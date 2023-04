Granada se lanza a por una industria cinematográfica puntera con el reclamo de los Goya 2025

La celebración en febrero de 2025 de la gala de los Premios Goya en Granada supone para la ciudad que el sector fije su mirada en una ciudad con un inmenso potencial. Aprovechando ese impulso que la Academia del Cine brindará a la ciudad, y también a su provincia, el sector busca que la industria cinematográfica de la zona se potencie, y así sentar los pilares para hacer de Granada una ciudad puntera en este ámbito.

Una treintena de representantes del sector, en los que se engloban desde actores, productores, directores, iluminadores o maquilladores entre otros; asociaciones de mujeres directoras, empresas de animación o de formación audiovisual de la Universidad de Granada, se han reunido este martes convocados por el Ayuntamiento de la ciudad para crear una comisión técnica que sirva como columna central y pilar para construir una ciudad de cine bajo el paraguas de la celebración de los Goya.

El objetivo es activar la industria cinematográfica de la ciudad, de tal manera que se cree una agenda cultural, de promoción y de generación de riqueza en torno al cine, y que la industria se vea beneficiada con inversión y creación de puestos de trabajo. En definitiva, que Granada se convierta en una ciudad de cine.

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha valorado que el sector ve en la celebración de los Goya "una oportunidad", y que esta reunión es "la semilla de la creación de la comisión técnica que va a desarrollar una agenda no solo cultural y de promoción de la ciudad, sino también que sea un espacio de oportunidad para que aflore el magnífico talento que tienen los profesionales en nuestra tierra"

Esta misión se articulará, según ha detallado, en torno a tres ideas principales, los pilares. La primera es generar una agenda en torno al cine de la mano de la industria y al ámbito audiovisual, contando con la UGR desde el punto de vista formativo y académico, para que el cine se viva en la calle.

La segunda es promocionar Granada como un magnífico escenario para la producción, rodaje y desarrollo de producciones audiovisuales, aprovechando el tirón de los proyectos que ya se han realizado y que tienen un gran éxito, como el proyecto La sociedad de la nieve de Bayona, Secaderos de Rocío Mesa o el docufilm de Los Constructores de Granada, para dar a este mundo un escaparate único.

Y por último dar a conocer la calidad técnica de los profesionales granadinos, creando un directorio de empresas, actores, directores, guionistas, iluminadores, maquillaje y profesionales del sector que muestre su trabajo e incite a las grandes productoras a contratarlos.

"La vocación de este trabajo es que Granada lidere este sector en Andalucía Oriental, y sacar a la calle una magnífica programación para que los granadinos disfrutemos de una magnífica oportunidad, que es el desarrollo de la gala de los Goya. Es un plan de trabajo de aquí al 2025, y también para después, para que la oportunidad de los Goya nos dé capacidad de crecimiento", ha remarcado el alcalde.

En un primer momento, este proyecto no contará con la presencia de la Academia del Cine, aunque esta si ha valorado de forma positiva la creación de esta comisión técnica, algo que según ha destacado Cuenca "nunca se había hecho en ediciones anteriores en Madrid, Sevilla o Málaga".

"Esta mañana hablaba con Antonio Velázquez y Antonio Panizza, que están de rodaje y no han podido venir, pero que quieren estar en la comisión porque quieren formar parte del equipo. La academia no está presente, aunque sí está en el día a día, porque están centrados en Valladolid, que es antes, pero le hemos trasladado la creación de este grupo de trabajo, y lo celebran porque no lo habían hecho nunca", ha valorado.

Por su parte el director creativo de Rokyn Animation en Granada y miembro de la Academia de Cine de Andalucía, Manuel Sicilia, ha destacado que la reunión es un intento por aprovechar ese impulso de traer la gala para que se cree una industria potente. "Hay semillas, talento, pero no acaba de definirse, y lo que vamos a intentar es definir como crear una industria en Granada".

"Es super ilusionante que Granada por fin pueda tener los Goya, y va a salir genial porque hay muchas ganas. Se puede aprovechar algo tan público y notorio como la gala para atraer esa industria, y lo bueno es que hay mucho tiempo para trabajar. El talento es innegable, en mi sector no he visto ciudad con más talento. Y esto se tiene que convertir en empleo y en algo tangible".

Para Sicilia, es fundamental que gracias a la venida de los Goya se cree una base cultural y de formación para que se conozca el talento presente y que nunca falten medios cuando las grandes productoras quieran venir a grabar y a crear proyectos.

"Hay que atraer esos rodajes, y que haya personal suficientes para darles servicio, de tal forma que al final la industria de empleo. Pero es fundamental definir una estrategia y una formación sobre la que asentarla", ha concluido.

Reforzar el proyecto Film In Granada

Granada ya contaba con un proyecto destinado a promocionar la provincia como un plató de rodaje y facilitar la llegada de proyectos hasta lugares en los que crear piezas audiovisuales, desde videoclips hasta largometrajes. Film in Granada es un servicio público de la Diputación de Granada que busca estimular la inversión y el desarrollo local en los municipios granadinos.

Esta comisión busca interconectar lo ya creado por la institución provincial, y unirlo a la agenda de forma vinculada lo ya existente y potenciarlo, para que incluso pueda servir como plataforma de referencia de Andalucía Oriental.

"Lo que faltaba era interconectar entre sí. Existe una estructura magnífica con Filmin que facilita el rodaje de las películas y series en nuestra tierra. Lo que hemos convenido es que faltan muchas cosas, como la interconexión con la Universidad y su cineclub universitario y su escuela audiovisual, formatos de disfrute y conocimiento de la historia del cine, muestras de talento vanguardista como José Val del Omar, promocionar actores y actrices granadinos, conocerlos y sentirnos orgullosos. En definitiva, hay muchas cosas que unir", ha valorado el regidor.

Según las previsiones del Ayuntamiento de Granada, basándose en la celebración de galas anteriores, se espera que Los Goya 2025 generen más de 55 millones de euros de retorno directo e indirecto, y que sean el escaparate perfecto para proyectar la ciudad y su talento cinematográfico. "No queremos que esto sea solo una semana, queremos que Granada sea una ciudad de cine todos los días", ha concluido Cuenca.