la agenda cultural de Granada y la del V Centenario de la UGR, muy ligada también al proyecto de capitalidad. Por cierto, que para 2031 el Granada CF tendrá su centenario, que también quieren que sirva de apoyo a la candidatura.

Se enviaron cartas a 47 ciudades españolas para recabar apoyos y en 2018 se firmó un manifiesto con personalidades y asociaciones de la cultura, que fueron nombrados embajadores de la candidatura de Granada. Ese año también se firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio para implicar a los empresarios y se realizó un trabajo con técnicos municipales sobre los 38 espacios museísticos de Granada, con 22 públicos y 16 privados, que sirve como base para mejorar la infraestructura.

En diciembre de ese 2018 se presentó Burgos tras la demanda al alcalde de distintas asociaciones, "pero Granada llevaba ya 3 años y 7 meses de trabajo intenso por conseguir apoyos", matiza Salvador.

Ya en 2019 se consiguió el apoyo de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Ese año llegó el cambio de gobierno municipal y ya con PP-Cs "se reactiva la comisión institucional, se busca apoyo de la Junta y se reactiva la comisión municipal para ver cómo iba la candidatura y a partir de ahí abrir un proceso participativo para seguir recabando apoyos y servir como altavoz para poner en valor el patrimonio de Granada". Ese proceso participativo comenzó con mesas de debate, reuniones con directores de todos los festivales de Granada y con la actualización en Fitur de la Junta al apoyo a Granada.

En enero de 2020 se presenta Jerez, "cuatro años y ocho meses después". Pero después vino el Covid y se suspendieron actividades previstas por el estado de alarma, por lo que se siguió trabajando con reuniones virtuales para impulsar la cultura en Granada. En junio de ese año se presentó la marca GRX31, la nueva sala de prensa municipal, dedicada a la capitalidad.

En junio de 2021 se presenta Las Palmas, "seis años y un mes después de la candidatura de Granada. Con el cambio de gobierno municipal en esa fecha, el PSOE recupera la Alcaldía y crea la delegación de proyectos estratégicos 2031, que da al exalcalde Luis Salvador, "para reforzar al alcalde y el área de Cultura y trabajar en la promoción de la capitalidad". Desde la creación de esa oficina, que partidos de la oposición tachan de "chiringuito", se ha presentado en Fitur el canal GRXTV, la ventana de Granada al mundo, centrada en el proyecto de la capitalidad, cultura, patrimonio y turismo. Y en breve se presentará la web GR31 para divulgar noticias de Granada, su cultura y la capitalidad.

Sobre si la plataforma GRXTV quita recursos a la televisión municipal TG7, Salvador ha dicho que no ya que es una plataforma de internet que incorpora contenidos de distintas maneras. "Para esta plataforma es fundamental TG7, que puede aportar muchos contenidos para que llegue a todo el mundo. Es complementario y una herramienta que potencia su trabajo porque extiende su cobertura. No es incompatible, es un refuerzo que da un plus de modernidad a TG7. Además, son dos proyectos municipales y no tenemos que pisarnos por el bien de la ciudad".

Volver a convocar comisiones y analizar la nueva infraestructura

A partir de ahora, según Salvador, en abril convocará las comisiones de seguimiento para "ver el estado en el que se está y los deberes de la Junta en materia de infraestructuras, ver cómo va la Universidad de Granada con su centenario y rendir cuentas de la agenda cultural de la ciudad".

Sobre la infraestructura nueva que se vaya a realizar, como el prometido espacio escénico, que apoyó la Junta pero que la crisis y luego la pandemia llevaron a descartarlo, Salvador dice que habrá que reunirse de nuevo con la Junta para que asuma su compromiso. "Primero se habló de una ubicación, luego por la pandemia se trabajó en fortalecer el Palacio de Congresos y ahora corresponde al alcalde ver cuál es la apuesta", ha dicho Salvador, que asegura que ni la crisis política local por los cambios de gobierno ni el frenazo por la pandemia afectarán a la candidatura.

Tampoco dice que hay requisitos mínimos a cumplir que Granada tenga que tener alcanzados en materia de museos, patrimonio o infraestructuras. "Ninguna aspirante a capital europea ha tenido más patrimonio cultural que tiene Granada, que cumple todos los requisitos a todos los niveles. Tiene una red de más de 30 festivales, una programación cultural brutal, turismo, asociaciones; nos consideramos la capital andaluza del sur de Europa y vamos a defender ese posicionamiento", insiste Salvador.

Los técnicos municipales trabajan también en un borrador de plan estratégico. Sobre la bajada de puestos de Granada en observatorios culturales, Salvador no ha valorado esos estudios ya que no conoce el sistema de indicadores que utilizan, aunque defiende que "se hacen las cosas como no se han hecho en ninguna ciudad. Tenemos que mantener la candidatura hasta 2025, 26 o 27 y hay muchas cosas por hacer. El trabajo ya desarrollado es sólido y ninguna otra ciudad llevará diez años de trabajo cuando se presente la candidatura".

Otro reto será implicar a la ciudadanía en un proyecto que por ahora es desconocido para la mayoría.