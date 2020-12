Granada no tendrá datos de coronavirus ni hoy ni en Año Nuevo

Granada no sabrá hoy cuántas personas se han infectado, hospitalizado, muerto y recuperado de coronavirus. Ni hoy ni el día de Año Nuevo. Esta es la determinación que ha tomado la Junta, que no ofrecerá datos de la pandemia en Andalucía ni hoy ni el próximo 1 de enero, por lo que no será posible saber la evolución diaria del Covid-19 en unas fechas clave para conocer si el crecimiento de cifras de las últimas jornadas sigue repuntando o se desboca.

De esta forma, los últimos datos conocidos del Covid-19 datan del 23 del pasado día 23, antes de Nochebuena, y los próximos se empezarán a saber a partir de mañana. La Junta aún no sabe si ofrecerá las cifras de los dos días de forma conjunta o por separado.

Este matiz es importante para saber la comparación diaria de datos. Partiendo de la base de que el IECA no actualizará estadísticas hasta el lunes, Granada y la comunidad estarán prácticamente cuatro días 'a ciegas' en cuanto a cifras según su orden cronológico de diagnóstico.

Granada llegó al día de ayer con 147 positivos por coronavirus, 3 más que el mismo día de la semana anterior, y con 158 personas ingresadas en régimen ordinario y 54 en Cuidados Intensivos. La tasa de incidencia en la provincia a 14 días se cerró ayer con 155,2 casos por cada 100.000 habitantes.