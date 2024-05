Granada compensa 2 millones de deuda con Inagra

El Ayuntamiento de Granada ha compensado una deuda de 2 millones de euros con la empresa Inagra, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura.

En una operación aprobada en Junta de Gobierno Local a instancias del área de Economía, se ha compensado una deuda pendiente con un crédito reconocido a favor de Inagra por estos dos millones de euros, declarando extinguidos el crédito y la deuda en esa cantidad.

La explicación que hacen desde el área a esta operación es que se compensa en la factura del canon mensual de Inagra 2 millones que proceden de los beneficios que la empresa pasa al Ayuntamiento al ser una empresa mixta con participación del Ayuntamiento de Granada en un 20%. Así, se compensa la factura que paga el Ayuntamiento a Inagra descontándole 2 millones.

Es decir, que de la cantidad que Inagra da al Ayuntamiento por su participación en la empresa, se deja de recibir esos 2 millones correspondientes y se descuentan de la deuda municipal que se mantiene por el servicio de limpieza prestado y facturas atrasadas.

Otras operaciones de deuda

El Ayuntamiento de Granada está realizando operaciones para eliminar deuda atrasada y pendiente de pago durante años con las empresas como Inagra o Emasagra, en las que tiene participación y cuyos dividendos puede utilizar para estos fines recibiendo menos transferencia de la que le corresponde pero aprovechando para bajar la deuda con ese dinero.

Otro ejemplo, además de este de Inagra, es el aprobado esta semana respecto a la empresa de aguas Emasagra. La capital tenía una deuda de 3 millones de facturas anteriores a 2013 por el impago hasta esa fecha del agua que usaba Inagra para limpiar y baldear las calles, cuantía que debe abonar el Ayuntamiento ya que la empresa está exenta por contrato.

Pese a que había un plan para pagarla entre 2014 y 2024, no se ha abonado y acaban de acordar con Emasagra que también utilizarán los dividendos que reciben para compensar esa deuda, de forma que todo lo que exceda de 1,9 millones de beneficio para el Ayuntamiento, se destine en concreto al pago de esa deuda por el uso de agua para limpieza. El Ayuntamiento se garantiza anualmente recibir 1,9 millones por su participación en la empresa y el resto (siempre que toque a más) será para reducir la deuda. Si algún año no se reparte más de esa cantidad ese año no se reducirá deuda.