Granada se convierte en el centro de debate de la próxima reforma laboral

El Palacio de Congresos de Granada acoge desde hoy hasta la tarde de mañana el 21 Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), donde se puso en el foco de debate la próxima reforma laboral que ya se está gestando desde el gobierno, además de otros temas de total actualidad como son la negociación colectiva, contratación temporal, subcontratación y reforma de las pensiones.

En declaraciones a Granada Hoy, uno de los ponentes, el secretario confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT), Fernando Luján de Frías, aseguró que es un "momento clave" para el país, en el que "tenemos que atajar la temporalidad". En este sentido, el abogado dijo que "nuestra perspectiva es que las seis reformas laborales anteriores han incidido en el despido, ya sea facilitándolo o abaratándolo. Pero, los datos demuestran que incidir en la facilidad del despido da más temporalidad y más precariedad".

Asismimo, Luján de Frías insistió en que la dirección de la nueva reforma debe ser "igualar las partes", ya que "no tiene el mismo poder a la hora de negociar el que pide trabajo que el que da trabajo. Se trata de recuperar la igualdad de partes, no de dar más prioridad a una que otra. En esta línea, señaló que "tenemos que dar lo mejro de nosotros, conseguir algo que dure, que ataje la temporalidad, que permita a los jóvenes emanciparse, tenemos la menor tasa de fecundidad del mundo junto con Japón y eso no es porque nuestros jóvenes sean diferentes, es porque no pueden, porque tienen contratos precarios, porque el salio mínimo no permite vivir si no es con el cobijo de los padres. Tenemos una responsabilidad como país ante Europa y tenemos que estar a la altura", finalizó.

Por su parte, la presidenta de la Asnala, Ana Gómez Hernández, se mostró muy orgullosa de volver a la presencialidad y apuntó que en este congreso que celebran en Granada han batido sus récords con 279 congresistas procedentes de muchos puntos de España, e incluso otros países como Italia o Alemania.

Respecto al programa, Gómez Hernández, comentó que "tocamos todas las novedades del momento en la normativa laboral". También destacó el nivel de los ponentes con "dos magistrados del Tribunal Supremo y otros especialistas que han abordado las temáticas que son más interesantes para los laboralistas en su día a día, en su manera de trabajar, ya que es importante que estén actualizados".

Al mediodía de mañana se clausurará el congreso, que según afirmó la presidenta a Granada Hoy, contará con la presencia del secretario de Empleo de la Junta de Andalucía.