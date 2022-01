Granada registra la jornada más negra por coronavirus desde septiembre con cinco muertos en un día

Jueves negro en Granada a tenor de los últimos datos del coronavirus. Pese a que la tendencia de hospitalizados se mantiene estable y baja poco a poco, la provincia ha registrado lo que son sus peores 24 horas en cuatro meses. Y es que, pese a que el número de positivos diarios no es el más alto de los últimos días (el pasado sábado la cifra fue mayor), sí que se trata del día más duro en cuanto a la pérdida de vidas se refiere. Cinco personas han fallecido víctimas del Covid-19, según se detrae el último balance diario dado a conocer por la Junta de Andalucía, una cifra de fallecidos que ya asciende hasta once en los últimos cuatro días. No era desde el mes de septiembre cuando se registraba un número tan alto de decesos en un solo día.

Asimismo, el parte diario también muestra que el número de contagiados por Covid-19 en la provincia de Granada se ha incrementado ostensiblemente este jueves, tras la suma de 1.748 nuevos positivos, lo que supone un incremento de 905 respecto a los datos de la jornada anterior.

En lo que respecta a hospitalizaciones, se han reducido el número total de ingresos hasta los 273, lo que supone hasta ocho menos que hace 24 horas, pese a que el número de ingresos nuevos sí que ha repuntado en comparación con la jornada anterior. Mientras que el miércoles fueron 40 nuevas hospitalizaciones, este jueves han sido 59. El dato positivo en este sentido es que en esta ocasión no se ha registrado ningún nuevo ingreso en UCI, donde se mantiene el mismo número de camas ocupadas que hace 24 horas: 29.

Ante ello, el leve descenso de la presión hospitalaria es el único rayo de esperanza que asoma en la actualización de los datos proporcionados por la Consejería de Salud y Familias. Y es que, como bien se interpretaba este miércoles en las cifras, el descenso de camas ocupadas en los centro asistenciales granadinos de esta oleada parece mostrar que esa presión en hospitales comienza a ser menor, pero deberán pasar aún los días para poder hablar con claridad de una tendencia descendente.

Si bien los indicadores del miércoles parecían mostrar la llegada al tope de la sexta ola, visualizándose ya el inicio del descenso de la ola, el incremento de casos y fallecimientos hace que haya que tomar con precaución esa caída. Y aunque se estima que un tercio de los positivos Covid no están siendo registrados en los datos oficiales, los datos de realización de análisis y test PCR y antígenos en el SAS están batiendo sus récords de pandemia.

Respecto a las personas que han conseguido recuperarse de la infección por el coronavirus, la cifra de las últimas 24 horas se sitúa en 654, ascendiendo a un total de 113.585 en todo lo que va de pandemia. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días es de 1.678,9 por cada 100.000 habitantes, y en los últimos siete días esta se sitúa en 5.151. Esto supone una bajada de 70 puntos e las últimas 24 horas, en las que, precisamente, toda la provincia ya se encuentra en nivel 2 de alerta, tal y como acordó el Comité territorial de Salud Pública, tras la reunión mantenida este miércoles. Pese a ello, este cambio de nivel, que estará activo al menos 15 días, no supone un incremento en las restricciones o medidas ya vigentes.