Granada multiplicó por 17 el gasto en horas extra en 2021

Unidas Podemos e Independientes denuncia que el Ayuntamiento de Granada vuelve a multiplicar y sobrepasar el gasto en pago de horas extraordinarias, que durante el último ejercicio de 2021 ha llegado a multiplicarse por casi 17 sobre lo presupuestado, un 1.672% más. El concejal de la formación Francisco Puentedura ha señalado que, según el informe de Intervención, el Consistorio ha abonado un total de 3.144.117 euros, mientras que el presupuesto consignado al pago de servicios extraordinarios alcanzaba apenas los 180.000 euros.

El concejal de UP, por otro lado, informa de que, además de multiplicar por 17 el montante estipulado, en el año 2021 el importe a pagar ha sido un 166% superior al 2020, 1.894.016 euros. “Esto indica no solamente que el Ayuntamiento vive en una deuda infinita por no planificar adecuadamente los servicios, sino que el desembolso aumenta año tras año sin control”.

Más gasto con menos servicio por la pandemia

Puentedura añade que, un ejercicio más, los servicios públicos que acumulan estas horas extraordinarias vuelven a ser la Policía Local (641.552 euros) y el cuerpo de Bomberos (2.444.240 euros). “Con este presupuesto se podrían contratar a 70 policías locales nuevos y 50 bomberos, lo que aumentaría el empleo público y acabaría con el derroche por la nefasta planificación de servicios” sentencia el concejal que llama al equipo de Gobierno a “repensar la estructura”.

El edil agrega que no se puede comprender “cómo esta situación se ha agravado en 2021, año en el que no se han celebrado eventos como la feria del Corpus, el día de la Cruz, la Semana Santa y cuando la campaña de Navidad se ha visto reducida sensiblemente”.

Incumplimiento de compromisos

Estos datos, informan desde UP, pertenecen al cierre del ejercicio 2021, donde el Interventor municipal informa del seguimiento del Plan de ajuste en el cuarto trimestre de dicho año y del que se dio cuenta en el pasado Pleno. “Este informe señala que el Ayuntamiento no solo no está cumpliendo en absoluto su compromiso de reducir servicios extraordinarios en 400.000 euros año, sino que, además, lo multiplica”, reprocha Puentedura.

“Además, el informe del Interventor pone en evidencia las mentiras del equipo de gobierno del PSOE y, cabe recordar que ante medios de comunicación el 7 de febrero de este 2022, Raquel Ruz, responsable de Seguridad Ciudadana, aseguraba que con la nueva reorganización de efectivos se había reducido el gasto en un 43% en 2021, una evidente mentira que contrasta con los datos de Intervención”.

El concejal mantiene, también, que la evolución de estos datos “hace sospechar que la promesa del equipo de gobierno de que se mantendrá durante 2022 esta reducción de servicios extraordinarios no es más que otra mentira mediática del PSOE que no tiene soporte con los datos reales”, puntualiza el edil de UP, que finaliza diciendo que “sigue existiendo un presupuesto más que insuficiente para cubrir este gasto y el incremento se desboca cada vez más sin que el PSOE pueda poner el estado de alarma o el confinamiento como excusa”. “De hecho, los intereses de demora por el impago de estas horas extra o por el retraso generan un coste añadido de más de 120.000 euros anuales, consecuencia absoluta de la falta de planificación y un problema estructural que no se está resolviendo con las convocatorias de empleo público necesarias y, por tanto, se están cubriendo servicios ordinarios con horas extra”.