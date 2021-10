Granada llega al lunes de normalidad sin nuevos ingresos ni muertes por coronavirus

La provincia de Granada ha estrenado su primer lunes de nueva normalidad con las tasas de incidencia bajando tras el fin de semana y sin nuevos ingresos hospitalarios ni muertes por Covid-19 desde el viernes, lo cual mantiene al coronavirus bajo control. Es ya más de un mes desde la vuelta a la vida cotidiana y a los centros educativos y de trabajo y los casos no solo no han repuntado, si no que más bien han caído hasta los niveles más bajos desde el primer confinamiento estricto. La siguiente prueba de fuego vendrá a partir de la semana que viene para saber si la apertura del ocio nocturno hasta el amanecer o los aforos completos en comercios o, por ejemplo, como ayer en Los Cármenes.

De momento, Granada arranca la semana con una caída en las tasas de incidencia pero con un ligerísimo repunte en los casos de coronavirus detectados. Tras el fin de semana han sido 22 casos, 11 diarios de media, lo cual suponen 8 más que el mismo día de la semana pasada. Sin embargo, este umbral de la veintena es el que marca el control de la pandemia en la población granadina.

El promedio de casos de la última semana está situado en 22,5, catorce menos que los que había acumulado de media el lunes pasado, y el total de casos notificados ha pasado de 217 a 135. De esos 135, 108 son por fecha de diagnóstico (+7 respecto al sábado). El descenso de casos de una semana a otra es del 37,79% y si se amplía el espectro a dos semanas, la caída de notificaciones es del 63,9%. La base sobre la que giraría un repunte o una sexta ola sería muy bajo, y más si se empiezan a generalizar las puestas de las terceras dosis en las personas mayores.

Las tasas de incidencia siguen descendiendo y de forma muy seria. La ratio a dos semanas, que el jueves bajó del umbral de 50 casos por cada 100.000 habitantes por lo justo amanece tras el fin de semana con un dato de 30,5 puntos. Por comparar, la media andaluza está en 42,7. La tasa de incidencia a siete días, eso sí, baja pero se estanca con un descenso de apenas un punto y está en 11,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Por zonas sanitarias, que ahora se han de tener en cuenta para los nuevos niveles de alerta, la capital gana terreno y baja de los 49,9 casos del viernes a 40,4, alejando un poco la posibilidad de que un repunte el jueves pueda hacerla retroceder a nivel 1. En el Metropolitano la ratio está en 29,9 casos, en el Nordeste en 15,4, y en el Sur, única zona en nivel 1 de alerta, en 26,2. Aquí, el criterio para no estar en la nueva normalidad fue la incidencia en los mayores de 65 años, por encima de los 50 casos relativos (que no reales). La evolución tras el fin de semana es buena y ya este lunes el índice ha bajado de 55 a 50,9 casos. De seguir así, el jueves estará en nivel 0.

Todo esto en un lunes que deja un fin de semana sin nuevos ingresos hospitalarios ni muertes. Los casos activos han seguido cayendo y se quedan en 285, que son 55 menos que el sábado. El número de curados ha sido de 70 en dos días.

La hospitalización no registró ni admisiones ordinarias ni en Cuidados Intensivos en todo el fin de semana. y eso se ha notado en la situación real, la misma que había hasta el sábado, con 29 personas ingresadas, 21 en planta Covid y 8 en la UCI.

La vacunación ha avanzado de forma muy lenta este fin de semana con solo 24 dosis puestas, de las que 16 completaron pauta inmunización. En consecuencia, los porcentajes de vacunación se han mantenido inamovibles: 79,74% en completos y 81,72% con al menos una dosis.