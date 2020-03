Granada necesita donaciones de sangre con urgencia: lugar y horarios

Granada necesita mantener en buena forma su stock de sangre y por eso, ante una crisis en la que aún está por ver la magnitud final, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Granada hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudad para que se acerquen a contribuir.

Esta petición de donaciones de sangre, según explica el responsable del centro, Antonio López, no es para los enfermos de coronavirus, que no la necesitan porque la patología no afecta a una pérdida de sangre. Se trata de "adelantarse a la prevención por lo que pueda suceder" y garantizar así que los enfermos hematológicos tengan asegurado su tratamiento de transfusión.

Este llamamiento a la solidaridad de los granadinos está motivada por el hecho de que bajo las circunstancias del Estado de Alarma, las donaciones han disminuido y el stock de sangre debe mantenerse siempre estable para estos enfermos.

En concreto, el Centro de Transfusiones debe tener en su almacén 150 donaciones diarias para las mantener las reservas necesarias y con 1.200 para 15 días los enfermos hematológicos y los que lo necesiten estarían cubiertos, señala López. Por esto, enfatiza, si lo donantes dejar de acercarse al centro tendríamos que aumentar estas reservas hasta las 1.800 para 20 días por lo que pueda suceder en las próximas semanas.

Explica López que se ha puesto en marcha un plan de captación de donaciones especial que comienza hoy dado que el pico de contagios de coronavirus que se esperaba para la semana que viene se ha adelantado.

Este plan de precaución consiste en comunicarse con los donantes a través de cartas que se mandaron hace días y el envío de SMS con la información además de la implantación de puntos de donación en pueblos además de en el centro de transfusión.

Puntos y horarios donde donar

Centro de Transfusión de Sangre de Granada, Calle Dr. Mesa Moles, S/N. De lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 21 horas de la noche ininterrumpidamente.

(Hoy martes) Maracena, de 8 de la mañana a 21 horas de la noche ininterrumpidamente.

(Miércoles) Albolote, de 8 de la mañana a 21 horas de la noche ininterrumpidamente.

(Jueves) Montefrío, de 8 de la mañana a 21 horas de la noche ininterrumpidamente.

El Centro de Transfusión elaborará para las siguientes semanas un nuevo mapa de donaciones e informan de que se entregará a los donantes una foto para mostrar a las autoridades que vigilan que la población no salga a la calle sin motivo si se lo requieren.