Granada baja por primera vez de cien contagios de coronavirus notificados en dos meses

El fin de semana se ha presentado en Granada con el mejor dato de contagios y de personas hospitalizadas de los dos últimos meses. Justo ahora, en el primer sábado y domingo completo sin estado de alarma y movilidad en toda España. Quizás que los datos sean buenos, aunque para ser más correctos cabría decir, no tan malos, no sea la mejor carta de presentación para que los ciudadanos no se relajen y sigan manteniendo las medidas frente al Covid, y más con el tiempo que hace que incita a salir y vivir todo lo que no se vivió la primavera pasada. Pero al coronavirus ya se le conoce, y a poco que las medidas sean tan laxas y los datos creen sensación de seguridad, en cualquier momento puede repuntar todo. Y el verano está a la vuelta de la esquina como para pasarlo encerrados en casa. Así que mucha prudencia.

Porque claro, el dato de contagios de este sábado, correspondiente a cifras del viernes es muy bueno con respecto a todo lo que se lleva vivido en las últimas semanas. La Junta ha contabilizado 95 casos de coronavirus en Granada, que son muchísimos todavía, pero que hace que por primera vez desde el 29 de marzo, se notifiquen menos de cien casos en un día. ¿Es posible que haya un decalaje de casos o que no se hayan contado todos? Cabe esa posibilidad. Durante toda la semana el promedio de casos diarios era de 218, por lo que la caída ha sido muy 'extraña', podría decirse. Además, la evolución de los últimos siete sábados, desde Semana Santa en concreto, es que se notificaron, de más antiguo a más reciente, 582, 487, 390, 328, 302, 264 y 95 contagios por SARS-CoV-2.

De hecho, con esto de que la Junta no actualiza contagios los domingos, ya se puede dar por cerrada la semana epidemiológica. Y esta lo hace promediando menos de 200 casos al día (172,1) por primera vez desde Semana Santa, en la cual además el dato no era real porque faltaban datos de días festivos. Desde ese momento, el promedio semanal era de 288 casos diarios. El descenso es evidente porque además la semana ha sido la de mayor descenso de casos desde que se empezó a doblegar la curva de la cuarta ola. La caída de casos registrados con respecto a hace una semana ha sido del -30,9% frente al -8 y -10% de las anteriores.

La deceleración del número de casos también viene acompañada a la vez por la mejor semana en el descenso de ocupación de pacientes Covid en los hospitales granadinos, a falta del dato de mañana. A día de hoy hay 225 personas ingresadas en los centros asistenciales de la provincia, 18 menos que ayer, divididos según situación clínica en 158 pacientes ordinarios (-9) y 67 en Cuidados Intensivos (-9 también). Estas cifras son las más bajas desde el 26 de marzo, un momento en el que empezó la fase ascendente de hospitalizaciones por coronavirus en Granada, y sitúa a la provincia al borde de bajar el suelo alcanzado entre la tercera y la cuarta ola del virus (217). Como mañana el dato sea similar al de estos días, se habrá alcanzado este hito.

De esta forma, además, esta semana se han vaciado 81 camas de pacientes de los hospitales de Granada, uno de los mayores descensos desde la tercera ola en el mes de febrero, a una media de 13 camas diarias. En cuanto al dato diario, el recuento de nuevos ingresos en el último día ha sido de 14, con 4 de ellos derivados a UCI, la cifra más baja para un viernes de todo el año con la excepción del día de Año Nuevo (1). La semana se cierra con 165 ingresos nuevos frente a los 186 de la semana pasada y los 229 de la anterior, pico de la cuarta ola.

El número de fallecidos repunta hasta los 5 en las últimas 24 horas, cifras mayores que hace semanas atrás y que son consecuencia de la resaca de casos de Covid-19 de la cuarta ola y de la liberación de camas en los hospitales. El número de curados es de 335 y seguramente el lunes se alcance el total de 75.000. De esta forma, los casos activos caen a los 8.239.

La vacunación ha avanzado esta semana de forma más lenta que la pasada y esto se nota en que fue el peor viernes en puesta de dosis de las dos últimas semanas. Se pusieron 8.471 vacunas, de las que 4.370 fueron segundas dosis, lo que supone una caída del 23,4% respecto a la semana pasada y del 56,3% respecto a hace dos. Aun así, es una de las mejores semanas de vacunación de toda la campaña. Se han puesto en total 438.028 vacunas, con las que 150.728 personas completamente inmunizadas frente a Covid grave (el 16,39% de la población) y 296.698 tiene puesta al menos una dosis (el 32,27% de los granadinos).