Granada estrena el bono pernocta, que garantiza entrada a la Alhambra a quien duerma dos noches en la ciudad

Después de muchos años enquistado, el bono pernocta ya es una realidad en Granada. Una petición de los hosteleros para beneficiar a los turistas que duerman dos noches en la ciudad y que ahora, tras desbloquear las trabas legales, se hace realidad con el objetivo de que el principal monumento de la ciudad contribuya a aumentar las pernoctaciones al asegurarse entrada a la Alhambra a quien acredite dos noches de estancia en un hotel, hostal, pensión o apartamento regulado en la ciudad.

El bono pernocta será una modalidad más de la Granada Card y ha sido presentado este martes tras la reunión de la comisión mixta con la presencia de la alcaldesa de Granada, el delegado de Turismo, el gerente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Federación de Hostelería, el director del Patronato de la Alhambra y el capellán mayor de la Capilla Real de Granada.

Según el acuerdo, el establecimiento hotelero acreditará a la Cámara de Comercio que el visitante tiene reserva por dos noches o más y será la Cámara la que compre el bono y lo entregue al turista. Será nominativo y habrá una disposición de 83 bonos al día, por lo que habrá unos 30.000 bonos pernocta a disposición de los visitantes al año.

El precio será el mismo que la Granada Card de 49 euros y ya tendrá incluida la entrada a la Alhambra y al resto de los monumentos de la tarjeta, entre los que destaca la Catedral y la Capilla Real.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado el incremento en el 175% de la Granada Card en el primer trimestre del año y ha explicado que el bono pernocta era un producto que faltaba para "favorecer las pernoctaciones en al ciudad" vinculando las entradas a la Alhambra a la pernoctación. "Ahora ya es una realidad con 30.000 entradas y sumamos a la Cámara de Comercio", ha destacado la alcaldesa.

El delegado de Cultura y Turismo de la Junta, Fernando Egea, ha explicado que este bono es una reivindicación de décadas de los hosteleros que dará "preferencia" para visitar la Alhambra y los más de 40 monumentos de la Granada Card, esperando una mejora de los datos en el segundo trimestre con este bono.

El director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha destacado el trabajo por "hacer cosas buenas" desde la Alhambra hacia la ciudad y ha explicado las dificultades existentes hasta ahora para haber tardado tanto tiempo en aprobarlo. Y es que la Alhambra tiene un cupo institucional con reserva de entradas para su acceso que solo la Cámara de Comercio tiene acceso a ese cupo (86 entradas al día, el 1% de las 8.100 que vende al día el monumento), por lo que ha habido que armar todo un protocolo, siguiendo las directrices de los servicios jurídicos del Patronato, para que sea la Cámara la que compre esas entradas nominativas, por lo que ha sido un camino largo que recorrer.

Los hosteleros están muy satisfechos con el acuerdo. El presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, ha recordado que llevan "años luchando" por este bono para que "el destino se favorezca" y que quien duerme dos noches pueda ver la Alhambra. "Hay gente que duerme aquí y no la puede ver y gente que no duerme que la ve", lamenta el presidente, que asegura que se ha trabajado para que todo este sistema de bono y entradas sea totalmente transparente y el que de verdad duerma se beneficie. Porque ya están los precedentes en la Alhambra con los problemas de las entradas. "Hemos estado mucho tiempo y no hemos sido capaces de sacarlo adelante hasta ahora", se ha felicitado.

Joaquín Rubio, gerente de la Cámara de Comercio, ha agradecido el trabajo de todas las instituciones y espera que la Alhambra "consiga ampliar la pernoctación" en Granada, que tiene en el aumento del os días de estancia media del turista uno de sus principales retos. Rubio ha dicho que esperan que cuanto antes se empiece ya a funcionar, algo cuestión de semanas.

El capellán mayor de la Capilla Real, Manuel Reyes, que ya se jubila, ha agradecido el trabajo por hacer posible esta modalidad en la Granada Card y ha destacado la colaboración de la iglesia con sus monumentos para hacerlo una herramienta turística más eficaz.

Bono cruceros

En la presentación del nuevo bono se ha hablado también de la reciente presentación del bono con el Puerto de Motril, que permitirá también el acceso a la Alhambra para los cruceristas que lleguen al puerto en temporada baja en las tres modalidades de entrada: jardines, diurna y nocturna, una herramienta que pretende favorecer los cruceros de lujo, como ha explicado Carazo.

Egea ha incidido también en que en este bono se tendrá que acreditar también que se está en Granada un tiempo y que se visita como mínimo la Capilla Real y la Catedral. Con esto se espera vender unos 8.000 bonos al año. Entre este y el bono pernocta, se ofrecerán 38.000 entradas a la Alhambra al año.

Granada Card Puerto Pernocta: Se trata de un bono asimilable a la actual tarjeta “Granada Card 24 horas”. El Puerto de Motril contará con 2.400 entradas anuales vinculadas a la “Visita Nocturna a Palacios Nazaríes”, distribuidas en los meses de enero, febrero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. La distribución se hará en función de las escalas que se produzcan y el precio será de 46,92€ correspondiente a la “Granada Card” de adulto y 12,59€ la infantil, el mismo que la “Granada Card 24h” que es la que incluye esta visita. Se denomina “Granada Card Puerto Pernocta” porque se incluye en la visita nocturna de Palacios Nazaríes y se entiende que pasan la noche en la ciudad. En este caso el control de esta modalidad corre a cargo de la Autoridad Portuaria que es quién tiene que certificar que los visitantes pertenecen al crucero solicitado y que son los que pernoctan en Granada antes de volver al Puerto de Motril. Tendrán acceso a todos los monumentos que forman parte del Bono turístico Granada Card menos Bañuelo, Casa Horno de Oro, Casa del Chapiz y Palacio de Dar al-Horra (estos monumentos solo se incluyen en la modalidad Granada Card 72h).

Granada Card Puerto Diurna: Asimilable a la actual tarjeta “Granada Card 48 horas”, contará también con 2.400 entradas anuales vinculadas a la visita “Alhambra General” (diurna) del Conjunto Monumental, distribuidas en los meses de enero, febrero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. La distribución se hará en función de las escalas que se produzcan y el precio será de 49,06€ correspondiente a la “Granada Card” de adulto y 12,59€ la infantil, con el mismo precio es el que la “Granada Card 48h” que es la que incluye esta visita. Tendrán acceso a todos los monumentos que forman parte del Bono turístico Granada Card menos Bañuelo, Casa Horno de Oro, Casa del Chapiz y Palacio de Dar al-Horra (estos monumentos solo se incluyen en la modalidad Granada Card 72h).

Granada Card Puerto Jardines: Asimilable a la actual tarjeta “Granada Card Jardines, tendrá un cupo de 3.200 entradas anuales vinculadas a la visita “Jardines, Generalife y Alcazaba” del Conjunto Monumental, distribuidas en los meses de enero, febrero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Esta distribución se hará en función de las escalas que se produzcan y el precio será de 46,92€ correspondiente a la “Granada Card” de adulto y 12,59€ la infantil, el mismo precio que la “Granada Card Jardines” que es la que incluye esta visita. Tendrán acceso a todos los monumentos que forman parte del Bono turístico Granada Card menos al Bañuelo, Casa Horno de Oro, Casa del Chapiz y Palacio de Dar al-Horra (estos monumentos solo se incluyen en la modalidad Granada Card 72h).

Granada Card

Actualmente, la Granada Card, un bono turístico que permite obtener entradas para los principales monumentos de la ciudad fruto del Convenio establecido entre el Ayuntamiento de Granada, la Archidiócesis de Granada, la Consejería de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, el Consorcio Parque de las Ciencias, el Patronato de la Alhambra y el Generalife y la Fundación Pía Autónoma de la Abadía del Sacromonte, se presenta en cuatro modalidades que se configuran según el periodo de tiempo en el que se vayan a disfrutar: Granada Card 24 horas, 48 horas, 72 horas y Jardines. “Ampliamos ahora estas modalidades, sumando más opciones para el fomentar la atracción y pernoctación del turista que viene de fuera y de los cruceristas”, ha reseñado la alcaldesa.