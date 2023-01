Granada es una de las ciudades más maleducadas de España

En el mundo digital y de las redes sociales muchos ránkings y tops se encargan de poner a Granada muy alta en sus clasificaciones. Ya sea por factores como el turismo, la belleza, el clima, la cultura, la gastronomía u otros puntos analizables, la ciudad nazarí casi siempre ocupa un buen lugar en estas listas. Pero en ocasiones las clasificaciones no son tan benevolentes con la ciudad.

Es el caso del estudio realizado por la plataforma de educación y 'start-up' de clases online Preply, que ha realizado una investigación para tratar de localizar cuáles son las ciudades más maleducadas de España. Y Granada no sale bien parada.

Según este estudio, Granada se encuentra entre las tres ciudades más maleducadas de España, compartiendo este título con Santa Cruz de Tenerife y el binomio Alicante-Elche. Pese a ello, de estas tres, es la capital isleña la que ostenta el título de la ciudad más maleducada, pues sus habitantes pasan todo el día pegados al teléfono, entre otras causas.

Para obtener esta clasificación negativa, la web ha medido los comportamientos maleducados más frecuentes en todo el territorio nacional, destacando hasta 12 puntos que los encuestados han considerado como malos modales. Y en tres de esos 12 puntos, Granada se lleva la palma.

Concretamente, la gente que habita Granada muestra sus malos modales a la hora de no dejar a otros coches pasar cuando hay tráfico, en ser maleducado con el personal de servicio, y en saltarse cualquier tipo de colas.

Por otra parte, de todas las zonas que participaron en el estudio, la ciudad pontevedresa de Vigo, la más poblada de todo Galicia, se alza como la ciudad más educada, seguida por la unión de A Coruña-Oleiros-Arteixo, y de Valencia.

La educación de residentes y no residentes

La plataforma de clases online también preguntó a los participantes en este estudio su opinión acerca de quiénes pensaban que eran más maleducados, si los residentes o los no-residentes, y en el caso de Granada, destaca la visión que se tiene de quienes visitan la ciudad.

Granada es una de las cinco ciudades con un mayor porcentaje de personas que piensa que la mala educación viene de fuera, es decir, de los no residentes. La ciudad nazarí cuenta con una gran cantidad de población flotante que cada día se desplaza desde el Área Metropolitana hasta la capital para trabajar o acudir a compras o citas, así como de un gran número de turistas y visitantes que se mueven para disfrutar de las bellezas de la zona, lo que ha podido influir en esta forma de pensar de los residentes.

Granada se une así a Palma de Mallorca, Valladolid, A Coruña-Oleiros-Arteixo y Las Palmas de Gran Canaria como las ciudades en las que más se piensa que los comportamientos maleducados no son de los propios habitantes, sino de la gente no residente. Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Vigo y Zaragoza entonan el 'mea culpa' y son las ciudades en las que más se piensa que los maleducados son los residentes.

Entre todas las ciudades, un 21,25% pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes, un 26,04% indicaron que los locales eran más maleducados bajo su criterio, un 40,97% indicó similitud en el grado de mala educación por ambas partes y un 11,74% indicó no saber qué decir.

Aunque las conclusiones de este estudio muestran que algunas ciudades son más maleducadas que otras, Preply destaca que los españoles son, en general, gente bastante educada en público, al contrario de como se nos considera en otros países.

Metodología

Para realizar el estudio, desde la web de clases online destacan que han preguntado la opinión de residentes acerca del nivel de educación que muestran sus conciudadanos en las 12 áreas más propensas a mostrar una falta de cortesía hacia los demás. A continuación, esta información se ha analizado a fin de otorgar una puntuación a cada una de las ciudades por cada uno de estos comportamientos.

Para ello se han entrevistado a más de 1.567 residentes de 19 áreas de España y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado. Los comportamientos por los que se preguntaban eran quedarse absortos con su teléfono en público, no dejar que la gente se agrupe en el tránsito, no ralentizar cuando conducen cerca de peatones, ser ruidosos en público, no saludar a las personas desconocidas, mirar vídeos en público, hablar por el altavoz en público, usar un lenguaje corporal hermético, no respetar el espacio personal, ser descorteses con las personas que atienden, no dar propinas y saltarse las colas.

Para poder participar en la encuesta, llevada a cabo por la empresa Censuswide, para Preply era obligatorio que las personas preguntadas fueran residentes en la ciudad en la que se encontraban desde al menos 12 meses. De todos los participantes, 736 se identificaron como hombres y 831 como mujeres. Con las opiniones, se hizo una media con los datos obtenidos para calcular la puntuación media de mala educación por ciudad para clasificarlas.