Un médico de Granada, entre los mejores de España en el ranking de la medicina privada Top Doctors

Un médico de Granada, Karim Muffak Granero, figura entre los mejores a nivel nacional en la clasificación elaborada por Top Doctors y referida al año 2023. Este ranking recoge a los 50 facultativos más valorados de la medicina privada.

Muffak Granero es un "reputado cirujano en Granada con más de 20 años de experiencia profesional", señala la web de Top Doctors. Antes que Muffak Granero otros galenos de Granada también fueron señalados en este listado. Es el caso del médico estomatólogo José Manuel Navaja Rodríguez de Mondelo en la edición de Top Doctors de 2021, la dermatóloga Rosa Ortega del Olmo en 2019 y 2018, Juan Jiménez Alonso, especialista en medicina interna e incluido en el ranking en 2018, y Rafael González Maldonado, señalado en 2017 como uno de los mejores a nivel nacional.

De vuelta a la edición de 2023 de Top Doctors, Muffak Granero es especialista en cirugía de la obesidad en Granada, así como en cirugía laparoscópica, cirugía bariátrica, balón gástrico ingerible, cirugía láser de hemorroides, radiofrecuencia o cirugía de la pared abdominal por laparoscopia. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, Muffak "está avalado por una amplia trayectoria de brillante trayectoria de casi 20 años de duración", se señala sobre su trayectoria.

Realizó la especialidad como Médico Interno Residente en el Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante Hepático del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. En el año 2002, colaboró en el primer trasplante de hígado realizado en la provincia de Granada; y realizó su último año de residencia en el Hospital La Fe de Valencia, tras obtener una beca de la Asociación Española de Cirujanos. Una vez finalizada su residencia, obtuvo una beca para realizar una rotación externa en el Hospital Clinic de Barcelona, y finalmente en el año 2006, obtuvo la plaza como Facultativo Especialista de Área (FEA) en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en el que continua trabajando hoy en día.

Karim Muffak es director médico de KClink en Granada y coordinador del Servicio de Cirugía y responsable de la Unidad de Obesidad del Hospital HLA Inmaculada. En la misma línea, desarrolla también actividad en la sanidad pública, ejerciendo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde forma parte de Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática, de la Unidad de Trasplante y del equipo de donación en asistolia del mencionado hospital. Además, es profesor colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y coordinador en Andalucía oriental del programa de formación en cirugía laparoscópica de médicos residentes. Además, Muffak Granero es miembro de prestigiosas sociedades médicas, como la Asociación Española de Cirujanos; la Asociación Andaluza de Cirujanos; la Asociación Española de Cirugía Hepatobiliopancreática; de la Sociedad Española de Trasplante, de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de la International Federation for the Surgery od Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).