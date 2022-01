Granada lamenta que la línea 2 del Metro por el Centro se queda "corta" y plantea priorizar una de Chana a Genil

Granada no está conforme con la propuesta presentada por Fomento para ampliar el Metro con una línea 2 por el Centro y planteará alegaciones para defender una conexión que cruce la ciudad desde La Chana a Genil, un recorrido que para el alcalde, Paco Cuenca, sería más coherente para reducir el uso del vehículo privado y mejorar la calidad del aire.

Y es que, para el equipo de gobierno del PSOE, la propuesta de la Junta de crear una línea 2 desde Caleta a Congresos "se parece mucho a la LAC, que ya demostró que no funcionaba".

Cuenca ha anunciado hoy que mañana mantendrá una reunión con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y que hoy espera hablar en un aparte con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto público que tienen con la ministra de Ciencia en Escúzar, para hablar de asuntos fundamentales para la ciudad. Entre ellos el Metro. Y advertirle de que no le han gustado las formas de la Junta de plantear "unilateralmente" su propuesta. "No es de recibo que la Consejería de Fomento ponga una propuesta sobre la mesa respecto de la ampliación del Metro sin previamente sentarse con Granada o hacer un planteamiento de estudio compartido conjunto. Así se lo voy a trasladar al presidente. Primero hay que hablar con el gobierno de Granada, que representa a todos los granadinos. Sin entrar en más polémica, no me paree de recibo leer en medios una propuesta de la Junta para la ampliación del trazado del Metro".

Así, mañana le trasladará a Carazo la "visión de la ciudad respecto a la ampliación del Metro y la conectividad que puede permitir". "Cualquier cuestión que tenga que ver con Granada no admito enterarme por una publicación sin una reunión previa para acordar puntos de encuentro para su desarrollo", insiste.

Cuenca ha explicado que la propuesta de la Junta, en trámite inicial de alegaciones, supone una vuelta a la etapa de Torres Hurtado con la LAC, un modelo que "no funciona, que expulsa a usuarios del transporte público por su corto recorrido y su falta de visión. No tiene sentido si esa ampliación no conecta los barrios y los barrios con el resto de municipios del área metropolitana".

"La propuesta de la Junta es un recorrido muy corto que simplemente pretende un transbordo para recorrer el Centro. Es mucho más lógico y tiene más sentido que la ampliación del Metro, de la línea 2 que proponemos, fuera desde La Chana hasta el entorno de Genil, de Cervantes, Bola de Oro y Carretera de la Sierra, uniendo distintas barriadas de la ciudad del eje este-oeste ya que existe uno norte-sur", informa el alcalde.

Y esa línea permitiría "no quedarnos ahí". "Ampliar a La Chana permitiría buscar la ampliación hasta la zona del aeropuerto, algo básico en la intermodalidad. Por la zona este permitiría conectar Genil con el espacio metropolitano que más flujos de vehículos privados generan como Huétor, Cájar, La Zubia. No solo con nuestra propuesta llegamos a los barrios sino que iniciamos ampliar la línea 2 buscando los municipios metropolitanos y ese es el éxito del metro, la conexión metropolitana como ahora con Armilla, Maracena o Albolote, que permite que sus habitantes puedan dejar el vehículo privado y coger el Metro".

Para Cuenca, con esta propuesta "no solo reducimos el tapón de tráfico de muchas mañanas sino también mejoramos la calidad del aire. Apostando por estirar o crear la línea 2 con una clara visión metropolitana y no con visión corta, paliamos el gran problema que provoca la alta contaminación y el tráfico".

Los datos actuales es que la línea 1 del Metro da cobertura a 133.636 personas. "Con nuestra propuesta de línea 2 llegaríamos a 350.000 personas. Se trata no solo de dar cobertura a los barrios más populosos sino conectar el resto de municipios ahora o en el futuro con los que más flujo de movimiento generan diariamente".

Con esto, según Cuenca, no significa que se renuncie a la línea por el Centro pero para el alcalde de la ciudad "sería prioritario que la línea 2 tuviera esa visión de barrios y metropolitana". Nosotros no renunciamos a nada. Todo lo que pasa por el Centro es competencia del Ayuntamiento, para lo que pido colaboración a la Junta. Todo lo que salga de la ciudad es competencia de la Junta, por lo que aquí hace falta una alianza clarísima. No es cuestión económica. Los fondos europeos permiten que estas infraestructuras pueden ser objeto de una petición coordinada".

Además plantea la opción de "fasear" las intervenciones. "Ahora hay una posibilidad que yo planteo de fasearla pero no tener un recorrido corto como la LAC sino definir un modelo metropolitano. No renuncio al paso por el Centro pero para mí es más prioritario que llegue a los barrios y el resto de municipios del área metropolitana".

En cuanto al trazado, "no me meto en los líos de calles, si pasa por una u otra, eso lo dejo a los técnicos e ingenieros, que busquen formas, rasantes, pendientes, lo que digo es que me parece corta la propuesta de la Junta, que se parece a la LAC y no funciona y que nosotros abordamos que conecte los barrios de Granada buscando estirar con el resto de municipios. Queremos que se utilice el metro y se deje el coche en la vivienda particular".

Esta propuesta se va a llevar a alegaciones "de un documento que nos hemos encontrado", según el alcalde, que insiste en que "la Junta ha fallado en las formas".

Sobre el modelo en superficie o soterrado, Cuenca apuesta por el Metro en superficie. Para el Centro y para el resto de trazado porque entienden que el metropolitano en su desarrollo futuro tiene que ser siempre en superficie. "Defendemos el metro en superficie. La gente lo coge con más agilidad, la visión permite también tenerlo más accesible. Y ya ni decir que estoy en contra de agujeros y túneles porque cada vez que picamos salen restos que condicionan y es más costoso. Es una cuestión también de optimización de recursos. Vale más un metro soterrado que en superficie. Y queremos que cojan el metro, no horadar la ciudad".

Para esta visión también son clave los municipios del Cinturón. Cuenca ha dicho que ya tuvo una reunión hace poco con los municipios de la "primera corona" más cercana a la ciudad como La Zubia, Ogíjares, Maracena... en la que coincidimos que cualquier solución pasa por un acuerdo metropolitano. "En breve convocaré nueva conferencia de alcaldes y espero que coincida también con el gobierno andaluz", apuntó.