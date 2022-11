Granada pide al Gobierno desligar la candidatura de la inteligencia artificial de las opciones de Sevilla a la agencia espacial

La candidatura de Granada a ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) ha tomado cuerpo y presencia este miércoles en Madrid con una presentación de las fortalezas de su petición al Gobierno. Mediante un desayuno informativo realizado por la agencia Europa Press, ha quedado claro cuáles son las fundamentaciones por las que 'Granada es Inteligencia Artificial' y por qué es la "capital nacional de la IA".

En las intervenciones de las diferentes autoridades se han enumerado los numerosos pros para designar a Granada como sede de la AESIA, y se ha realizado un alegato por primera vez para desligar las posibles elecciones de la capital nazarí como agencia de la IA y de Sevilla a la agencia aeroespacial. Los impulsores de la candidatura han solicitado que si se elige a Granada, esto no descarte a Sevilla, y viceversa.

Ha sido el delegado de Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, el primero que ha realizado este alegato. En su intervención frente a los presentes en el auditorio 'Meeting Place' de la calle Orense, ha pedido que las elecciones de ambas agencias no sean complementarias, y que si la AESIA acaba en Granada, la Agencia Nacional Aeroespacial tenga posibilidades de ir también a Sevilla, y al revés.

"Ambas ciudades son las más preparadas para competir por ambas agencias, por lo que pedimos que se valore la candidatura de Granada y la de Sevilla de forma individual, no de manera conjunta. Ambas provincias están muy bien posicionadas en la carrera por estas instituciones y nosotros por supuesto creemos que las dos deben ir a Andalucía, ya que Granada y Sevilla son dos provincias con sus singularidades, y esperamos que no por ser ambas de la misma comunidad autónoma nos excluya la una contra la otra".

Este alegato es el primero que se realiza de forma oficial a este respecto, y es que tanto Granada como Sevilla están en las primeras posiciones en esa carrera por las agencias descentralizadas que propone el Gobierno. Entre las instituciones existía ese temor, que ahora se ha verbalizado, en una petición a la que posteriormente se han sumado el resto de las instituciones.

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha sido el encargado de iniciar las intervenciones, realizando una defensa sobre como la ciudad "se está reinventando día a día en base a su talento" y de como Granada muestra esa ambición "justa y ganada por méritos propios" a ser sede de la AESIA. Después, preguntado en un breve coloquio tras las intervenciones del resto de las autoridades, ha asegurado que el hecho a que dos ciudades andaluzas opten a dos sedes del Gobierno no debería perjudicar a las candidaturas.

"No tiene nada que ver una candidatura con la otra, son cuestiones distintas y ámbitos del conocimiento distinto en un territorio como es Andalucía en el que existen dos partes diferenciadas: la oriental y la occidental. Por lo tanto, entiendo que a ambas ciudades le corresponden ambas agencias".

Cuenca ha asegurado que, realizando un análisis de los criterios objetivo demandados por el Gobierno y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "es difícil batir una propuesta tan sólida desde el punto de vista académico, de desarrollo de ecosistemas, y de trabajo ya realizado".

"Si hacemos el cálculo por población, casi por necesidad y potencialidad, a Andalucía le correspondería tres o cuatro agencias. Si hay una candidatura en otro territorio, en este caso Sevilla, compiten en dos cuestiones distintas. Independientemente de lo que pase en otros territorios, a Granada le corresponde. Granada es imbatible desde el punto de vista objetivo", ha remarcado el regidor local.

A esta visión de los criterios objetivos para tomar la decisión se ha sumado posteriormente la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. La institución académica es uno de los ejes clave sobre los que pivota la candidatura granadina a la sede de la AESIA y es un referente en ética y jurídica a la hora de realizar regulación de Inteligencia Artificial, igualándose con universidades tan prestigiosas en el ámbito como la de Oxford (Reino Unido) y del Tecnológico de Zúrich (Suiza).

"Van a tener muy difícil decirnos que no. Si los criterios son científicos, Granada es la sede. No hay duda. No lo duda nadie, en el ámbito científico y universitario no cabe duda. Todos los rectores de universidades españolas así me lo han trasladado. Desgraciadamente, también cumplimos los requisitos en los indicadores de pobreza y desempleo, y tenemos un ecosistema empresarial genial. Los tres vértices se cumplen al 100%", ha destacado Aranda.

Potencialidad de Granada y su ecosistema IA

Las instituciones granadinas han vuelto a mostrar y remarcar la unidad de la que vienen haciendo gala desde que Granada planteó como posibilidad ser sede de la AESIA en un evento en Madrid al que han asistido autoridades tanto regionales como nacionales. Así, se ha puesto de manifiesto durante el encuentro informativo la "solidez" de la candidatura granadina, tanto por el consenso y respaldo institucional que ha cosechado, como por los condicionantes técnicas que la respaldan.

Cuenca hecho hincapié en que Granada ha de ser elegida como sede de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial porque "no hay otra ciudad en nuestro país que", teniendo su tamaño, "produzca tanto conocimiento" y porque, mientras otras ciudades han vivido durante muchos años a la sombra de grandes infraestructuras que han dado alimento a su crecimiento, en Granada han sido exportadores de talento que, curso a curso, sale de su universidad.

Al hilo de esto se ha referido al impulso que se está dando a un nuevo modelo productivo basado en la ciencia y la innovación, del que ya se empiezan a recoger sus frutos. "La llegada de la AESIA hará impacto con un incremento del 4% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial y 10.000 empleos directos e indirectos en 5 años. Esperamos que, con la llegada de la AESIA, la inteligencia artificial suponga el 14% del PIB, una gran transformación en un territorio con un 25% de desempleo y con localidades entre las más pobres del país a solo 15 minutos del centro", ha recordado.

El regidor local también ha destacado tanto el potencial de la Universidad de Granada en la generación de conocimiento como el trabajo llevado a cabo en los últimos años para dibujar primero, y consolidar después, "un ecosistema empresarial" donde se fomenta la interacción del ámbito científico y del tejido productivo".

Por su parte, Pilar Aranda ha señalado que esta candidatura nace de un "esfuerzo colectivo" que en el caso de la institución docente se evidencia en su posición "líder" en numerosas áreas de conocimiento. En el campo específico de la IA, la UGR es "referente internacional" en la investigación ética y jurídica relativa a todos los aspectos de la regulación de Inteligencia Artificial y el impacto que va a tener en los derechos fundamentales de la población, lo cual incide directamente en el objetivo final de la Agencia Española de Supervisión de la IA.

Además, la UGR es la cuarta universidad del mundo en influencia sobre investigación en inteligencia artificial, cuenta con 13 laboratorios de investigación relacionados con la IA y tecnologías digitales emergentes y es pionera en la introducción de este campo en sus planes de estudios.

Antonio Granados ha aprovechado la presentación para remarcar la apuesta por el conocimiento y el talento de la ciudad y resaltar el "apoyo fundamental" que desde el Gobierno Andaluz se hace a Granada "para trabajar y apostar por esa transferencia económica".

"En representación de la Junta, hacemos un apoyo decidido y expreso a la candidatura de Granada, porque lo creemos. Aportamos no solo tener la AESIA, sino tener un futuro de la administración, de la tecnología, de un horizonte para revolución digital de las más potentes a nivel nacional y queremos que la IA sirva para simplificar y dinamizar el día a día", ha valorado.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha realizado un alegato de por qué Granada se merece ser sede de la AESIA, sobre la que ha asegurado que Granada "aspira legítimamente" y ha recordado el "enorme impacto" que su llegada tendría para la provincia, "provocando un impacto enorme en uno de los territorios más pobres del país. Un impacto que en otras zonas se vería muy diluido".

"Tenemos los requisitos, y la voluntad de ir de la mano, para hacer que esta provincia progrese. Hemos optado, estamos jugando y queremos ganar. Y creemos que lo vamos a conseguir. Se va a reconocer nuestro esfuerzo, nuestra unidad, nuestra competencia, nuestro desarrollo, nuestra educación. Y creemos que el Gobierno debería seleccionarnos", ha remarcado.

Para finalizar, el director general de la empresa 'InnovaSur', Juan José Prieto, ha hablado en representación del tejido empresarial de Granada, y ha asegurado que la AESIA va a situar a Granada como referente, fortaleciendo a la UGR, a su ecosistema y atrayendo talento, generando puestos de trabajo "e impulsando a nuestra ciudad para subir de nivel".

"Hablar de Granada e inteligencia artificial es el sinónimo de lo que es la ciudad desde hace años. Impulso tecnológico y apuesta con la excelencia. Granada está contribuyendo a través del potencial de la UGR, a través de su tejido productivo, con una ciudadanía e instituciones volcadas en conseguirlo, y está acogiendo la implantación de grandes, pequeñas y medianas empresas que montan centros de desarrollo en ella con los brazos abiertos", ha concluido.