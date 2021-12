Granada recibe los primeros fondos Next Generation: casi 3 millones para 7 proyectos de sostenibilidad turística

El Ayuntamiento de Granada ha recibido una subvención de 2,9 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Gobierno de España, para invertir en planes de sostenibilidad turística con un tiempo de ejecución que llega hasta 2024. Se trata de una convocatoria extraordinaria a la que presentó siete proyectos el área de Turismo del Consistorio, para los que aún no hay definición absoluta, la cual dependía de la cantidad recibida en dicha ayuda, la cual no es cofinanciada, sino que es una cantidad 100% íntegra para la ciudad.

Según ha explicado en una convocatoria de prensa extraordinaria el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, “recibimos de los planes de sostenibilidad turística que gestiona el Gobierno de España casi tres millones de euros para el desarrollo del proyecto de sostenibilidad turística en Granada”, con lo que “en pocos meses este gobierno no solo se ha puesto las pilas para reactivar la economía, sino también para obtener fondos del programa Next Generation y vamos por los 25 millones que hemos solicitado de estos fondos”.

El alcalde ha reseñado que “los primeros son estos 2,9 millones para el desarrollo de un proyecto muy positivo para Granada, lo cuales están enmarcados en uno de los programas de fondos europeos que están saliendo, este es sobre proyecto del desarrollo del turismo sostenible, para lo que el Ayuntamiento ha marcado distintas líneas de trabajo que tienen que ver con la preservación del patrimonio en la ciudad, el desarrollo y la promoción de la movilidad sostenible en la ciudad o cuestiones que tienen que ver con las rutas a través de plataformas virtuales del rico patrimonio de Granada”.

Concretamente, ha explicado Cuenca, “estos 2,9 millones estarán en el Albaicín, con la rehabilitación de antigua iglesia de San Luis; El Alcazar del Genil, en la recuperación de todo el entorno del Camino de Ronda; Acequia Aynadamar, una joya histórica patrimonial de nuestra ciudad y área metropolitana”.

Además, el alcalde de la ciudad ha destacado “otras cuestiones como la aplicación de las nuevas tecnologías, como desarrollo de la App de realidad aumentada, como producto turístico virtual, o el desarrollo de una guía de información turística de carácter digital”.

Por otra parte, existen “dos proyectos de recuperación de eficiencia energética en edificios municipales que están en espacios patrimoniales, como inversión en cubierta fotovoltaica, y también el proyecto de estaciones de bicicletas eléctricas”.

