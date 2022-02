Granada, una ciudad de cultura sin proyecto definido

El coordinador del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, y la portavoz adjunta, Eva Martín, han criticado la falta de proyecto cultural del alcalde, Paco Cuenca. Por su historia, patrimonio y tradiciones, "Granada debe respirar cultura por todos sus rincones porque no se entiende esta ciudad sin cultura”, explica González. Pero la Granada del PSOE se está caracterizando, a su juicio, “por la simpleza, la falta de iniciativa, la carencia de proyecto, todo ello, eso sí, adornado con oropeles de propaganda y de publicidad vacía”.

En su intervención el edil ha destacado que los únicos proyectos culturales en marcha vienen marcados por un marchamo, también como en otras muchas facetas, el de la Junta de Andalucía, bien en actuaciones,

ciclos de toda índole o el proyecto de rehabilitación del patrimonio, principalmente gracias al impulso del Plan Alhambra puesto en marcha por el gobierno anterior del PP en el Ayuntamiento con la administración

autonómica, y que engloba restauración, construcción, iluminación, “futuro en resumen”, ha apostillado.

En este sentido, el edil ha criticado uno de los últimos capítulos de la campaña de propaganda de Cuenca relativo a la posible instalación de la sede española del Museo Hermitage “completamente sin concretar”. “De nuevo nos encontramos con un anuncio sin detalles, continente, contenidos, ni presupuesto, ni guión cultural, ni diseño museístico, ni actividades complementarias, o sea, una vez más, propaganda, publicidad y humo”. “Como dice el poeta, fuese y no hubo nada”, ha agregado González, asegurando que “más le valdría al PSOE tener en cuenta las valiosas colecciones particulares que hay en nuestra ciudad, y pensar en cómo ponerlas en valor, una de las cuales, de las más preciadas, precisamente está ahora en debate”.

Casa Agreda o la sala de la Acera del Casino

Por otra parte, el edil ha cuestionado las múltiples ocasiones en que el alcalde “ha vendido el inminente proyecto de la Casa Ágreda desde el año 2016”. “La ciudad necesita proyectos, financiación, imaginación y realidades. No se precisan buenas palabras, presentaciones en Power Point o propaganda extensa de GRX. Si queremos una ciudad viva, debemos apostar por una Granada viva, pues desgraciadamente, ya hemos pasado lo peor de la pandemia y tenemos que buscar la alegría cultural que esta ciudad necesita”.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Eva Martín, ha lamentado que Granada no cuente con un programa cultural sólido a corto y medio plazo. "Hoy estamos a las puertas de un local, en la Acera del Casino, que ha sido referente de la cultura durante mucho tiempo y que el PP recuperó estando en el Gobierno con el objetivo de convertirlo en un nuevo contenedor cultural de primer nivel para satisfacer las inquietudes culturales no solo de los granadinos sino también de los turistas que visitan la ciudad”. Sin embargo, “el equipo de Gobierno socialista lleva ocho meses estudiando el proyecto que anuncian a bombo y platillo pero que no concretan porque les falta la voluntad y el coraje político para sacarlo adelante”.