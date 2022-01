Granada confirma las primeras dos muertes por coronavirus del año

La provincia de Granada podría estar acercándose al pico de la sexta ola en la primera jornada con fallecidos notificados de este año 2022. Son dos muertes más que elevan el global de la pandemia en la provincia a 1.897 víctimas mortales, aunque las remitidas hoy por la Consejería de Salud tienen fecha de diagnóstico anterior al 21 de diciembre, por lo que se trata de enfermos de larga duración. El número de contagios remitidos hoy es el mejor de la última semana y rebaja en casi un millar el promedio de casos de los últimos cuatro días, por lo que las tasas de incidencia se han relajado pero vienen a anticipar que la sexta ola podría estar acercándose a su pico a partir de la próxima semana, donde los crecimientos previstos no son tan radicales como los que se avanzaban hasta la semana pasada.

El número de contagios por prueba diagnóstica PCR o antigénica en Granada en las últimas 24 horas ha ascendido a 822 en el último parte. Son 107 más que hace una semana pero casi un millar menos que los que se promediaron en los últimos tres días del año, y que ayer culminaron con la cifra más alta ofrecida nunca en un parte de incidencia de la Junta de Andalucía en Granada. La cantidad de casos ofrecida hoy hay que tomarla con ciertas cautelas. Los martes, después de que los lunes sean un día donde se ofrecen datos acumulados, suelen ser un día de bajada de casos, según las tendencias del último mes de pandemia. Aun así, hay un motivo para poder afirmar que el crecimiento se estabiliza, aunque no mengua. Y es que las tres semanas anteriores a Navidad la subida para un martes rozaba el centenar de casos, y la semana pasada ya se experimentó un aumento de cerca de 500 casos. La diferencia ahora se ha vuelto a situar rondando la centena.

Más cautelas con los datos. Según las cifra por fecha de diagnóstico, el 1 de enero se detectaron 459 casos y el 2 fueron 472, cantidades que no cuadran con ninguna tendencia ni acumuladas por notificación ni diagnóstico, lo que indica que hay mucho retardo en la remisión de contagios al Ministerio de Sanidad. Y esto hace que las tasas de incidencia se puedan estar resintiendo. Los indicadores hablan de que se avanza hacia el pico de la sexta ola para la semana que viene, aproximadamente, ya que los números hablan de crecimiento pero no tan explosivo. Bien es cierto que la tasa provincial avanza que en una semana, la ratio estará en 2.010,8 casos por cada 100.000 habitantes por los 1.784,2 que hay ahora mismo, pero por distritos hay subidas no tan importantes.

Así, en el distrito de Granada capital, la tasa de incidencia a dos semanas está en 2.113,9 casos por cada 100.000 habitantes y a siete días en 1.075,5, lo que prevé para dentro de una semana una ratio de 2.151 contagios relativos. Son apenas 40 puntos más, que si se le añade que el crecimiento no es lineal, estará por debajo del crecimiento previsto para la provincia. Es el distrito Metropolitano el que parece empujar más esta tasa. Presenta 1.924,3 casos a dos semanas y 1.135,8 en una, con la previsión de 2.271,6 para dentro de siete días, lo cual serían cerca de 300 puntos más. En los demás distritos, el Sur acumula una tasa de 1.255,1 casos por cada 100.000 personas en dos semanas, y de 687,3 en una (previsión mínima de 1.374,6 para la que viene); y en el Nordeste está en 1.153,4 y 738,9, respectivamente (1.477,8 para dentro de siete días). Como en la capital los contagios se estanquen, como se indica en las tasas, la perspectiva para que empiece a menguar la sexta ola será efectiva. Pero habrá que esperar. En teoría aún no han salido la mayoría de los contagios producidos en Fin de Año.

Los datos de hospitalización siguen con su goteo y el promedio de nuevos ingresos de los últimos días parece meno intenso que en los previos a Nochevieja. El parte indica hoy 13 nuevos ingresos, los mismos que el de ayer aunque con un aumento de la media, y de los cuales uno ha entrado en UCI. Hay que tener en cuenta en esta situación de sexta ola que la proporción de personas hospitalizadas y que han requerido Cuidados Intensivos durante toda la pandemia ha rondado, según las cifras totales, un 12% de enfermos críticos respecto a los que han sido encamados en total. Ahora mismo, desde el 1 de diciembre, cuando empezaron a subir los casos, la proporción se ha reducido a la mitad, y de todos los ingresados nuevos desde esa fecha hasta ahora, esa diferencia es del 5% (en términos reales, 238 encamamientos totales y solo 12 en UCI).

La situación real de momento presenta un escenario de saturación y contingencia con 15 camas ocupadas más con pacientes de coronavirus en la provincia respecto a ayer. Los datos sitúan un total de 172 personas ingresadas en los hospitales granadinos, que por situación clínica son 149 en planta (+15) y 23 en UCI (igual). La proporción de enfermos totales y críticos sí está en la media de la pandemia en Granada y ahora mismo es del 13,4%, aunque esa diferencia ha ido cayendo: al principio de la Navidad era del 14% pero es que a principios de noviembre era del 27% de enfermos críticos frente a graves. Es la cifra total más alta desde el 29 de mayo (164) y algo similar a lo que había hace justo un año (159, con 46 enfermos en UCI, justo el doble más que los que hay hoy).

En cuanto a vacunación, el parte se actualiza por primera vez desde el día 29 con la buena noticia de que ya hay 800.151 granadinos con al menos una dosis administrada. En todos estos días se han puesto 2.660 primeras entregas. La pauta completa ha llegado a 1.813 granadinos y la dosis de refuerzo a 15.698. El 33,45% de los granadinos vacunados al completo ya han sido administrados con el tercer pinchazo.