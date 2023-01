Granada conmemora el Día de la Toma sin restricciones después de dos años

El centro de Granada es de nuevo escenario de la conmemoración del Día de la Toma, un 2 de enero que, tras dos años de actos constreñidos por la pandemia, regresa a la normalidad. Como no podía ser de otra manera, también hubo la tradicional polémica que acompaña, año tras año, con pandemia o sin ella, a esta efeméride. Este 2 de enero se recuerda lo ocurrido hace 531 años, cuando los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, se hicieron con las llaves de la ciudad tras la rendición del último rey nazarí de Granada, Muhammad XII, más conocido como Boabdil.

A las diez de la mañana, una hora y media antes de que comenzaran oficialmente los actos, ya había un notable despliegue policial en la Plaza del Carmen y alrededores. A las diez y cuarto estaba previsto que se cortara el tráfico en la zona, restricciones que se alargaron hasta las dos de la tarde, cuando se cumplimentó con todo el ceremonial sin incidencias destacadas. Tras dos años en los que el tremolar del Estandarte Real se ha hecho en la intimidad, este año el protocolo se cumplió en tiempo y forma.

La comitiva, encabezada por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, comenzó el recorrido desde el Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, hasta la Catedral pasadas las once y media. Primero fue el turno de la banda de música y de la Legión. Sonaron Granada tierra soñada y los himnos de Andalucía y España, este último a cargo de la Legión. También sonaron, como era de esperar, los vivas a España y los "no a la Toma, sí a la Mariana". Como en años anteriores, los detractores de la celebración se situaron a la izquierda de la Plaza del Carmen, pertrechados con banderas de Andalucía y carteles. De nuevo se escucharon los lemas "los genocidios no se celebran" y "no eran moras, eran granadinas", aliñados con los vivas a la Legión y a España.

Sobre las 11:41, después de que el Pendón recibiera los preceptivos honores en la Plaza del Carmen, la comitiva institucional -en la que estaba la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro- se dirigió hacia la Capilla Real, en la Catedral, donde fueron recibidos por el resto de autoridades -entre quienes estaba la consejera andaluza Marifrán Carazo- para pasar, como es tradicional, al interior del Aula Regia y hacer entrega de las Insignias Reales. Sobre las doce comenzó la eucaristía, este año oficiada por el nuevo arzobispo coadjutor de Granada, José María Gil Tamayo, tras la solicitud de jubilación de su antecesor Francisco Javier Martínez formalizada recientemente ante el Vaticano. Gil Tamayo habló de la "ideología de la historia" y de que "los hechos son los que celebramos". Pidió asimismo unidad y atender las demandas de los más necesitados. En el acto, por parte del Ejército, asistió jefe del Madoc, el teniente general José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos.

Tras la misa, el Cabildo Catedralicio, el de la Capilla Real y la Corporación Municipal pasaron de nuevo al Aula Regia, donde el concejal Carlos Ruiz Cosano fue en encargado de tremolar el Estandarte Real. Posteriormente, toda la comitiva deshizo el camino andado de nuevo hacia el Ayuntamiento para tremolar el Pendón desde el balcón principal del Consistorio, tarea que correspondió a la concejal Eva Martín.

Ya en la Plaza del Carmen, de nuevo la misma escena, los mismos protagonistas, himnos, vítores y pitos. La comitiva alcanzó la puerta de la casa consistorial a las 13:40. Una vez dentro, Martín cumplió con la tradición. "Granada, ¿qué?". Así por tres veces. "Por los ínclitos Reyes Católicos, Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla...", prosiguió la concejal. Los vivas tronaron de nuevo ante una Plaza abarrotada, en la que también estuvo el grupo que desde el comienzo de la ceremonia manifestaba su no a la Toma. A las 14:05 finalizó todo con el desfile de la Legión. Hasta dentro de 364 días.