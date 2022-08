Granada, en "prealerta", se da dos meses para activar medidas contra la sequía si no llueve

El concejal de Mantenimiento y Medio Ambiente y alcalde en funciones de Granada, Jacobo Calvo, ha confirmado hoy que la ciudad está en "prealerta" por la falta de precipitaciones, que ha obligado ya a algunos municipios a tomar medidas restrictivas de agua. Pero, por ahora, la capital mantiene su actividad habitual y se esperará a las lluvias de septiembre y octubre para analizar la situación y tomar posibles medidas de ahorro si no llueve lo suficiente.

A día de hoy el consumo humano está garantizado por Emasagra con las reservas actuales de los embalses y no harían falta más medidas que las de un consumo responsable. Pero hay otras actividades que gastan agua en una ciudad como la limpieza viaria, por ejemplo. Así, Mantenimiento tendría por ejemplo que valorar si se modifican o sustituyen las labores de baldeo. Por ahora, mientras se mantengan las altas temperaturas, se mantendrá el riego de calles y limpieza a presión ya que el efecto de no hacerlo a nivel de salubridad sería peor. Por lo que en este caso todavía no se prevén cambios.

En el caso de las fuentes, se trata de un circuito cerrado de agua que no consume más agua de la que entra en el circuito, que recircula, por lo que el corte de las mismas es más una medida de ahorro de luz. De hecho, dentro del decreto de ahorro energético se contempla el retraso una hora de su encendido y el adelanto una hora de su apagado. Una medida que también se estudiará ahora en septiembre por parte del Ayuntamiento ya que todavía la labor de refresco del ambiente y las calles de las fuentes ornamentales recomienda tenerlas encendidas.

"En Granada capital ahora no hay una situación peligrosa en cuanto al agua se refiere pero sí hay situación de prealerta, donde lo importante es ir viendo una posible planificación y actuaciones que llevar a cabo. Ahora mismo en una primera fase es la labora de compromiso y concienciación de la ciudadanía de hacer un uso responsable del agua, necesaria para nuestros hábitos domésticos diarios"; ha dicho Calvo.

Según los datos que maneja el Ayuntamiento, la situación de los embalses es de prealerta pero se espera que en los meses de septiembre y octubre "tengamos las ansiadas lluvias". Pero "si así no se produjera, tendremos que establecer una hoja de ruta con medidas de ahorro y de compromiso ciudadano desarrollar para este asunto", ha dicho el alcalde en funciones en respuesta a los periodistas durante la presentación de la campaña de limpieza de contenedores realizada durante este verano por Inagra.