Así se prevé que se acerque a Granada la nube volcánica de la erupción de La Soufrière

Al 2021 no le falta un detalle. Ahora Granada está en la ruta previsible dentro de la trayectoria la nube de cenizas procedentes del volcán caribeño de La Soufrière, en San Vicente. Las corrientes de chorro del Atlántico traen esta lengua de polvo y ácido sulfúrico rumbo primero a las Canarias y posteriormente al sur de la Península.

Según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Canarias se está vigilando la evolución de la nube de cenizas. El Grupo de Predicción y Vigilancia de la agencia está realizando un seguimiento de las cenizas volcánicas en coordinación con el Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) de Toulouse y actuará en lo que se refiere a la aeronáutica.

Latest @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF total column SO2 forecast, init. 12/04 00 UTC, shows huge extent plume from #LaSoufriere🌋 spreading across northern South America/Caribbean & Atlantic/N Africa visualized by @Windycom https://t.co/ns4WCRmjjM pic.twitter.com/rsvT1VQAQX — Mark Parrington (@m_parrington) April 12, 2021

Desde Granada, el catedrático de la Universidad de Granada e investigador del Instituto Interuniversitario Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos Jesús Ibáñez destaca que, por ahora, no parece que la nube de cenizas afecte al tráfico aéreo. La erupción, de momento, no es significativa, aunque el chorro de aire haya extendido la nube a lo ancho del océano. "En un principio no es grave", calma el investigador, que señala que "hay que esperar" para conocer el alcance de la erupción.

Sobre la nube que avanza hacia el sur peninsular, destaca que el efecto sería similar al de la calima y que el problema más grave que conlleva a erupción es la emisión de dióxido de azufre, que al contacto con el agua crea ácido sulfúrico. Esto no tiene efectos sobre la vida en la tierra, pero sí puede propiciar que se oscurezca la atmósfera y, como consecuencia, se matice la radiación solar, lo que a su vez conllevaría un descenso de las temperaturas.

Asimismo, la nube podría afectar al tráfico aéreo y "en el peor de los casos" provocar la suspensión de alguna conexión prevista.

El volcán La Soufrière, situado en el Caribe, entró en erupción el 9 de abril tras décadas en estado durmiente y ha provocado el ascenso de una nube de cenizas y gases volcánicos a más de 6 kilómetros de altura en primera instancia, y después hasta los 16 kilómetros en su movimiento hacia el este, indica Europa Press.

Tiempo en Granada

En cuanto a la previsión para mañana miércoles, la Aemet pronostica cielos nubosos. Las precipitaciones se extenderán de sur a norte de la provincia, con temperaturas con pocos cambios en el litoral; mínimas en ascenso y máximas en descenso en el interior. Así, en Granada capital la máxima será de 20 y en Baza de 16. Vientos de levante, más intensos en el litoral.