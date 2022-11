Granada se promociona durante un mes en los emblemáticos taxis de Londres

La provincia de Granada va a ‘tomar’ durante un mes las calles de Londres a través de una campaña de publicidad en el exterior e interior de los emblemáticos taxis de la capital inglesa, con la que ha empezado hoy a promocionarse como destino turístico coincidiendo con la celebración del World Travel Market (WTM), la feria más importante del sector a nivel mundial. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación ha contratado la rotulación integral de diez vehículos que mostrarán, hasta la primera semana de diciembre, la extraordinaria oferta turística que atesora Granada y animará a los londinenses a visitarla gracias a los vuelos directos que unen London Gatwick con el Aeropuerto Federico García Lorca. El objetivo es seguir recuperando la demanda de turistas ingleses tras la pandemia y contribuir a consolidar esta estratégica ruta aérea internacional.

La imagen publicitaria rotulada en los vehículos ha sido expresamente diseñada pensando en el público británico e identifica a Granada claramente con España y Andalucía. El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, explica que “la publicidad hace hincapié en lo fácil que resulta llegar desde Londres a Granada gracias a los vuelos de Vueling y en la oferta que encontrará el viajero cuando aterrice: monumentos, naturaleza, nieve, playas, sol, gastronomía…”.

La campaña mantiene el eslogan habitual de ‘Granada, mil y una”, en este caso en inglés (“One thousand and one”), y se complementa con el reclamo “Granada, donde la Alhambra es solo el comienzo” (“Granada, where the Alhambra is just the beginning”) como invitación a descubrir las amplias y variadas opciones que da la provincia. Los diez vehículos contratados llevan vistosos y amplios vinilos en sus dos laterales con impactantes imágenes del monumento nazarí, la estación de esquí de Sierra Nevada, las playas de la Costa Tropical, los ‘badlands’ del Geoparque, los monumentos del Poniente Granadino y los paisajes de La Alpujarra. También se han instalado anuncios en los respaldos de los asientos delanteros, visibles para los viajeros. Los taxis circularán por el centro de Londres y los barrios más concurridos, incluyendo rutas a los aeropuertos y las principales estaciones de tren. Las imágenes se utilizarán igualmente para la difusión del mismo mensaje en las redes sociales que gestiona el Patronato de Turismo.

Enrique Medina señala que esta acción promocional dirigida al consumidor final “se ha hecho coincidir con la celebración del WTM, cuando Londres recibe a miles de visitantes foráneos, y también con las fechas en que los londinenses deciden los destinos a los que viajarán durante sus próximas vacaciones de Navidad”. Los taxis de la capital inglesa son una parte esencial del sistema de transporte en la ciudad. La imagen clásica e icónica de estos coches es reconocible en todo el mundo, “lo que los convierte en una útil herramienta publicitaria y en un magnífico escaparate para dar a conocer la marca Granada”, argumenta el diputado, quien ha recordado el buen resultado que ya dieron acciones similares realizadas años atrás en los tranvías de Milán, los autobuses de Berlín y, también, los taxis de Manchester.

Según datos ofrecidos por la empresa que comercializa la publicidad, cada taxi de Londres es utilizado por 1.100 pasajeros cada mes y su exterior se puede llegar a ver hasta 8 millones de veces en el mismo periodo.

El inicio de la campaña de publicidad coincide con el final de la feria World Travel Market, el gran escaparate del turismo mundial en el que se marcan las nuevas tendencias del sector y se diagnostica el futuro del mercado británico y otros emisores internacionales. El Patronato Provincial de Turismo ha estado promocionando Granada en este evento desde el pasado lunes con la meta definida de recuperar a los viajeros procedentes de países de larga distancia –como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China– y consolidar la buena evolución del turismo procedente de Inglaterra.

Enrique Medina se ha mostrado “muy satisfecho” de la participación de Granada en la feria y considera posible lograr a medio plazo el objetivo de reimpulsar el turismo americano y asiático, “sobre todo tras la reciente reapertura de fronteras por parte de algunos países”. Medina recuerda la importancia de estar presente en un evento como el WTM, que muestra el pulso del sector turístico en general. “Más de la mitad de las empresas participantes y los profesionales asistentes son de fuera del Reino Unido, y es una plataforma de negocio en la que, según los organizadores, se cierran cada año contratos por un valor que ronda los 1.000 millones de libras”, aclara el vicepresidente del Patronato, que ha estado en Londres para reunirse con turoperadores internacionales y respaldar a la veintena de empresarios granadinos del sector que han acudido a la feria.

El diputado valora de forma “muy positiva” los contactos realizados en una feria que tiene un carácter estrictamente profesional, y el “gran interés” que ha despertado la oferta de la provincia de Granada. “Hemos tenido un centenar de citas con turoperadores, sumando las reuniones de la feria y las mantenidas en la convención de la European Tourism Association (ETOA), que reunió en Londres la semana pasada a más de 700 empresas turísticas del continente”, explica Medina.

El Patronato ha podido constatar en esta feria que Granada se ha convertido en un destino ideal en Gran Bretaña para la modalidad turística de ‘short-breaks’, es decir, vacaciones cortas y asiduas, normalmente en fin de semana o puentes, de índole cultural, monumental, ocio y compras. Este tipo de turismo se une a los demandados tradicionalmente por este mercado: circuitos culturales y, sobre todo, sol y playa.

El organismo autónomo de la Diputación ha contado en esta edición del WTM con un mostrador en el ‘stand’ de Turismo Andaluz y ha promocionado la provincia de Granada como destino global, insistiendo en la enorme diversidad de atractivos turísticos que la caracterizan.