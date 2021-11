Granada se vuelca para encontrar el audífono de la niña sorda Eluzmar

Eluzmar es una niña sorda de siete años que ha perdido su audífono en la zona del Zaidín y ha pedido ayuda en redes sociales para encontrar este auricular que le es imprescindible para oír que solo puedo utilizar ella.

Por este motivo, sus padres han hecho un llamamiento a través de redes sociales pidiendo la colaboración ciudadana con el objetivo de dar con este dispositivo indispensable para la niña sorda Eluzmar y hecho a medida exclusivamente para ella.

Además, de pegar carteles por la ciudad, diferentes instituciones y organismos, como la Policía Local de Granada, está difundiendo en anuncio que han publicado en redes sociales. La ciudadanía se está volcando para poder hacer que la niña sorda Eluzmar recupere su audífono y vuelva a oír.

En el anuncio se indica que “Mi nombre es Eluzmar, soy sorda y se me perdió mi aparato en pasado lunes por la tarde en la zona del Zaidín (avenida de Dílar cerca del gimnasio New Harmony entre las 17:00 y las 18:00 horas). Con este audífono no puede escuchar nadie más. Si alguien lo encuentra, por favor llamar al 612284519 – 680261819 - 722734041 – 657583248.