Granada pagará la gala de los Goya de 2025 en tres 'cómodos' plazos

Acoger la gala de los Goya en 2025 costará a los granadinos 3,3 millones de euros. Un pago que se va a realizar a plazos en cada uno de los ejercicios presupuestarios futuros. El pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes el primero de ellos, por una cantidad de 831.000 euros. Este 'gasto' no estaba contemplado en los presupuestos de 2023 (realmente son los presupuestos de 2022, pero prorrogados), razón por la cual ha habido que maniobrar para poder pagarlos.

El resto de los 3,3 millones se pagarán a la Academia de cine con cargo a las partidas presupuestarias ya si incluidas en los futuros presupuestos de 2024 y 2025. La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado que se abonarán 1.663.750 euros el próximo año y otros 831.875 euros en 2025, que se suman al pago sin partida presupuestaria de este año.

Este 'cómodo' pago a plazos, sin embargo, es un arma de doble filo para las arcas de un Ayuntamiento de Granada endeudado y que tendrá que apretarse el cinturón para, en los próximos presupuestos, pagar lo que cuesta la celebración de una gala cultural tan importante como los Goya.

Ninguna de las formaciones políticas duda de los beneficios que esta va a tener para la ciudad acoger el evento cultural nacional más importante del año, por lo que no habrá problemas para pagar. Sin embargo, será necesario buscar patrocinadores que puedan ayudar a financiarlo, y que el esfuerzo en las arcas sea menor. Pallarés ha anunciado que el Ayuntamiento hará las gestiones oportunas para reducir los costes y que el "esfuerzo" en las arcas municipales no les repercuta.

Un evento "politizado" y una joya

Pese a que las tres formaciones políticas no han dudado del escaparate que supone celebrar los Goya en 2025 en Granada, ha habido debate sobre la forma en la que se llevó a cabo y se gestionó la consecución de la celebración de esta gala. Una gala que se ha denunciado como politizada según Vox y que es un diamante, y una joya según el PSOE que se puede pagar en los próximos años.

Vox se ha abstenido al aprobar la modificación presupuestaria necesaria para afrontar el pago de más de 832.000 euros comprometidos en el anterior mandato, parte del coste de celebrar en esta capital andaluza la gala de los Premios Goya 2025, asegurando que su decisión se debe al "uso político que en ocasiones se ha dado a la gala", poniendo como ejemplo lo que ha considerado como "blanqueamiento de Etarras" ocurrido en la Gala de 2023 celebrada en Sevilla, algo reprochado con gestos por el grupo municipal socialista.

"Nos vamos a abstener, no nos oponemos a algo que esperamos que sea excelente y una oportunidad para Granada. A pesar de que no se gestionó el primer pago, a pesar de que nos crea muchas dudas y pese a que durante muchos años se ha utilizado en lo que no corresponde esa gala, de forma política y errónea. Le invito al señor Cuenca a que nos sentemos a ver la Gala de Sevilla y a analizarla, lo digo en serio", aseguraba la portavoz, Beatriz Sánchez Agustino.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha asegurado que Granada se llevó la celebración de los Goya en 2025 por delante de ciudades como Sevilla o Valencia, que se gestionó de forma correcta, pues el Ayuntamiento tiene ahora tres ejercicios presupuestarios para pagar el acto. Además, el exalcalde también ha asegurado que consiguió el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para aportar medio millón de euros, "lo mismo que a la gala de Sevilla".

"Granada lo merece y podemos hacerlo. Señora Carazo, señora Pallarés, se han encontrado una auténtica joya, como la Cumbre, o como el congreso de CEDE, pero he oído peros. Yo no le pongan ni un pero, porque al final lo va a disfrutar Granada, Andalucía y España. Lamento la abstención, porque las cosas sobrevenidas por esta ciudad porque competimos son un logro, que tiene tres ejercicios presupuestarios para pagarlo, que cuenta con la envidia de otras ciudades, y lamento que otras cuestiones que están dentro del marco ideológico le pongan una pequeña pega a algo tan relevante y positivo para Granada", ha destacado.

Contrato de transporte y nóminas

En el pleno también se ha aprobado por unanimidad el suplemento de crédito para dar respuesta a la factura del transporte público de octubre. El equipo de Gobierno, sin embargo, ha alertado de que a partir de ahora no habría partida presupuestaria para pagar los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y estos tendrán que ser contemplados en los presupuestos de 2024. A su vez, Pallarés ha asegurado que se está trabajando para conseguir una nueva licitación del contrato de transportes, y ha recriminado al PSOE que no lo hubieran hecho durante su mandato.

Por su parte, el PSOE ha recordado que la situación deficitaria con el transporte público ocurre desde el año 2014 y ha asegurado que urge un contrato nuevo "porque es un pozo sin fondo". "El contrato que tenemos se modificó en 2014 con la LAC, y que ha supuesto desde entonces un desastre. Cada sentencia supone más de 2 millones de euros, y las facturas. Alguien del PP estimó que eso estaba bien y ahora lo sufrimos. Tenemos el transporte público que podemos pagar, no el que nos merecemos", ha alertado la concejal Raquel Ruz.

La portavoz de Vox ha alertado de la preocupante situación del contrato del transporte público, prorrogado desde 2022. "Nos quedan cuatro facturas por pagar y no hay dinero, y ojalá que no reclamen costes de demora, sentencias... Es preocupante. En los presupuestos que teníamos prorrogados del PSOE ya alertamos de que eran insuficientes las partidas", ha asegurado Sánchez Agustino.

En el pleno los grupos políticos han aprobado por unanimidad y sin debate el suplemento de crédito para pagar el transporte y las nóminas al agotarse las partidas. La comisión de Economía celebrada el pasado 20 de octubre ya aprobó sendos expedientes para destinar 1,7 millones de euros al pago de la factura de agosto del transporte urbano y 4,8 millones para el pago de las nóminas dentro del Capítulo I de personal del Ayuntamiento de aquí a final de año.